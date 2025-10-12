Нежность превращается в истерику: вот что происходит с кошкой во время течки

Когда кошка начинает громко мяукать ночами, кататься по полу и настойчиво искать внимания, большинство хозяев пугаются — неужели питомице плохо? На самом деле это не болезнь, а естественный биологический процесс, называемый эструсом или, проще говоря, течкой. Разберёмся, что происходит в этот период, как помочь животному и почему стерилизация — лучший выход для здоровья и спокойствия кошки.

Что происходит, когда кошка "в охоте"

Когда самка кошки достигает половой зрелости (примерно с 6 месяцев, у некоторых пород — с 4), в её организме активизируется выработка гормонов, вызывающих половое возбуждение. Кошка начинает искать партнёра и становится необычайно беспокойной.

Основные признаки:

громкое, тянущее мяуканье, особенно по ночам;

повышенная ласковость — кошка трётся о мебель, людей, пол;

при прикосновении к спине приподнимает таз и отводит хвост;

катание по полу, беспокойное поведение;

попытки вырваться на улицу;

возможные выделения и пометки мочой с феромонами.

"Эструс — это не болезнь и не повод для наказаний. Это нормальный гормональный процесс, требующий внимания хозяина", — подчёркивает ветеринар Лариса Коваль.

Сколько длится период охоты

В среднем течка длится 4-7 дней, но иногда затягивается дольше. Если кошка не спарилась, цикл может повторяться уже через 2-3 недели. Весной и осенью, когда увеличивается световой день, такие периоды происходят чаще.

Домашние кошки, живущие при искусственном освещении, способны входить в эструс круглый год.

Опасности частых течек

Если кошка остаётся нестерилизованной и не беременеет, частые гормональные колебания приводят к серьёзным последствиям:

воспаления матки (пиометра);

опухоли молочных желёз;

нарушения поведения (агрессия, тревожность, потеря аппетита).

Кроме того, постоянная тяга к спариванию вызывает стресс, бессонницу и истощение.

Как помочь кошке в этот период

Не кричите и не наказывайте. Поведение кошки не зависит от её воли. Агрессия хозяина только усилит стресс. Создайте спокойную обстановку. Уберите громкие звуки, приглушите свет, ограничьте доступ к окнам и двери, чтобы животное не пыталось сбежать. Отвлекайте играми. Мягкие игрушки и активные развлечения помогают снизить напряжение. Не используйте гормональные препараты. Таблетки и капли, подавляющие течку, часто вызывают серьёзные побочные эффекты — от пиометры до опухолей. Проконсультируйтесь с ветеринаром. Если кошка не предназначена для разведения, оптимальное решение — стерилизация.

Когда можно стерилизовать кошку

Операцию обычно проводят в возрасте 6-9 месяцев, до первой или сразу после первой течки. Это снижает риск онкологических заболеваний и стабилизирует гормональный фон.

После стерилизации кошка сохраняет свой характер и активность, но исчезают крики и беспокойство, а также прекращаются циклы течек.

Что делать после стерилизации

обеспечьте питомице покой 2-3 дня;

следите, чтобы она не разлизывала шов (можно надеть защитный воротник);

давайте лёгкую пищу и воду в свободном доступе;

по рекомендации врача — обработайте шов антисептиком.

Через 10-14 дней кошка полностью восстанавливается.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему кошка кричит по ночам?

Так она привлекает внимание самцов, подавая сигнал о готовности к спариванию.

Можно ли "переждать" течку?

Да, но если это повторяется регулярно, животное испытывает стресс. Лучше обсудить с ветеринаром вопрос стерилизации.

Как понять, что кошка скоро снова войдёт в охоту?

Поведение становится более ласковым, животное трётся о предметы и начинает "разговаривать" чаще обычного.

Мифы и правда

Миф: кошку нужно хотя бы раз свести, прежде чем стерилизовать.

Правда: нет. Наоборот, ранняя стерилизация снижает риск опухолей и осложнений.

Миф: после операции кошка обязательно растолстеет.

Правда: при правильном питании и активности вес остаётся нормальным.

Миф: кошке нужно дать "родить для здоровья".

Правда: это миф — беременности не улучшают здоровье, а только увеличивают риск осложнений.

Интересные факты

У кошек нет менструации, как у людей — они овулируют только после спаривания. Во время течки кошка может менять голос, становясь громче и тянуще мяукая. Некоторые кошки проявляют необычайную ласковость именно перед тем, как начинается эструс.

Исторический контекст

В древнем Египте кошек считали воплощением женской силы и плодородия, поэтому их период "охоты" воспринимали как знак благополучия. Сегодня мы знаем, что этот процесс естественен, но требует заботы и ответственности со стороны владельца. Стерилизация остаётся самым гуманным способом помочь кошке сохранить здоровье и спокойствие.