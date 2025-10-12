Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Черная кошка
Черная кошка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 21:12

Нежность превращается в истерику: вот что происходит с кошкой во время течки

Ветеринар Лариса Коваль объяснила, что делать, если у кошки началась течка

Когда кошка начинает громко мяукать ночами, кататься по полу и настойчиво искать внимания, большинство хозяев пугаются — неужели питомице плохо? На самом деле это не болезнь, а естественный биологический процесс, называемый эструсом или, проще говоря, течкой. Разберёмся, что происходит в этот период, как помочь животному и почему стерилизация — лучший выход для здоровья и спокойствия кошки.

Что происходит, когда кошка "в охоте"

Когда самка кошки достигает половой зрелости (примерно с 6 месяцев, у некоторых пород — с 4), в её организме активизируется выработка гормонов, вызывающих половое возбуждение. Кошка начинает искать партнёра и становится необычайно беспокойной.

Основные признаки:

  • громкое, тянущее мяуканье, особенно по ночам;

  • повышенная ласковость — кошка трётся о мебель, людей, пол;

  • при прикосновении к спине приподнимает таз и отводит хвост;

  • катание по полу, беспокойное поведение;

  • попытки вырваться на улицу;

  • возможные выделения и пометки мочой с феромонами.

"Эструс — это не болезнь и не повод для наказаний. Это нормальный гормональный процесс, требующий внимания хозяина", — подчёркивает ветеринар Лариса Коваль.

Сколько длится период охоты

В среднем течка длится 4-7 дней, но иногда затягивается дольше. Если кошка не спарилась, цикл может повторяться уже через 2-3 недели. Весной и осенью, когда увеличивается световой день, такие периоды происходят чаще.

Домашние кошки, живущие при искусственном освещении, способны входить в эструс круглый год.

Опасности частых течек

Если кошка остаётся нестерилизованной и не беременеет, частые гормональные колебания приводят к серьёзным последствиям:

  • воспаления матки (пиометра);

  • опухоли молочных желёз;

  • нарушения поведения (агрессия, тревожность, потеря аппетита).

Кроме того, постоянная тяга к спариванию вызывает стресс, бессонницу и истощение.

Как помочь кошке в этот период

  1. Не кричите и не наказывайте. Поведение кошки не зависит от её воли. Агрессия хозяина только усилит стресс.

  2. Создайте спокойную обстановку. Уберите громкие звуки, приглушите свет, ограничьте доступ к окнам и двери, чтобы животное не пыталось сбежать.

  3. Отвлекайте играми. Мягкие игрушки и активные развлечения помогают снизить напряжение.

  4. Не используйте гормональные препараты. Таблетки и капли, подавляющие течку, часто вызывают серьёзные побочные эффекты — от пиометры до опухолей.

  5. Проконсультируйтесь с ветеринаром. Если кошка не предназначена для разведения, оптимальное решение — стерилизация.

Когда можно стерилизовать кошку

Операцию обычно проводят в возрасте 6-9 месяцев, до первой или сразу после первой течки. Это снижает риск онкологических заболеваний и стабилизирует гормональный фон.

После стерилизации кошка сохраняет свой характер и активность, но исчезают крики и беспокойство, а также прекращаются циклы течек.

Что делать после стерилизации

  • обеспечьте питомице покой 2-3 дня;

  • следите, чтобы она не разлизывала шов (можно надеть защитный воротник);

  • давайте лёгкую пищу и воду в свободном доступе;

  • по рекомендации врача — обработайте шов антисептиком.

Через 10-14 дней кошка полностью восстанавливается.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему кошка кричит по ночам?
Так она привлекает внимание самцов, подавая сигнал о готовности к спариванию.

Можно ли "переждать" течку?
Да, но если это повторяется регулярно, животное испытывает стресс. Лучше обсудить с ветеринаром вопрос стерилизации.

Как понять, что кошка скоро снова войдёт в охоту?
Поведение становится более ласковым, животное трётся о предметы и начинает "разговаривать" чаще обычного.

Мифы и правда

  • Миф: кошку нужно хотя бы раз свести, прежде чем стерилизовать.
    Правда: нет. Наоборот, ранняя стерилизация снижает риск опухолей и осложнений.

  • Миф: после операции кошка обязательно растолстеет.
    Правда: при правильном питании и активности вес остаётся нормальным.

  • Миф: кошке нужно дать "родить для здоровья".
    Правда: это миф — беременности не улучшают здоровье, а только увеличивают риск осложнений.

Интересные факты

  1. У кошек нет менструации, как у людей — они овулируют только после спаривания.

  2. Во время течки кошка может менять голос, становясь громче и тянуще мяукая.

  3. Некоторые кошки проявляют необычайную ласковость именно перед тем, как начинается эструс.

Исторический контекст

В древнем Египте кошек считали воплощением женской силы и плодородия, поэтому их период "охоты" воспринимали как знак благополучия. Сегодня мы знаем, что этот процесс естественен, но требует заботы и ответственности со стороны владельца. Стерилизация остаётся самым гуманным способом помочь кошке сохранить здоровье и спокойствие.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринар Джорджина Филлипс объяснила, чем опасно есть насекомых для кошек сегодня в 19:22
Кошка съела насекомое — паниковать или нет: вот что нужно знать каждому владельцу

Кошки по натуре охотницы и не прочь полакомиться мухой или жуком. Опасно ли это для здоровья питомца и что делать, если кошка съела насекомое — читайте в статье.

Читать полностью » Ветеринары рассказали, как полностью убрать запах кошачьей мочи из квартиры сегодня в 18:11
Вот как убрать кошачий запах без химии: эти простые смеси работают лучше профсредств

Кошка сделала "мимо" лотка, и запах не уходит? Простые и безопасные способы удалить пятна и аромат мочи из мебели, пола и ковров — в нашем руководстве.

Читать полностью » Пицца опасна для собак из-за соли, лука и жира сегодня в 17:11
Кусочек радости — билет в больницу: вот чем оборачивается пицца для собак

Ваш пёс умоляюще смотрит на кусок пиццы? Лучше удержаться. В составе пиццы скрываются ингредиенты, способные вызвать отравление и панкреатит у собак.

Читать полностью » Собаки и кошки по-разному реагируют на щекотку сегодня в 16:28
Щекотка для животных — это не игра: вот почему питомцы реагируют так странно

Могут ли собаки и кошки чувствовать щекотку и даже "смеяться"? Рассказываем, как питомцы реагируют на ласку и почему собаки щекотливы сильнее.

Читать полностью » Кошки выбирают кухню из-за запахов, тепла и общения с хозяевами сегодня в 16:04
Тайная жизнь кошек на кухне: что на самом деле скрывается за их мурлыканьем у плиты

Почему кошки так часто обитают на кухне, даже если сыты? Раскрываем тайну их любви к этому месту: запахи, тепло, компания и чувство безопасности.

Читать полностью » Собаки реагируют на детей инстинктивно, а не осознанно сегодня в 15:57
Почему нельзя оставлять ребёнка с собакой наедине — факты, которые изменят ваше мнение навсегда

Могут ли собаки быть настоящими нянями для детей? Разбираем миф о "собаке-няне", рассказываем, как на самом деле питомцы защищают малышей и чего от них не стоит ждать.

Читать полностью » Кошки с натуральными кудрями стали новой породой сегодня в 15:20
От лысого котёнка до кудрявого красавца: удивительная трансформация лапермов

Кошка с кудрявой шерстью, которая выглядит так, будто только что из салона. Рассказываем об истории, характере и особенностях уникальной породы лаперм.

Читать полностью » Собаки различают случайные и намеренные действия хозяина при конфликте сегодня в 14:43
Ваш пёс читает ваши мысли? Как собаки понимают человеческие извинения

Иногда мы случайно обижаем любимца — повысим голос, наступим на лапу или оттолкнём. Рассказываем, как правильно извиниться перед собакой и вернуть доверие.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Осенью выпадение волос увеличивается в 1,5–2 раза — это естественная реакция на смену сезона
Авто и мото
Skoda Kodiaq вернулся в Россию по параллельному импорту — цены от 2,5 млн рублей
Садоводство
В Госдуме опровергли сообщения о введении штрафов до 150 тысяч рублей за заборы на дачах
Наука
В финском кратере обнаружены следы микробов, колонизировавших территорию через 4,5 миллиона лет
Наука
В пустыне Гоби обнаружен древнейший пахицефалозавр
Туризм
Россияне стали крупнейшей группой отдыхающих в Анталье осенью 2025 года — данные Управления туризма
Дом
Технологи: сода и лимонная кислота восстанавливают цвет тканей без кипячения
Питомцы
Ветеринары назвали игрушки, которые нельзя покупать собакам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet