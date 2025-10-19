Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошка крупным планом
Кошка крупным планом
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:04

Кошка не жалуется — она терпит: вот как распознать болезнь раньше, чем станет поздно

Изменения в поведении кошки могут указывать на болезнь

Совместная жизнь с кошкой — это радость, уют и ежедневные сюрпризы. Но кроме ласки и мурчания, она требует внимания и ответственности. Ведь кошки умеют мастерски скрывать боль и слабость — это защитный инстинкт, доставшийся им от диких предков. Поэтому заботливому владельцу важно уметь распознавать малейшие сигналы, которые могут говорить о болезни.

Ниже — восемь предупреждающих признаков, которые нельзя игнорировать.

1. Вялость и апатия

Если обычно активная кошка вдруг стала спать больше, избегает игр и выглядит безразличной к происходящему, это повод насторожиться. Вялость отличается от обычной усталости: она не проходит после отдыха. Часто она сопровождает воспаления, инфекции, внутренние травмы или хронические заболевания. Исключение — временная реакция на прививки или лекарства, но и в этом случае стоит понаблюдать за питомцем.

2. Повышенная жажда и частое мочеиспускание

Если кошка стала пить больше воды и чаще ходить в туалет, особенно без видимой причины (например, не жарко), это может указывать на диабет, почечную недостаточность или инфекции мочевыводящих путей. Иногда кошка начинает писать вне лотка — тоже тревожный знак. Не откладывайте визит к ветеринару.

3. Изменения веса и аппетита

Резкое похудение или, наоборот, набор веса без видимых причин — повод для обследования. Это может быть следствием гормональных нарушений, паразитов, диабета или онкологических заболеваний.
Если кошка ест, но худеет — возможны проблемы с обменом веществ.
Если отказывается от еды или внезапно становится излишне прожорливой — тоже тревожный симптом.

4. Проблемы с кожей и шерстью

Покраснения, залысины, зуд, шелушение — частые признаки аллергий, паразитов или грибковых инфекций, но нередко они сопровождают и эндокринные болезни. Кожа — зеркало внутреннего состояния организма, поэтому любые изменения требуют внимания.

5. Изменение привычек ухода за собой

Кошки — чистюли по натуре. Если питомец перестал вылизывать шерсть или делает это чрезмерно, причина может быть физической или эмоциональной:

  • боль в суставах или животе делает уход за собой невозможным;

  • зуд или воспаление вызывает навязчивое вылизывание;

  • стресс и тревога тоже приводят к гипер-грумингу.

Иногда кошка облизывает живот при цистите, а узлы на шерсти — признак того, что ей больно двигаться.

6. Неприятный запах изо рта

Единичный эпизод — не страшно, но стойкий неприятный запах может сигнализировать о воспалении дёсен, зубном камне, почечной недостаточности или нарушениях ЖКТ. Особенно опасен запах аммиака — он указывает на проблемы с почками.

7. Чрезмерное мяуканье

Некоторые кошки "разговорчивы" по натуре, но если звуки стали громче, чаще или изменился их тон, значит, питомец хочет сообщить о боли, страхе или тревоге. Громкие, настойчивые мяуканья — частая реакция на стресс, болезнь или дискомфорт.

8. Изменения в поведении

Если ваша кошка внезапно стала агрессивной, скрытной или, наоборот, чрезмерно навязчивой, это почти всегда признак внутреннего неблагополучия. Возможно, её мучает боль, гормональные колебания или стресс.
Кошки редко ведут себя "странно" без причины — каждая перемена что-то значит.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: считать, что кошка "сама отойдёт".
Последствие: болезнь перейдёт в хроническую стадию.
Альтернатива: при малейших изменениях поведения записывайтесь на приём к ветеринару.

Ошибка: лечить животное по интернет-советам.
Последствие: усугубление состояния, отравление или осложнения.
Альтернатива: обращаться только к специалисту, особенно если есть температура, рвота или кровотечение.

Ошибка: не следить за питьевым режимом и питанием.
Последствие: обезвоживание, ожирение или проблемы с почками.
Альтернатива: держите под рукой чистую воду, подбирайте качественный корм по возрасту и состоянию здоровья.

Мифы и правда

Миф: кошки всегда показывают, если им больно.
Правда: они, наоборот, скрывают боль — это защитный инстинкт.

Миф: если кошка ест и играет, значит, здорова.
Правда: даже активное животное может страдать от внутренних болезней.

Миф: домашние кошки не болеют, ведь они не выходят на улицу.
Правда: инфекции, аллергии и гормональные сбои могут развиться и у "домоседов".

Как помочь кошке оставаться здоровой

  1. Регулярно проходите осмотр у ветеринара (раз в год, после 7 лет — раз в полгода).

  2. Следите за чистотой зубов и ушей.

  3. Обеспечьте сбалансированный рацион и доступ к воде.

  4. Снижайте стресс — играйте с кошкой и создайте тихий уголок для отдыха.

  5. Обрабатывайте питомца от паразитов даже при домашнем содержании.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На Руси кота впускали первым в новый дом, чтобы принёс удачу сегодня в 14:38
От мышек до любимцев: удивительная эволюция статуса кошек в России

Кошки не всегда были привычными домашними любимцами. Рассказываем, как усатые охотницы прибыли в Россию из Востока и почему в старину стоили почти как корова.

Читать полностью » У кошек расширяются зрачки от стресса сегодня в 13:09
Кошка смотрит в никуда, а зрачки огромные? Это может означать что угодно

Почему у кошек глаза становятся "как блюдца"? Разбираем пять основных причин расширенных зрачков — от естественных до тревожных.

Читать полностью » Собаки страдают от одиночества даже в большой семье сегодня в 13:06
Собака прячется от вас — это не просто характер: ветеринары назвали истинные причины поведения

Счастливая собака — не только та, что сыта и ухожена. Разбираемся, из чего складывается настоящее качество жизни питомца и как сделать её лучше.

Читать полностью » Регулярная чистка зубов у собак снижает риск заболеваний на 70% сегодня в 12:21
Почему собаки ненавидят чистку зубов? Учёные нашли ответ — и решение

Чистка зубов у собак — это просто, если действовать по плану. Разбираем этапы от щенка до взрослой собаки, инструменты, лайфхаки и план "Б" без стресса.

Читать полностью » 75% кошек принимают лекарства через специальный корм без сопротивления сегодня в 12:18
Кошка вырывается при лечении? Этот трюк используют опытные котовладельцы

Кошки не любят таблетки, но лечение не должно превращаться в борьбу. Узнайте, как дать лекарство питомцу спокойно и без стресса, сохранив доверие и нежность.

Читать полностью » Врачи: голодание у кошек вызывает липидоз печени и сбой обмена веществ сегодня в 11:45
Кошка съела весь корм и осталась голодной: главная ошибка, которую совершают даже заботливые хозяева

Можно ли оставить кошку одну на выходные и просто насыпать побольше корма? Разбираемся, чем опасно голодание и как правильно организовать питание питомца.

Читать полностью » Учёные подтвердили эффективность смеси уксуса, соды и перекиси против запаха кошачьей мочи сегодня в 10:39
Запах, который невозможно победить? Ошибка, из-за которой кошачья моча не уходит даже после уборки

Как вывести запах кошачьей мочи без химии и дорогих средств: пошаговый способ, который используют в приютах — и он действительно работает.

Читать полностью » Исследования: кошки дольше живут при питании мясом и влажным кормом сегодня в 9:32
Кормите по-человечески — готовьтесь к проблемам: чего кошачий организм не прощает

Как кормить кошку, чтобы она прожила долгую и активную жизнь: 7 правил, которые помогут избежать ошибок, сохранить здоровье и блеск шерсти.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Кунал Суд: отёки, судороги и онемение ног могут указывать на болезни сердца, вен и почек
Наука
Шпихер: в глиняном карьере Германии обнаружены три скелета древнего ихтиозавра
Садоводство
В России появится градостроительный план для каждого участка под ИЖС
Питомцы
Настроение кошки можно определить по положению хвоста, выражению глаз и звукам
Туризм
Осенние террасы, перевалы и хомстей: что посмотреть в Сапе туристам
Авто и мото
Chery снизила цену на Tiggo 9 в России на 500 тысяч рублей
Спорт и фитнес
Утренняя зарядка помогает стабилизировать давление и ускоряет обмен веществ — данные исследований
Еда
Оладьи на кефире, макароны по-флотски и молочный суп названы классическими блюдами русской кухни XX века
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet