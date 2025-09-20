Здоровый питомец сегодня — скрытая угроза завтра: почему нельзя расслабляться

Здоровье питомца — главная забота каждого хозяина. Мы радуемся, когда наши кошки бодрые и игривые, и переживаем, если они становятся вялыми или начинают вести себя необычно. Умение вовремя заметить признаки недомогания способно не только облегчить жизнь животному, но и в прямом смысле спасти его.

Кошки устроены так, что предпочитают скрывать своё плохое самочувствие. Если собака может буквально просить о помощи, то мурлыка скорее уйдёт в укромный угол или будет притворяться, что всё в порядке. Такой инстинкт сохранился от диких предков: больное животное становилось лёгкой добычей для хищников.

Именно поэтому хозяевам так важно уметь определять состояние любимца по внешнему виду и поведению. Давайте разберёмся, какие признаки свидетельствуют о здоровье кошки, и как вовремя заметить тревожные сигналы.

Признаки здоровой кошки

Кошка активна и любопытна. Она охотно исследует территорию, реагирует на новые звуки и запахи, не демонстрирует скованности или боли в движениях. Ухоженность и чистота. Шерсть блестит, глаза ясные, уши без выделений. Даже без помощи хозяина кошка сама поддерживает чистоту с помощью языка и лап. Здоровый вес. Сильная худоба сигнализирует о проблемах с ЖКТ, зубами или обменом веществ, а избыточный вес указывает на переедание или гормональные сбои. Полость рта. Язык и дёсны должны быть розовыми, зубы — белыми и крепкими. Нормальные показатели. Температура в пределах 38-39 °С, пульс около 120 ударов в минуту. У молодых кошек и во время игр эти цифры могут быть выше. Аппетит. Животное ест с удовольствием, пьёт умеренно, без чрезмерной жажды. Работа ЖКТ. Нет поноса или запоров, походы в лоток регулярные и без затруднений. Лёгкое дыхание. Отсутствие хрипов, кашля и учащённого "собачьего" дыхания с высунутым языком.

Сравнение: здорова ли ваша кошка?