Домашний питомец скрывает недуг лучше актёра: как распознать болезнь

Домашние кошки — прирождённые актёры, умеющие скрывать недомогание даже от самых внимательных хозяев. Этот инстинкт достался им от диких предков, для которых слабость могла стоить жизни. Поэтому важно знать, какие сигналы подаёт питомец, если его здоровье под угрозой.

"Красные флаги": когда к ветеринару нужно срочно

Есть ситуации, при которых откладывать поход в клинику недопустимо:

дыхание с открытым ртом, кашель или хрипы;

мучительные попытки сходить в туалет без результата, особенно у котов;

судороги, потеря сознания, обмороки;

кровавая рвота или диарея;

очень бледные или синюшные дёсны;

температура выше 39,7 °C или ниже 37,2 °C;

сильная боль, травмы, падение с высоты.

Любой из этих симптомов — повод для немедленной помощи специалиста.

Как выглядит здоровый питомец

Чтобы заметить болезнь, нужно понимать, каким кот должен быть в норме. Здоровое животное активно, с удовольствием играет, проявляет любопытство и ест без капризов. Шерсть блестящая и чистая, глаза ясные, подушечки лап мягкие. Именно внезапные перемены в привычном поведении чаще всего становятся первым тревожным сигналом.

Что говорят миска и поилка

Проблемы с аппетитом — универсальный показатель. Отказ от еды может быть следствием стресса, заболеваний желудочно-кишечного тракта или зубов.

Обратная крайность — ненасытность. Такой симптом сопровождает диабет, гипертиреоз, глистные инвазии или проблемы с усвоением питательных веществ.

Не менее важно следить за питьём. В среднем кошке нужно 40-60 мл жидкости на килограмм веса, включая влажный корм. Если животное пьёт слишком много (более 60 мл/кг в сутки), это повод насторожиться. А превышение 100 мл/кг — сигнал для срочного визита к врачу.

Сложности с туалетом и уходом за шерстью

Многие хозяева ошибочно думают, что если кошка "мстит" и перестала ходить в лоток, значит, это каприз. На самом деле чаще всего питомцу больно. Цистит или запор могут сделать процесс мучительным, и кот начинает избегать лотка. Сидение в туалете без результата — однозначный симптом неблагополучия.

Немало информации даёт и состояние шерсти. Если кот перестал умываться, а его мех стал тусклым и сбившимся, причина может крыться в боли в суставах или во рту. Сверхгруминг — наоборот, частая реакция на зуд, боль или стресс.

Изменение поведения и ритма дня

Кошки умеют прятаться от мира, когда им плохо. Активный питомец вдруг стал апатичным, уходит в укромные места и избегает общения? Это тревожный знак. Иногда встречается и противоположная реакция — беспокойство, чрезмерная активность, суетливость. Такое поведение может говорить о гормональных или неврологических нарушениях.

Внешние признаки болезни

Состояние глаз, ушей и дыхания — важные маркеры. Выделения, покраснение или помутнение глаз требуют проверки. Ненормальный размер зрачков (разный или постоянно расширенный/суженный) может сигнализировать о проблемах с глазами или мозгом.

Кошка должна дышать спокойно — 20-30 вдохов в минуту в состоянии покоя. Любые отклонения, особенно дыхание с открытым ртом, требуют срочного обращения к врачу.

Запах изо рта тоже многое расскажет: сладковатый может указывать на диабет, аммиачный — на почечную недостаточность, а гнилостный — на проблемы с зубами и дёснами.

Температура и двигательная активность

Нормальная температура у кошек держится в пределах 38,1-39,2 °C. Её можно измерить цифровым термометром. Повышение или снижение показателя всегда требует внимания.

Прихрамывание, неловкая походка, отказ прыгать на привычные поверхности часто связаны с артритом или травмами. А такие проявления, как рвота, диарея или судороги, могут быть следствием отравления, вируса или инородного тела.

Особенности болезней у котят

Малыши особенно уязвимы: их иммунитет только формируется. Котята чаще страдают от вирусных инфекций дыхательных путей, диареи и паразитов. Любое ухудшение состояния у них может развиваться стремительно, поэтому действовать нужно без промедления.

Как действовать владельцу

Главное правило — не заниматься самолечением. Один и тот же симптом может указывать на разные болезни. Правильный диагноз ставит только ветеринар. Перед визитом полезно составить список изменений в поведении и времени их появления. Если попасть в клинику срочно не получается, можно обратиться к онлайн-ветеринару для первичной консультации, но очный осмотр ничто не заменит.

Профилактика — лучший способ сохранить здоровье

Своевременные прививки, регулярные обработки от паразитов и профилактические осмотры помогают избежать множества болезней. Немаловажно обеспечить питомцу сбалансированное питание, уход за зубами и шерстью, а также регулярные игры — физическая активность не менее важна, чем корм.