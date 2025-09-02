Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Коты
Коты
© Designed by Freepik by ArthurHidden is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 4:23

Маленький жест, который делает кота счастливым: тайна простого прикосновения

Ветеринары: регулярные почесывания помогают следить за здоровьем кошки

Каждый котик, будь то домашний или дворовый, нуждается не только в еде и заботе, но и в ласке. Поглаживания и лёгкие почесывания для них — это не просто приятный бонус, а важная часть счастливой и здоровой жизни рядом с человеком. Ведь без этого питомец может чувствовать себя одиноким и заброшенным, а это часто приводит к стрессу.

Почему кошкам так нравятся почесывания

Главная причина — физическое удовольствие. На голове кошки расположено множество нервных окончаний, особенно в области щёк, подбородка и ушей. Когда хозяин нежно массирует эти зоны, питомец буквально впадает в состояние блаженства. Мурлыканье и перебирание лапками — самые очевидные признаки того, что котик наслаждается процессом.

Не менее важен и эмоциональный аспект. Каждое прикосновение укрепляет связь животного с человеком. Кошка начинает больше доверять, чувствует себя в безопасности и крепче привязывается к хозяину. Такое общение делает её спокойнее и счастливее.

Скрытый язык запахов

Кошки метят всё вокруг, и хозяин не исключение. На голове у них расположены специальные железы, выделяющие секрет с индивидуальным запахом. Когда человек гладит любимца, он становится "помеченным", и для мурлыки это символ того, что хозяин принадлежит именно ей. Такой жест вызывает у животного дополнительные положительные эмоции.

Польза для здоровья и ухода

Поглаживания головы выполняют ещё и функцию мягкого ухода. В процессе удаляются омертвевшие клетки кожи и выпавшие волоски, что улучшает состояние шерсти и кожи питомца. Это своего рода мини-вычёсывание без щётки. Кроме того, при ежедневном контакте хозяин может вовремя заметить проблемы: ранки, уплотнения или даже паразитов. А ранняя диагностика всегда помогает быстрее решить любые неприятности со здоровьем.

Расслабление и снижение стресса

Для кошки ласковое почесывание — это способ снять напряжение. Оно действует как лёгкий массаж, позволяющий расслабиться после волнений. Особенно это важно, если в доме появляются гости или другие животные. Рядом с хозяином и его заботливыми руками питомец быстро успокаивается, тревожность уходит, а нервная система получает необходимую передышку.

Воспоминания из детства

Есть и ещё одна причина, почему котики обожают, когда им чешут голову. Такие действия напоминают им о материнской заботе в раннем возрасте. Когда они были маленькими котятами, мама-кошка вылизывала их языком, создавая ощущение уюта и защищённости. Поглаживания вызывают схожие ассоциации, возвращая животное в то время, когда оно чувствовало себя максимально спокойно и беззаботно.

Маленький жест с большой силой

На первый взгляд кажется, что обычное почесывание — мелочь. Но именно эта "мелочь" играет огромную роль в жизни питомца. Она делает его счастливее, укрепляет здоровье и улучшает отношения с человеком. Для хозяина же прикосновения к мягкой шерсти — это тоже удовольствие: они помогают расслабиться, снизить уровень стресса и подарить себе позитивные эмоции. Получается, что простое действие работает в обе стороны — и для кота, и для его человека.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диабет у кошек: как распознать опасные признаки по наблюдениям врачей сегодня в 3:27

Задние лапы отказали у питомца: причина кроется в одной скрытой болезни

Диабет у кошек маскируется под привычные симптомы — жажду, усталость и потерю веса. Как распознать болезнь и вовремя спасти питомца?

Читать полностью » Ветеринары: кошкам нужен ежегодный осмотр, пожилым питомцам — чаще сегодня в 2:38

Многие мучают кошек зря: правильный способ визита к ветеринару удивил

Как приучить кошку к регулярным визитам к ветеринару и снизить стресс от поездки? Простые советы для владельцев помогут сделать процесс спокойным.

Читать полностью » Кинологи объяснили, как отучить собаку рыться в мусорном ведре сегодня в 1:19

Собака снова лезет в мусор — вот что сделала хозяйка, и проблема исчезла

Почему собаки любят рыться в мусоре и как отучить их от этой привычки: дрессировка, питание и простые хитрости, которые помогут хозяевам.

Читать полностью » Тактильные и зрительные сигналы помогают наладить общение с глухой кошкой сегодня в 0:27

Глухая кошка понимает жесты лучше слов — проверено в каждой семье

Как глухая белая кошка может понимать хозяина без слов? Пять простых тактик помогут наладить общение и превратить совместную жизнь в гармонию.

Читать полностью » Более 600 корги прошли колонной по ВДНХ на первом параде породы вчера в 23:37

Корги заполонили ВДНХ: зрелище, которого столица ещё не видела

Более 600 корги в костюмах прошли колонной по ВДНХ. На параде четвероногие участвовали в конкурсах, забегах и полосе препятствий.

Читать полностью » Владимир Голубев рассказал, как правильно наказывать питомца за проступки вчера в 22:34

Месть и извинения? Почему собаки на самом деле так не поступают

Мстят ли собаки хозяевам и умеют ли просить прощения? Кинолог объяснил, почему эти качества приписывают питомцам ошибочно.

Читать полностью » Ветеринары объяснили, чем опасна колбаса для собак вчера в 21:21

Безобидный кусочек колбасы мани собаку: вот что может случиться, если поделиться

Колбаса — одно из любимых угощений собак, но безопасна ли она? Какие риски скрывает этот продукт и чем его лучше заменить?

Читать полностью » Ветеринары предупредили об опасности инжира для кошек вчера в 20:13

Один кусочек — и питомец в опасности: вот чем может обернуться тяга кошки к фрукту

Инжир может быть опасен для кошек. Какие риски скрывают плоды и листья смоковницы, и что делать, если питомец попробовал их?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Fiat открыл приём заказов на Grande Panda 2025 в Великобритании
Красота и здоровье

Ирина Волгина: паросмия может быть признаком болезней мозга и нервной системы
Еда

Как сделать люля-кебаб на сковороде из баранины с курдючным жиром
Спорт и фитнес

Пульс 200 ударов при нагрузке допустим только для молодых — кардиолог Нилай Мехта
Культура и шоу-бизнес

Звезда "Спасателей Малибу" Николь Эггерт прошла операцию по удалению опухоли груди
Еда

Приготовьте торт из кукурузных палочек со сгущенкой без духовки
Туризм

Города России с необычной природой: куда отправиться
Еда

Котлеты из свинины и курицы сохраняют сочность благодаря смешиванию видов мяса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet