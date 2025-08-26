Шерстяные комки формируются в желудке у кошек: мифы, в которые до сих пор верят хозяева

Жизнь с кошкой — это ласки, игры, царапины и, конечно же, шерсть. Иногда эта шерсть превращается в так называемые трихобезоары (hairballs) — комки волос, которые формируются в желудке и выходят наружу. Вокруг этого явления существует немало мифов. Давайте разберёмся, где правда, а где заблуждение.

Миф 1. Трихобезоары появляются только потому, что кошка проглатывает шерсть

Частично это правда: во время вылизывания кошки действительно проглатывают шерсть, особенно если это не бесшёрстная порода. Обычно волоски беспрепятственно проходят через ЖКТ и выходят естественным образом. Но когда часть волос застревает и скапливается, образуется трихобезоар. Если они появляются часто, стоит обратиться к ветеринару: возможны проблемы с пищеварением.

Миф 2. Кошка кашляет, чтобы избавиться от шерстяных комков

На самом деле кошка не "выкашливает" трихобезоары, а рвёт ими. Кашель связан с дыхательной системой — лёгкими и трахеей, а трихобезоары образуются в желудке и кишечнике. Если кошка кашляет, но ничего не выходит, стоит снять это на видео и показать ветеринару: это может указывать на другие проблемы.

Миф 3. Если кошка рвёт, виноваты только трихобезоары

Рвота у кошек может иметь десятки причин: от поедания несъедобных предметов до заболеваний желудочно-кишечного тракта. Комки шерсти — лишь одна из возможных причин. Если рвота повторяется регулярно, особенно если её частота увеличилась, необходима консультация ветеринара и обследование.

Миф 4. Только длинношёрстные кошки страдают от трихобезоаров

Это не так. Даже кошки с короткой шерстью могут проглатывать достаточное количество волосков, чтобы они скапливались в желудке. Просто у длинношёрстных пород вероятность выше, но проблема может возникнуть у любой кошки.

Миф 5. Трихобезоары круглые, как шарики

Несмотря на распространённое название "hairball", в действительности они продолговатые, цилиндрической формы. Это объясняется анатомией пищевода и желудка кошки.

Как снизить риск образования трихобезоаров

Регулярно вычёсывайте кошку. Особенно в период линьки, чтобы уменьшить количество шерсти, которое она проглатывает. Следите за гидратацией. Достаток воды помогает правильной работе ЖКТ и препятствует застреванию волос. Можно добавлять в рацион влажный корм (по согласованию с ветеринаром). Сбалансированное питание. Специальные корма и добавки помогают поддерживать здоровье шерсти и кишечника. Консультации с ветеринаром. Если трихобезоары появляются слишком часто или вызывают осложнения, специалист подскажет, как скорректировать уход или питание.

Трихобезоары у кошек — это не болезнь, а естественное последствие ухода за шерстью. Однако частое их появление может сигнализировать о проблемах. Забота о рационе, воде и регулярный уход за шерстью помогут минимизировать дискомфорт и риски для питомца.