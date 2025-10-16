Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:17

Шерсть в желудке — не миф: вот что стоит знать о том, как кошки страдают от собственной шерсти

Кошачьи трихобезоары образуются при нарушении пищеварения

Жизнь с кошкой — это не только мурлыканье и мягкие лапки, но и постоянная уборка шерсти. Почти каждый владелец сталкивался с тем, что питомец срыгивает продолговатый комок — так называемый трихобезоар. О ней ходит немало мифов, и многие из них могут помешать вовремя заметить проблему. Разберёмся, что из этого правда, а что — выдумка.

Миф 1: трихобезоары появляются, потому что кошка глотает шерсть

Кошки действительно проводят много времени, вылизывая себя, и при этом проглатывают шерсть. Однако не вся она превращается в комки. Часть волосков естественно выходит с калом. Проблема возникает, когда шерсть не проходит по кишечнику, а скапливается, образуя плотную массу. Это может быть связано с нарушением пищеварения, малоподвижностью или обезвоживанием.

Если вы часто находите у питомца такие образования, стоит обратиться к ветеринару — возможно, у кошки начались желудочно-кишечные проблемы.

Миф 2: кошка кашляет, чтобы избавиться от трихобезоаров

На самом деле кошки не "выкашливают" шерстяные комки, именно рвет ими. Кашель связан с дыхательными путями — лёгкими и трахеей, а трихобезоары формируются в желудке или кишечнике.

Если кошка кашляет, но ничего не выходит, сделайте видео и покажите ветеринару: это может быть не просто волос, а симптом астмы или другого заболевания дыхательных путей.

Миф 3: любая рвота у кошки — из-за трихобезоаров

Рвота — распространённый симптом у кошек, но не всегда её причина — шерсть. Часто питомцы срыгивают из-за переедания, неподходящего корма, инородных предметов или заболеваний ЖКТ.

Если рвота повторяется чаще обычного или сопровождается вялостью и отказом от еды, необходимо обследование. Ветеринар определит причину и подберёт лечение, чтобы исключить обезвоживание и воспаления.

Миф 4: трихобезоары бывают только у длинношёрстных кошек

Это не так. Короткошёрстные породы тоже могут страдать от этой проблемы. Длина шерсти влияет меньше, чем её структура и состояние пищеварения. Даже у гладкошёрстных питомцев волос может скапливаться в желудке, особенно если они линяют или у них сухая кожа.

Поэтому профилактика нужна всем кошкам, независимо от породы.

Миф 5: трихобезоары — это круглые "шарики из шерсти"

Несмотря на своё название, они вовсе не шарики. На деле это продолговатые, цилиндрические образования, напоминающие комочек плотных волокон, пропитанных желудочным соком.

Если вы нашли дома нечто похожее, не пугайтесь: единичные эпизоды нормальны. Но регулярные — повод задуматься о профилактике.

Как предотвратить образование трихобезоаров

  • Регулярное вычёсывание. Даже короткошёрстные кошки нуждаются в расчёсывании 2-3 раза в неделю. Это убирает мёртвые волоски до того, как они попадут в желудок.

  • Полноценное питание. Диета, богатая жирами и волокнами, помогает поддерживать здоровье шерсти и работу кишечника. Специальные корма с формулой Hairball Control содержат клетчатку, ускоряющую выведение волос.

  • Достаток воды. Хорошее увлажнение — ключ к правильному пищеварению. Обеспечьте кошке доступ к чистой воде, используйте фонтанчики — они стимулируют питьевой интерес.

  • Контроль линьки. В сезон линьки (весна и осень) расчёсывайте питомца ежедневно.

  • Профилактические пасты. В зоомагазинах есть специальные средства на основе масел и клетчатки, которые помогают безопасно вывести шерсть из желудка.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: игнорировать частые срыгивания шерсти.
    Последствие: образование непроходимости кишечника.
    Альтернатива: регулярный осмотр у ветеринара и использование профилактических паст.

  • Ошибка: считать трихобалы безвредными.
    Последствие: при больших образованиях возможна закупорка желудка.
    Альтернатива: при первых симптомах — вялости, отсутствии стула — обратиться к врачу.

  • Ошибка: кормить кошку только сухим кормом без воды.
    Последствие: обезвоживание и нарушение пищеварения.
    Альтернатива: чередовать сухой и влажный корм, добавлять воду в рацион.

А что если трихобалы появляются часто?

Если кошка рвёт шерсть раз в неделю и чаще, это сигнал тревоги. Возможно, нарушена перистальтика кишечника или развилось воспаление желудка. Ветеринар может назначить обследование, анализ крови и диету, снижающую образование комков.

Плюсы и минусы профилактики

Плюсы:

  • улучшает пищеварение;

  • делает шерсть гладкой и блестящей;

  • предотвращает закупорку кишечника;

  • снижает стресс у питомца.

Минусы:

  • требует регулярности и внимания;

  • некоторые кошки не любят расчёсывание;

  • профилактические пасты могут не подходить по вкусу.

Часто задаваемые вопросы

Как часто нужно вычёсывать кошку?
В среднем — 2-3 раза в неделю, а в сезон линьки — ежедневно.

Помогают ли специальные корма против трихобалов?
Да, при условии регулярного употребления и достаточного питья.

Когда идти к ветеринару?
Если рвота повторяется чаще двух раз в неделю или кошка отказывается от еды.

Мифы и правда

  • Миф: трихобалы опасны только у старых кошек.
    Правда: они могут появиться у животных любого возраста.

  • Миф: если кошка вылизывает себя — значит, здорова.
    Правда: чрезмерный груминг может быть признаком стресса или зуда.

  • Миф: трихобалы всегда выходят самостоятельно.
    Правда: иногда они застревают и требуют медицинской помощи.

3 интересных факта

  1. У диких кошачьих трихобалы встречаются реже — их рацион богаче волокнами.

  2. Кошки с длинными усами и густой шерстью чаще страдают от волосяных комков.

  3. Одна трихобала может весить до 20 граммов и вызывать полную непроходимость кишечника.

Регулярный уход за шерстью, качественное питание и внимание к мелочам помогут избежать проблем с трихобалами. Ведь забота о кошке — это не только ласка, но и ответственность за её внутреннее здоровье.

