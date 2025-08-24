Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Старая кошка лежит на подстилке
Старая кошка лежит на подстилке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:12

Ласкаете кошку — а она смывает ваш запах: охотничий инстинкт в действии

Ветеринары объяснили, почему кошки умываются после того, как их гладят

Многие владельцы замечали странную особенность: стоит только погладить кошку, как она отворачивается и начинает умываться. На первый взгляд это может показаться признаком недовольства, но на самом деле у этого поведения есть несколько объяснений. Кошки не делают ничего просто так — каждое их движение связано с инстинктами, физиологией или особенностями характера.

Взаимные чувства и забота

Если в доме живёт несколько кошек, то вы наверняка наблюдали, как они вылизывают друг друга. Это знак доверия и близости. Когда кошка начинает умываться после того, как вы её приласкали, это можно считать аналогией: она воспринимает ваши прикосновения как заботу и отвечает тем же. Нередко животное лижет именно то место, где вы его гладили, или даже вашу руку. Для кошки это способ показать, что она тоже участвует в "обоюдном груминге".

Причины, связанные с дискомфортом

Иногда умывание — это реакция на раздражение кожи. Если в месте, где вы дотронулись, есть зуд или ранка, кошка начнёт тщательно вылизывать это место. Причиной могут быть аллергия, блохи или кожные болезни. В таких случаях стоит внимательно осмотреть питомца: зуд может сопровождаться покусыванием, почесыванием или даже агрессией в ответ на прикосновения. При повторяющемся поведении лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Синдром гиперчувствительности

Существует редкое состояние, называемое синдромом гиперэстезии. Оно проявляется резкой реакцией на прикосновения, особенно в области спины. Кошка может внезапно начать кусать себя, яростно умываться или бить хвостом. Хотя это состояние не лечится полностью, правильная терапия помогает животному жить полноценной жизнью. Если вы замечаете агрессивные реакции в сочетании с умыванием, не откладывайте визит к врачу.

Инстинкт охотника и запахи

Кошки в дикой природе должны быть абсолютно незаметными для добычи. Любой посторонний запах снижает их шансы на успешную охоту. Именно поэтому домашняя кошка, почувствовав на себе "ваш" аромат после поглаживания, может тут же начать умываться. Для неё это не обида, а способ вернуть себе привычный запах и ощущение контроля над территорией. Особенно ярко это проявляется в домах, где живут несколько кошек: каждая из них стремится сохранить собственный "ароматный статус".

Когда ласки становятся лишними

Иногда всё дело в том, что человек перестарался. Некоторым кошкам не нравится слишком долгий контакт. В таком случае умывание становится своего рода сигналом: "Мне хватит". Наблюдайте за реакцией животного — если оно начинает активно умываться после ваших поглаживаний, возможно, стоит сделать паузу.

Наведение порядка

Кошки невероятно чистоплотны и не терпят даже малейшего беспорядка в шерсти. После ваших прикосновений шерсть может стать растрёпанной, и питомец тут же примется приводить себя в порядок. Иногда умывание происходит и после еды: если вы погладили кошку в этот момент, она воспримет это как "грязное прикосновение" и обязательно очистится.

Когда кошка не любит ласку

Есть кошки, которые не стремятся к физическому контакту. Они могут быть дружелюбными и любить находиться рядом с человеком, но не терпят прикосновений. В этом случае умывание — лишь способ показать: "Не трогай меня". Такое поведение совершенно нормально и связано с индивидуальным характером животного.

Интересные факты о поведении кошек

  • У кошек более 200 миллионов обонятельных рецепторов — в несколько раз больше, чем у человека. Именно поэтому запахи играют для них ключевую роль.
  • Кошки умываются не только ради чистоты: вылизывание помогает им снижать стресс и успокаиваться.
  • В дикой природе львы и тигры также используют взаимный груминг как способ укрепления социальных связей в прайде или стае.

Когда кошка умывается после ваших ласк, это не всегда означает недовольство. Иногда это знак доверия, иногда — следствие природных инстинктов, а порой и намёк, что стоит остановиться. Важно наблюдать за своим питомцем и уважать его границы. Только так можно сохранить гармонию и доверие в ваших отношениях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как правильно купать котят: советы ветеринаров по уходу за питомцами сегодня в 13:40

Секреты легкого купания котят: как избежать стресса и сохранить здоровье

Узнайте, когда и как правильно купать котёнка. Советы по уходу, частота водных процедур и меры безопасности для вашего пушистого друга.

Читать полностью » Как шатающиеся зубы у собак могут указывать на заболевания: мнение ветеринаров сегодня в 12:30

Шатающиеся зубы у взрослых собак: как пародонтит угрожает их здоровью

Следите за состоянием зубов вашего питомца, чтобы вовремя выявить возможные проблемы. Помните, что забота о здоровье зубов — это важная часть общего ухода за собакой.

Читать полностью » Как вакцинация котят помогает предотвратить распространение инфекций — мнение ветеринаров сегодня в 12:20

Опасность под лапами: как игривый котёнок может стать носителем смертельных инфекций

Узнайте, как правильно вакцинировать вашего котёнка и не пропустить важные прививки. Забота о здоровье питомца — залог его долголетия!

Читать полностью » Учёные: волки создают пары на всю жизнь и остаются моногамными сегодня в 11:31

Один шаг в одиночество: что рискует потерять волк, уходя искать пару

Откройте для себя удивительную и сложную семейную жизнь волков: от их моногамии до коллективного воспитания щенков.

Читать полностью » Самопогрызание у шиншилл связано со стрессом, скукой и условиями содержания сегодня в 10:19

Милый зверёк с привычкой грызть собственную шерсть: что скрывает это поведение шиншилл

Шиншиллы могут страдать от самопогрызания из-за стрессов и плохих условий. Узнайте, как предотвратить эту проблему и улучшить жизнь вашего питомца.

Читать полностью » Постоянный лай, порча вещей и вялость — сигналы стресса у собак при разлуке с хозяином сегодня в 9:13

Оставьте дома всего одну вещь — и питомец почувствует себя спокойнее

Узнайте, как понять, что ваша собака испытывает стресс от разлуки. Давайте разберемся в 5 тревожных признаках и способах помочь питомцу!

Читать полностью » Кинологи советуют новичкам выбирать лабрадоров, ретриверов или биглей вместо сложных пород сегодня в 8:02

Красивый друг или вечный хаос: с какими собаками начинающим лучше не связываться

Выбор собаки — задача не для новичков! Узнайте, какие породы могут стать настоящим испытанием и почему важно учитывать свои возможности.

Читать полностью » Поведение хозяина влияет на кошку: грубость и крики вызывают стресс у питомца сегодня в 7:21

Одна ошибка хозяина — и кошка навсегда теряет доверие: что не стоит ни в коем случае делать

Узнайте, что кошки на самом деле ценят в своих хозяевах и что может испортить их настроение. 7 главных секретов вашего пушистика ждут открытия!

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Кейт Гальетт, сертифицированный тренер, перечислила эффективные упражнения для кора
Туризм

10 лучших способов провести время в Риме
Спорт и фитнес

Каролина Араухо: упражнение farmer’s walk развивает силу, выносливость и осанку
ЮФО

Севастополь, Судак и Алушта вошли в рейтинг популярных направлений для коротких поездок
Наука и технологии

Учёные выяснили, что молоко не оказывает значимого влияния на здоровье, несмотря на богатый состав
Авто и мото

Автостат: импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию вырос на 111% с начала 2025 года
Еда

Лук при жарке картофеля добавляют через треть времени готовки, а соль — в конце
Наука и технологии

Археологи обнаружили гробницу 18-летней девушки с золотыми артефактами в Иране
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru