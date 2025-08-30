Колтуны и паразиты: к чему приводит игнорирование регулярного вычёсывания кошки

Начинайте, когда кошка спокойна

Лучший момент для процедуры — когда питомец расслаблен и в хорошем настроении. Следите за её позой и движениями: если кошка напряжена или уходит, отложите попытку.

Дайте время привыкнуть к щётке

Положите щётку рядом и дайте кошке её обнюхать. Поощряйте интерес лакомством. На первых этапах можно просто держать щётку рядом, продолжая гладить рукой. Когда кошка перестанет реагировать настороженно, начинайте лёгкие движения по голове или щекам, подкрепляя это угощением.

Проверяйте шерсть на узлы

Запутанные комки шерсти могут доставлять боль. Регулярное вычёсывание предотвращает образование колтунов, но если они уже есть, особенно у длинношёрстных животных, лучше обратиться к грумеру. Самостоятельно срезать или брить шерсть не стоит.

Контролируйте наличие паразитов

Осматривайте кожу на наличие блох, вшей и клещей. Признаки блох — чёрные "крупинки", которые при намокании становятся красноватыми. Клещи заметнее — они увеличиваются в размерах, питаясь кровью. При обнаружении паразитов обратитесь к ветеринару за подходящим средством.

Начинайте с любимых зон

Чаще всего кошкам приятны прикосновения к щекам, голове и подбородку. С этих мест и стоит начинать вычёсывание. Постепенно переходите к груди, спине и лапам. Чередуйте расчёску с поглаживаниями и обязательно давайте лакомства.

Следуйте естественному ритму

Не стремитесь прочесать всё тело за раз. Разделяйте уход на короткие сессии, двигаясь по направлению роста шерсти. Это ближе к тому, как кошка ухаживает за собой сама.

Уважайте сигналы недовольства

Если кошка прижимает уши, шипит, дрожит или активно машет хвостом — прекратите процедуру. Продолжать стоит только тогда, когда питомец снова спокоен.

Регулярный уход за шерстью помогает поддерживать здоровье кожи и предотвращает спутывание волос. Главное — превратить процесс в приятный ритуал с поощрениями, чтобы кошка воспринимала его без страха.