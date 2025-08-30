Колтуны и паразиты: к чему приводит игнорирование регулярного вычёсывания кошки
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Вы уверены, что не перекармливаете питомца? Узнайте, какие признаки говорят об избытке лакомств и как сохранить здоровье хвостика без лишних запретов.Читать полностью » сегодня в 13:38
Узнайте, как соблюдение простых правил этикета собаковода сделает ваши прогулки с питомцем комфортнее и приятнее для всех.Читать полностью » сегодня в 13:32
Узнайте, что нужно знать о британских кошках, прежде чем завести эту породу. Пять ключевых фактов помогут вам понять их характер и уход.Читать полностью » сегодня в 12:50
Дворняга или породистая собака — кто на самом деле лучше? Узнайте, что нужно знать о воспитании и уходе за беспородными любимцами, чтобы они стали верными друзьями!Читать полностью » сегодня в 12:05
Узнайте, чем можно и нельзя кормить красноухую черепаху. Разнообразьте её рацион и обеспечьте здоровье с помощью правильного питания!Читать полностью » сегодня в 11:53
Для нас дождь — обычное явление, а для насекомых он превращается в катастрофу. Но есть те, кто умудряется выживать под каплями-гигантами.Читать полностью » сегодня в 10:48
Почему щенок может отказываться гулять и как помочь ему преодолеть страх? Простые советы, которые сделают прогулки радостными.Читать полностью » сегодня в 9:42
Мечта о разговоре с животными становится реальностью. Искусственный интеллект уже расшифровывает их сигналы и способен изменить наше понимание мира.Читать полностью »