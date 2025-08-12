Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
сервал
сервал
© commons.wikimedia.org by Steve Jurvetson is licensed under CC BY 2.0
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:08

Безопасный газон для кота: что вырастить дома вместо уличной травы

Исследование: 71% домашних кошек регулярно употребляют траву для очистки ЖКТ

Ваш кот — гордый хищник, но стоит ему выйти на дачу, он превращается в травоядное? Зачем кошки жуют траву, будто кролики, и не опасно ли это?

Очищение желудка

Кошки — чистюли, и их ежедневный груминг приводит к тому, что шерсть попадает в желудок. Это вызывает дискомфорт и даже может быть опасно. Трава раздражает стенки желудка, провоцируя рвоту, — так питомец избавляется от всего лишнего.

Возможно, у кошки авитаминоз. В мясе не все микроэлементы есть, а зелень помогает восполнить дефицит. Особенно актуально весной, когда организм требует подпитки.

Котята и взрослые кошки обожают пробовать всё на зуб. Если дома они грызут цветы, то на улице с радостью переключаются на траву. Но будьте осторожны: некоторые растения ядовиты! Лучше посадите безопасную зелень специально для питомца.

Какая трава подходит?

Кошки предпочитают молодые побеги:

  • пшеницу,
  • овёс,
  • ячмень.

Можно купить готовые наборы в зоомагазине или прорастить семена самим. Зелень растёт быстро — уже через пару дней котик сможет наслаждаться "обедом".

Важно! Не давайте питомцу уличную траву — в ней могут быть паразиты. Выращивайте зелень дома или на чистом участке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кошачья мята для кошек: польза и вред, как правильно использовать сегодня в 8:32

Кот вне себя от счастья: узнайте секрет чудо-травы, покорившей сердца питомцев

Узнайте, как кошачья мята влияет на кошек, и когда ее использование действительно полезно. Раскрываем секреты применения для здоровья и счастья питомца

Читать полностью » Адаптация собаки после смены владельца: что нужно знать и как помочь сегодня в 7:26

Смена хозяина — трагедия для собаки? 5 признаков, что ваш питомец в отчаянии

Узнайте, что чувствует собака при смене хозяина и как помочь ей адаптироваться. Признаки стресса, советы для прежнего и нового владельцев.

Читать полностью » Тонкости дрессировки лабрадора: как приучить щенка к командам без прыжков и лая сегодня в 6:11

Лабрадор превращается в берсерка? 3 шага к послушанию во время тренировок

Узнайте, как правильно дрессировать щенка лабрадора, чтобы он вежливо брал лакомство и понимал команды. Избегайте распространенных ошибок в дрессировке и добейтесь послушания питомца.

Читать полностью » Почему кошка охотится, но не ест мышь: объяснение поведения питомца сегодня в 5:06

Кошки перестали есть мышей — и причина вас удивит: чем рискует питомец

Почему ваша кошка охотится на мышей, но не ест их? Узнайте о причинах такого поведения, инстинктах и опасностях, связанных с поеданием грызунов.

Читать полностью » Почему не стоит кормить кошку с рук: советы ветеринаров и зоологов сегодня в 4:22

Милый жест, который обернётся проблемами — скрытые минусы кормления кота с ладони

Кормление кошки с рук может показаться проявлением любви, но ветеринары предупреждают о рисках.

Читать полностью » Ветеринар Вита назвала основные критерии выбора корма для кошек разного возраста сегодня в 3:28

Этот продукт в составе корма тихо подрывает здоровье кошки — проверяйте упаковку

Как выбрать корм, чтобы кошка получала все необходимые вещества, избегала проблем со здоровьем и оставалась активной в любом возрасте?

Читать полностью » Как избежать конфликтов при знакомстве взрослой кошки с новым питомцем сегодня в 1:25

Как ввести в дом вторую кошку так, чтобы первая её приняла

Как без лишнего стресса познакомить двух взрослых кошек? Разбираем проверенные стратегии, которые помогут питомцам ужиться под одной крышей.

Читать полностью » Ветеринар Аглая Триндаде: стерилизованным кошкам нужен корм с пониженной калорийностью сегодня в 0:27

После операции кот стал ленивым и толстым — спасла одна замена в питании

Стерилизация меняет не только поведение кошки, но и её потребности в питании. Узнайте, как подобрать корм, который сохранит здоровье питомца.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Почему нельзя в душ сразу после еды: вот что говорят врачи
Еда

Что нельзя готовить в аэрогриле: список из 5 продуктов
Садоводство

Как избавиться от тли: эффективный чесночный спрей
Красота и здоровье

Диетолог Дианова назвала продукты, помогающие при магнитных бурях
Еда

Рецепт бананового кекса: шаги приготовления и советы от кулинаров
Дом

Как я вычислил соседей, подключённых к моему Wi-Fi
Еда

Огурцы в соевом соусе: простой и быстрый способ приготовления
Туризм

Бали за 7 дней: как выбрать между пляжами и культурным погружением
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru