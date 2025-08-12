Безопасный газон для кота: что вырастить дома вместо уличной травы

Ваш кот — гордый хищник, но стоит ему выйти на дачу, он превращается в травоядное? Зачем кошки жуют траву, будто кролики, и не опасно ли это?

Очищение желудка

Кошки — чистюли, и их ежедневный груминг приводит к тому, что шерсть попадает в желудок. Это вызывает дискомфорт и даже может быть опасно. Трава раздражает стенки желудка, провоцируя рвоту, — так питомец избавляется от всего лишнего.

Возможно, у кошки авитаминоз. В мясе не все микроэлементы есть, а зелень помогает восполнить дефицит. Особенно актуально весной, когда организм требует подпитки.

Котята и взрослые кошки обожают пробовать всё на зуб. Если дома они грызут цветы, то на улице с радостью переключаются на траву. Но будьте осторожны: некоторые растения ядовиты! Лучше посадите безопасную зелень специально для питомца.

Какая трава подходит?

Кошки предпочитают молодые побеги:

пшеницу,

овёс,

ячмень.

Можно купить готовые наборы в зоомагазине или прорастить семена самим. Зелень растёт быстро — уже через пару дней котик сможет наслаждаться "обедом".

Важно! Не давайте питомцу уличную траву — в ней могут быть паразиты. Выращивайте зелень дома или на чистом участке.