© freepik.com is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:26

Чёрные, рыжие и белые коты — какой секрет скрывает их окрас

Учёные и владельцы кошек объяснили влияние окраса на поведение питомцев

Выбирая котёнка, многие ориентируются на внешний вид. Но на самом деле за цветом шерсти может стоять нечто большее — черты характера, особенности поведения и даже "мистическая аура". Учёные и любители кошек давно заметили, что окрасы влияют на то, как животное ведёт себя в доме и строит отношения с людьми.

Чёрные кошки — защитники дома

Чёрные питомцы нередко становятся символом удачи. Считается, что они очищают пространство и оберегают семью от негатива. Их отличает дружелюбие, нежность и развитая интуиция. Именно поэтому чёрные кошки могут настороженно реагировать на некоторых людей, чувствительно улавливая чужую энергию.

Белые кошки — спокойные индивидуалисты

Белая кошка — это воплощение гармонии и красоты. Они ценят независимость и умеют быть счастливыми наедине с собой. При этом, привязавшись к хозяину, становятся верными и надёжными друзьями. Правда, застенчивость и склонность к одиночеству делают их немного "отшельниками" в кошачьем мире.

Чёрно-белый фрайола — жизнерадостный бунтарь

Фрайолы — одни из самых игривых и весёлых кошек. Они легко находят общий язык с хозяевами, но не терпят давления. Попробуйте силой затащить такого проказника к ветеринару — и перед вами уже не весельчак, а настоящий бунтарь.

Рыжие коты — олицетворение общения

Рыжий кот — душа компании. Он жаждет внимания, готов сутками "разговаривать" с хозяином и щедро дарит ласку. Иногда такая навязчивая любовь кажется чрезмерной, но именно этим рыжики и покоряют. Символически их связывают с процветанием и уверенностью в себе.

Серые кошки — нежные авантюристы

Серые питомцы умеют быть заботливыми и ласковыми, но в них всегда таится дух исследователя. Эти животные легко находят приключения, запрыгивая в самые неожиданные места дома. Их миссия в семье — приносить стабильность и уют, даже если они сами вечно "в движении".

Полосатые — любопытные талисманы

Полосатые коты обычно спокойны, но не лишены любопытства. Они легко идут на контакт и становятся "талисманами удачи". Правда, их тяга к приключениям иногда напоминает проделки серых собратьев.

Двухцветные — общительные, но с характером

Биколоры сочетают в себе лучшие качества сразу двух окрасов. Эти кошки умеют быть открытыми и дружелюбными, но при необходимости проявляют независимость. Они не терпят навязчивости и ценят баланс в отношениях.

Трёхцветные кошки — женская сила

Трёхцветные красавицы почти всегда самки. Их отличает привязанность и послушание. Они олицетворяют женскую силу и защиту, но могут быть упрямыми. Терпение и любовь — лучший путь к их сердцу.

Чешуйчатые — верные, но замкнутые

Чешуйчатый окрас — оранжево-чёрное сочетание, чаще всего у самок. Эти кошки преданы семье и ласковы дома, но при встрече с незнакомцами уходят в тень. Их часто связывают с мистикой и исцеляющей энергией.

