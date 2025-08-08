Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:29

Неожиданные причины, по которым белая кошка теряет свою красоту

Влияние питания на цвет шерсти кошки: рекомендации специалистов

Белая кошка — настоящее украшение дома, но что делать, если её шерсть теряет белизну и приобретает желтоватый оттенок? Разберёмся в причинах и способах вернуть шубке прежний вид.

Питание — всему голова

Как говорится, "мы — то, что мы едим", и это касается не только людей. Если в рационе кошки появилось слишком много моркови, тыквы или других ярких овощей, шерсть может изменить оттенок. Решение простое: скорректируйте меню, исключив избыток оранжевых и красных продуктов, и со временем шубка снова станет белоснежной.

Болезни и нарушения

Иногда пожелтение шерсти — сигнал о проблемах со здоровьем. Среди возможных причин:

  • заболевания печени, почек, аллергии.
  • пигментные нарушения (лентиго или витилиго).
  • онкологические процессы.

Если изменение цвета сопровождается другими тревожными симптомами, лучше показать питомца ветеринару.

Обычная грязь

Кошки, гуляющие на улице, часто пачкаются. Белая шерсть особенно маркая, и даже небольшое загрязнение может сделать её желтоватой. Регулярное купание с мягкими шампунями поможет поддерживать чистоту.

Груминг и стресс

Стрижка может повлиять на оттенок шерсти. Во-первых, стресс во время процедуры иногда нарушает пигментацию. Во-вторых, после удаления жёстких волос отрастает более мягкий подшёрсток, который может выглядеть иначе. Прежде чем записывать кошку на груминг, подумайте, действительно ли это необходимо.

