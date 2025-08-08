Неожиданные причины, по которым белая кошка теряет свою красоту
Белая кошка — настоящее украшение дома, но что делать, если её шерсть теряет белизну и приобретает желтоватый оттенок? Разберёмся в причинах и способах вернуть шубке прежний вид.
Питание — всему голова
Как говорится, "мы — то, что мы едим", и это касается не только людей. Если в рационе кошки появилось слишком много моркови, тыквы или других ярких овощей, шерсть может изменить оттенок. Решение простое: скорректируйте меню, исключив избыток оранжевых и красных продуктов, и со временем шубка снова станет белоснежной.
Болезни и нарушения
Иногда пожелтение шерсти — сигнал о проблемах со здоровьем. Среди возможных причин:
- заболевания печени, почек, аллергии.
- пигментные нарушения (лентиго или витилиго).
- онкологические процессы.
Если изменение цвета сопровождается другими тревожными симптомами, лучше показать питомца ветеринару.
Обычная грязь
Кошки, гуляющие на улице, часто пачкаются. Белая шерсть особенно маркая, и даже небольшое загрязнение может сделать её желтоватой. Регулярное купание с мягкими шампунями поможет поддерживать чистоту.
Груминг и стресс
Стрижка может повлиять на оттенок шерсти. Во-первых, стресс во время процедуры иногда нарушает пигментацию. Во-вторых, после удаления жёстких волос отрастает более мягкий подшёрсток, который может выглядеть иначе. Прежде чем записывать кошку на груминг, подумайте, действительно ли это необходимо.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru