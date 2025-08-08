Неожиданные причины, по которым белая кошка теряет свою красоту

Белая кошка — настоящее украшение дома, но что делать, если её шерсть теряет белизну и приобретает желтоватый оттенок? Разберёмся в причинах и способах вернуть шубке прежний вид.

Питание — всему голова

Как говорится, "мы — то, что мы едим", и это касается не только людей. Если в рационе кошки появилось слишком много моркови, тыквы или других ярких овощей, шерсть может изменить оттенок. Решение простое: скорректируйте меню, исключив избыток оранжевых и красных продуктов, и со временем шубка снова станет белоснежной.

Болезни и нарушения

Иногда пожелтение шерсти — сигнал о проблемах со здоровьем. Среди возможных причин:

заболевания печени, почек, аллергии.

пигментные нарушения (лентиго или витилиго).

онкологические процессы.

Если изменение цвета сопровождается другими тревожными симптомами, лучше показать питомца ветеринару.

Обычная грязь

Кошки, гуляющие на улице, часто пачкаются. Белая шерсть особенно маркая, и даже небольшое загрязнение может сделать её желтоватой. Регулярное купание с мягкими шампунями поможет поддерживать чистоту.

Груминг и стресс

Стрижка может повлиять на оттенок шерсти. Во-первых, стресс во время процедуры иногда нарушает пигментацию. Во-вторых, после удаления жёстких волос отрастает более мягкий подшёрсток, который может выглядеть иначе. Прежде чем записывать кошку на груминг, подумайте, действительно ли это необходимо.