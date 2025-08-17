Лень — лучший охотничий инстинкт: что показал эксперимент с кошачьим кормом
Учёные из Школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дэвисе выяснили, что домашние кошки могут предпочитать еду, не требующую никаких усилий для её получения. Работа, опубликованная в журнале Animal Cognition, поставила под сомнение представление о кошках как о неизменно азартных охотниках.
Что такое контрафрилоадинг
В основе эксперимента лежало понятие контрафрилоадинга (contrafreeloading) — явления, когда животное предпочитает добывать пищу, прикладывая усилия, вместо того чтобы получить её бесплатно. Этот феномен описан у множества видов — от птиц и грызунов до волков и жирафов.
Как проходил эксперимент
В исследовании участвовали 17 кастрированных домашних кошек. Им предлагали два варианта: решить несложную задачу-головоломку ради корма или съесть еду, лежащую в открытом доступе. Задания были подобраны так, чтобы их могли выполнить все участники, включая тех, кто уже имел опыт решения подобных задач.
Неожиданные результаты
В отличие от многих других животных, кошки чаще выбирали "бесплатный" корм, даже если отличались высокой физической активностью. Это резко контрастирует с поведением, например, попугаев или крыс, которые охотно тратят силы на "добычу" еды, даже имея более лёгкий вариант.
Возможные объяснения
Авторы исследования предполагают, что предложенные задания могли быть недостаточно близки к естественным охотничьим ситуациям для кошек. Поэтому они не воспринимались животными как увлекательная "добыча". Учёные подчёркивают: выборка слишком мала для окончательных выводов, и результаты требуют проверки в более масштабных исследованиях.
Почему это важно
Понимание пищевых предпочтений кошек может помочь владельцам и ветеринарам подбирать оптимальные способы кормления и обогащения среды. Это позволит не только поддерживать здоровье питомцев, но и стимулировать их природные инстинкты.
