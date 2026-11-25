То, как мы готовим еду для кошек, оставляет отпечаток не только на их желудке, но и на микробном ансамбле, который в нем живёт. Ученые из Университета Флориды провели эксперимент, чтобы понять, как степень термической обработки корма влияет на кишечный микробиом этих животных. Результаты, опубликованные в журнале Frontiers in Microbiology, показывают, что сухой, влажный и свежий корми создают в кишечнике кошек разные экологические условия, даже если рацион по своей сути полноценный.

Кишечный микробиом — это сложное сообщество бактерий, которые помогают перерабатывать пищу и поддерживать иммунитет. Долгое время фокус внимания смещался на питательные вещества: белки, жиры, витамины. Но всё больше данных указывает на то, что бактерии играют не меньшую роль. Однако для кошек, особенно для тех, кто ест свежий корм с минимальной обработкой, картина оставалась туманной. Именно этот пробел попытались заполнить ветеринары.

Эксперимент: три рациона, одна группа кошек

В исследовании участвовали 15 здоровых стерилизованных кошек в возрасте от двух до шести лет. Каждое животное последовательно получало три вида корма: сухой, влажный и свежий. Каждый период длился 14 дней, а общий эксперимент занял 42 дня. Порядок смены рациона определялся случайным образом, чтобы исключить влияние предшествующего питания на результаты. Свежим кормом выбрали KatKin Cluck, который проходит умеренную термообработку. В качестве контролей использовали сухой Purina One и влажный Fancy Feast.

Для анализа собирали образцы кала в последние три дня каждого периода. Ученые изучали бактериальную ДНК, чтобы определить не только, какие виды присутствуют, но и какие генетические функции они способны выполнять. Всего было проанализировано 42 образца: 13 после свежего рациона, 14 после сухого и 15 после влажного. Два котенка поначалу отказывались нормально есть свежий корм, поэтому их образцы за этот период не учитывались, но они продолжили участие в других фазах эксперимента.

Микробное разнообразие: кто выигрывает от обработки?

Оказалось, что состав микробиома заметно менялся в зависимости от типа корма. На сухом рационе индексы разнообразия — Шеннона и Симпсона, учитывающие не только число видов, но и их пропорции, — были ниже, чем на свежем и влажном. Это говорит о том, что сухой корм поддерживает менее богатое и менее сбалансированное микробное сообщество.

Вместе с тем индекс Chao1, отражающий видовое богатство, оказался выше на влажном рационе, чем на сухом и свежем. Это означает, что после влажного корма в кишечнике выявлялись признаки присутствия большего количества различных видов бактерий. Различия между влажным и сухим кормом были статистически значимыми. При этом свежий и влажный рационы по этому показателю не различались.

Изменялось и соотношение отдельных групп бактерий. Например, род Prevotella — грамотрицательные полиморфные бактерии — встречался чаще на сухом и влажном рационах, но реже на свежем. Напротив, свежий корм ассоциировался с более высоким уровнем таких родов, как Bacteroides, Collinsella и Blautia. Часть этих различий сохранялась и при прямом сравнении свежего и влажного кормов, что подчеркивает специфическое влияние степени обработки.

Гены как подсказка: что делают бактерии?

Помимо видового состава, ученые изучали набор генов, связанных с метаболическими функциями бактерий. На сухом рационе чаще встречались гены, отвечающие за расщепление сложных углеводов и синтез аминокислот. Свежий корм, напротив, коррелировал с большей представленностью генов, участвующих в расщеплении некоторых аминокислот и синтезе липидов. Влажный рацион сочетал в себе черты обоих профилей.

Эти различия могли возникнуть не только из-за способа приготовления пищи. Важно помнить, что продукты различались и по составу: сухой корм содержал больше пищевых волокон и растительных компонентов, а свежий — меньше всего волокон и не включал растительные ингредиенты. Поэтому в данном эксперименте невозможно четко отделить влияние степени термической обработки от влияния самого химического состава рациона.

Границы вывода: разнообразие не равно здоровью

Авторы исследования подчеркивают, что более высокое разнообразие кишечных бактерий не обязательно означает лучшее состояние здоровья. Эксперимент не отвечает на вопрос, какой из трех видов корма «лучше» для кошек. Кроме того, выборка была небольшой, каждый корм давали всего две недели, и между периодами не было перерыва, который позволил бы полностью исключить остаточное влияние предыдущего питания.

Дополнительным обстоятельством, требующим осторожности при интерпретации, является финансирование работы: ее спонсировала британская компания KatKin, производитель одного из изучаемых кормов. Четверо из пяти авторов на момент исследования работали в ее подразделении. Однако в статье специалисты указали, что KatKin не вмешивалась в анализ данных, их интерпретацию и написание рукописи. Тем не менее, как показывает практика, даже при строгом научном подходе важно учитывать контекст финансирования, чтобы читатель мог сам оценить степень независимости вывода.

Исследование не дает однозначного ответа о том, какой рацион оптимальен. Но оно предлагает новую перспективу: даже при схожем белковом составе способ обработки пищи способен сдвигать баланс кишечных бактерий. А этот баланс, как мы только начинаем понимать, может влиять на метаболизм и иммунитет животного не менее, чем сами питательные вещества.