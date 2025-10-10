Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 7:36

Красивые слова на упаковке оборачиваются болезнями: как корм подводит даже заботливых хозяев

По нормам AAFCO взрослым кошкам требуется не менее 26% белка в рационе

Каждый визит в зоомагазин превращается в квест: десятки ярких упаковок, громкие обещания "grain-free", "super premium", "holistic". Сложно понять, что действительно полезно для питомца, а что просто маркетинг. Между тем здоровье кошки напрямую зависит от того, что лежит в её миске. Разобраться в составах и научиться отличать качество от красивых слов — задача любого ответственного владельца.

Основа правильного питания

Кошка — облигатный хищник. Её организм создан природой для переработки животного белка и жиров. Поэтому лучший корм — тот, что максимально близок к её естественным потребностям.

Главные элементы полноценного рациона:

  1. Белок животного происхождения. Он обеспечивает рост, восстановление тканей, работу органов. По нормам AAFCO взрослым кошкам нужно минимум 26% белка, котятам — 30% и больше. Хорошие бренды указывают содержание белка на 1000 ккал — это показатель, по которому удобно сравнивать разные корма.

  2. Жиры. Они служат источником энергии и участвуют в обмене веществ. Минимум — 9% по нормам AAFCO. Особенно ценны жирные кислоты EPA и DHA, получаемые из рыбьего жира или масла водорослей: они улучшают состояние кожи, шерсти и суставов.

  3. Таурин. Кошки не способны синтезировать его самостоятельно, поэтому он обязательно должен присутствовать в рационе. Его нехватка приводит к серьёзным заболеваниям сердца и зрительных органов.

Что означают надписи на упаковке

Надпись "полнорационный корм" или "complete & balanced" — важный ориентир. Она подтверждает, что продукт соответствует международным стандартам AAFCO или FEDIAF, то есть содержит все необходимые вещества в нужных пропорциях. ГОСТ Р 55453-2022 регулирует качество и безопасность, но не заменяет эти профили, поэтому лучше, если на упаковке есть ссылка на AAFCO/FEDIAF.

Также обратите внимание на жизненный этап, для которого предназначен корм: котята, взрослые или пожилые животные. Универсальные варианты "для всех стадий жизни" подходят не всегда — энергетические потребности у питомцев разных возрастов различаются.

Сравнение

Показатель Бюджетный корм Премиум/супер-премиум корм Холистик
Источник белка Мясная мука, субпродукты Конкретное мясо, дегидрированное филе Цельное мясо, органические ингредиенты
Углеводы Пшеница, кукуруза Рис, овёс, ячмень Батат, киноа, горох
Жиры Неуказанный "животный жир" Куриный или рыбный жир Источники EPA/DHA
Добавки Искусственные ароматизаторы Натуральные консерванты Пробиотики, растительные экстракты

Советы шаг за шагом

  1. Читайте состав. Первым в списке должен стоять источник белка — курица, индейка, лосось и т. п.

  2. Проверяйте жиры. Лучше, если указан конкретный: "куриный жир" или "рыбий жир", а не "животный".

  3. Смотрите на минералы. Для кошек, склонных к МКБ, важно соотношение фосфора и магния, а также рекомендации по pH мочи.

  4. Уточняйте энергетическую ценность. Этот показатель должен быть понятен владельцу, особенно если кошка склонна к набору веса.

  5. Изучайте репутацию производителя. Надёжные бренды публикуют данные о контроле качества, сертификации и составе партий.

Мифы и правда

Миф 1. Субпродукты — это отходы.
Правда. Качественные субпродукты (печень, сердце, лёгкие) — источник белка, витаминов и микроэлементов. Всё зависит от производителя.

Миф 2. Злаки вредны для кошек.
Правда. Кошки способны усваивать обработанные углеводы. Проблема не в зёрнах, а в несбалансированности рациона.

Миф 3. Консерванты BHA и BHT опасны.
Правда. В допустимых дозах они безопасны. Однако многие производители переходят на натуральные антиоксиданты — токоферолы (витамин E).

Миф 4. Каррагинан вызывает воспаление кишечника.
Правда. Пищевой каррагинан, применяемый в кормах, отличается от лабораторных форм и признан безопасным в умеренных количествах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать корм только по рекламе или совету знакомых.
    Последствие: несбалансированное питание, риск проблем с ЖКТ или мочевыделительной системой.
    Альтернатива: проверять состав, искать отметку о соответствии AAFCO/FEDIAF.

  • Ошибка: давать кошке только сухой корм без доступа к воде.
    Последствие: повышенный риск образования кристаллов в моче.
    Альтернатива: обеспечить постоянный доступ к чистой воде, чередовать с влажным кормом.

  • Ошибка: менять корм резко.
    Последствие: диарея и потеря аппетита.
    Альтернатива: переходить постепенно — в течение 7-10 дней, увеличивая долю нового корма.

А что если кошка на натуральном кормлении?

Рацион на основе натуральных продуктов требует внимательного подбора. Мясо, субпродукты, рыба, яйца и добавки должны составлять сбалансированный комплекс. Однако обеспечить все необходимые аминокислоты и минералы без профессиональной консультации сложно. Ветеринары рекомендуют готовые рационы, если нет уверенности в расчётах или возможности готовить свежие порции ежедневно.

Плюсы и минусы

Тип корма Плюсы Минусы
Сухой Удобен в хранении, экономичен, чистит зубы Меньше влаги, риск МКБ
Влажный Аппетитный, поддерживает водный баланс Дороже, требует герметичного хранения
Комбинированный Баланс сухого и влажного питания Нужно соблюдать пропорции и контроль калорийности

FAQ

Как выбрать корм для котёнка?
Выбирайте корма с пометкой "для роста" или "для всех стадий жизни". Белка должно быть не менее 30%.

Можно ли смешивать корма разных марок?
Лучше нет: у производителей разные источники белка и добавки. При необходимости переходите постепенно.

Что делать, если кошка отказывается от нового корма?
Пробуйте вводить постепенно, смешивая с привычным. Иногда стоит сменить вкус или текстуру.

Как хранить корм?
Сухой — в плотно закрытом контейнере без доступа света и влаги. Влажный — в холодильнике, не дольше 48 часов.

3 интересных факта

  • У кошек более 470 вкусовых рецепторов, но они не чувствуют сладкий вкус.
  • Средняя взрослая кошка весом 4 кг нуждается примерно в 250-300 ккал в день.
  • Сбалансированный рацион продлевает жизнь питомца на 2-3 года по сравнению с нерегулярным питанием.

Главная цель владельца — не искать "чудо-корм", а подобрать рацион, который отвечает физиологическим потребностям животного. Обращайте внимание на состав, стандарты качества и честность производителя. Кошке не важны красивые слова на упаковке — ей нужна реальная польза в каждой порции.

