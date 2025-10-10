Красивые слова на упаковке оборачиваются болезнями: как корм подводит даже заботливых хозяев

Каждый визит в зоомагазин превращается в квест: десятки ярких упаковок, громкие обещания "grain-free", "super premium", "holistic". Сложно понять, что действительно полезно для питомца, а что просто маркетинг. Между тем здоровье кошки напрямую зависит от того, что лежит в её миске. Разобраться в составах и научиться отличать качество от красивых слов — задача любого ответственного владельца.

Основа правильного питания

Кошка — облигатный хищник. Её организм создан природой для переработки животного белка и жиров. Поэтому лучший корм — тот, что максимально близок к её естественным потребностям.

Главные элементы полноценного рациона:

Белок животного происхождения. Он обеспечивает рост, восстановление тканей, работу органов. По нормам AAFCO взрослым кошкам нужно минимум 26% белка, котятам — 30% и больше. Хорошие бренды указывают содержание белка на 1000 ккал — это показатель, по которому удобно сравнивать разные корма. Жиры. Они служат источником энергии и участвуют в обмене веществ. Минимум — 9% по нормам AAFCO. Особенно ценны жирные кислоты EPA и DHA, получаемые из рыбьего жира или масла водорослей: они улучшают состояние кожи, шерсти и суставов. Таурин. Кошки не способны синтезировать его самостоятельно, поэтому он обязательно должен присутствовать в рационе. Его нехватка приводит к серьёзным заболеваниям сердца и зрительных органов.

Что означают надписи на упаковке

Надпись "полнорационный корм" или "complete & balanced" — важный ориентир. Она подтверждает, что продукт соответствует международным стандартам AAFCO или FEDIAF, то есть содержит все необходимые вещества в нужных пропорциях. ГОСТ Р 55453-2022 регулирует качество и безопасность, но не заменяет эти профили, поэтому лучше, если на упаковке есть ссылка на AAFCO/FEDIAF.

Также обратите внимание на жизненный этап, для которого предназначен корм: котята, взрослые или пожилые животные. Универсальные варианты "для всех стадий жизни" подходят не всегда — энергетические потребности у питомцев разных возрастов различаются.

Сравнение