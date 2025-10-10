Красивые слова на упаковке оборачиваются болезнями: как корм подводит даже заботливых хозяев
Каждый визит в зоомагазин превращается в квест: десятки ярких упаковок, громкие обещания "grain-free", "super premium", "holistic". Сложно понять, что действительно полезно для питомца, а что просто маркетинг. Между тем здоровье кошки напрямую зависит от того, что лежит в её миске. Разобраться в составах и научиться отличать качество от красивых слов — задача любого ответственного владельца.
Основа правильного питания
Кошка — облигатный хищник. Её организм создан природой для переработки животного белка и жиров. Поэтому лучший корм — тот, что максимально близок к её естественным потребностям.
Главные элементы полноценного рациона:
-
Белок животного происхождения. Он обеспечивает рост, восстановление тканей, работу органов. По нормам AAFCO взрослым кошкам нужно минимум 26% белка, котятам — 30% и больше. Хорошие бренды указывают содержание белка на 1000 ккал — это показатель, по которому удобно сравнивать разные корма.
-
Жиры. Они служат источником энергии и участвуют в обмене веществ. Минимум — 9% по нормам AAFCO. Особенно ценны жирные кислоты EPA и DHA, получаемые из рыбьего жира или масла водорослей: они улучшают состояние кожи, шерсти и суставов.
-
Таурин. Кошки не способны синтезировать его самостоятельно, поэтому он обязательно должен присутствовать в рационе. Его нехватка приводит к серьёзным заболеваниям сердца и зрительных органов.
Что означают надписи на упаковке
Надпись "полнорационный корм" или "complete & balanced" — важный ориентир. Она подтверждает, что продукт соответствует международным стандартам AAFCO или FEDIAF, то есть содержит все необходимые вещества в нужных пропорциях. ГОСТ Р 55453-2022 регулирует качество и безопасность, но не заменяет эти профили, поэтому лучше, если на упаковке есть ссылка на AAFCO/FEDIAF.
Также обратите внимание на жизненный этап, для которого предназначен корм: котята, взрослые или пожилые животные. Универсальные варианты "для всех стадий жизни" подходят не всегда — энергетические потребности у питомцев разных возрастов различаются.
Сравнение
|Показатель
|Бюджетный корм
|Премиум/супер-премиум корм
|Холистик
|Источник белка
|Мясная мука, субпродукты
|Конкретное мясо, дегидрированное филе
|Цельное мясо, органические ингредиенты
|Углеводы
|Пшеница, кукуруза
|Рис, овёс, ячмень
|Батат, киноа, горох
|Жиры
|Неуказанный "животный жир"
|Куриный или рыбный жир
|Источники EPA/DHA
|Добавки
|Искусственные ароматизаторы
|Натуральные консерванты
|Пробиотики, растительные экстракты
Советы шаг за шагом
-
Читайте состав. Первым в списке должен стоять источник белка — курица, индейка, лосось и т. п.
-
Проверяйте жиры. Лучше, если указан конкретный: "куриный жир" или "рыбий жир", а не "животный".
-
Смотрите на минералы. Для кошек, склонных к МКБ, важно соотношение фосфора и магния, а также рекомендации по pH мочи.
-
Уточняйте энергетическую ценность. Этот показатель должен быть понятен владельцу, особенно если кошка склонна к набору веса.
-
Изучайте репутацию производителя. Надёжные бренды публикуют данные о контроле качества, сертификации и составе партий.
Мифы и правда
Миф 1. Субпродукты — это отходы.
Правда. Качественные субпродукты (печень, сердце, лёгкие) — источник белка, витаминов и микроэлементов. Всё зависит от производителя.
Миф 2. Злаки вредны для кошек.
Правда. Кошки способны усваивать обработанные углеводы. Проблема не в зёрнах, а в несбалансированности рациона.
Миф 3. Консерванты BHA и BHT опасны.
Правда. В допустимых дозах они безопасны. Однако многие производители переходят на натуральные антиоксиданты — токоферолы (витамин E).
Миф 4. Каррагинан вызывает воспаление кишечника.
Правда. Пищевой каррагинан, применяемый в кормах, отличается от лабораторных форм и признан безопасным в умеренных количествах.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупать корм только по рекламе или совету знакомых.
Последствие: несбалансированное питание, риск проблем с ЖКТ или мочевыделительной системой.
Альтернатива: проверять состав, искать отметку о соответствии AAFCO/FEDIAF.
-
Ошибка: давать кошке только сухой корм без доступа к воде.
Последствие: повышенный риск образования кристаллов в моче.
Альтернатива: обеспечить постоянный доступ к чистой воде, чередовать с влажным кормом.
-
Ошибка: менять корм резко.
Последствие: диарея и потеря аппетита.
Альтернатива: переходить постепенно — в течение 7-10 дней, увеличивая долю нового корма.
А что если кошка на натуральном кормлении?
Рацион на основе натуральных продуктов требует внимательного подбора. Мясо, субпродукты, рыба, яйца и добавки должны составлять сбалансированный комплекс. Однако обеспечить все необходимые аминокислоты и минералы без профессиональной консультации сложно. Ветеринары рекомендуют готовые рационы, если нет уверенности в расчётах или возможности готовить свежие порции ежедневно.
Плюсы и минусы
|Тип корма
|Плюсы
|Минусы
|Сухой
|Удобен в хранении, экономичен, чистит зубы
|Меньше влаги, риск МКБ
|Влажный
|Аппетитный, поддерживает водный баланс
|Дороже, требует герметичного хранения
|Комбинированный
|Баланс сухого и влажного питания
|Нужно соблюдать пропорции и контроль калорийности
FAQ
Как выбрать корм для котёнка?
Выбирайте корма с пометкой "для роста" или "для всех стадий жизни". Белка должно быть не менее 30%.
Можно ли смешивать корма разных марок?
Лучше нет: у производителей разные источники белка и добавки. При необходимости переходите постепенно.
Что делать, если кошка отказывается от нового корма?
Пробуйте вводить постепенно, смешивая с привычным. Иногда стоит сменить вкус или текстуру.
Как хранить корм?
Сухой — в плотно закрытом контейнере без доступа света и влаги. Влажный — в холодильнике, не дольше 48 часов.
3 интересных факта
- У кошек более 470 вкусовых рецепторов, но они не чувствуют сладкий вкус.
- Средняя взрослая кошка весом 4 кг нуждается примерно в 250-300 ккал в день.
- Сбалансированный рацион продлевает жизнь питомца на 2-3 года по сравнению с нерегулярным питанием.
Главная цель владельца — не искать "чудо-корм", а подобрать рацион, который отвечает физиологическим потребностям животного. Обращайте внимание на состав, стандарты качества и честность производителя. Кошке не важны красивые слова на упаковке — ей нужна реальная польза в каждой порции.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru