Почему глютен не враг: как злаки поддерживают здоровье вашего питомца

Многие владельцы кошек уверены, что их питомцы должны питаться исключительно мясом. Однако в большинстве готовых кормов присутствуют злаки. Зачем они нужны и насколько полезны для домашних хищников?

Злаки: источник энергии и питательных веществ

Злаки — это не просто наполнитель. Они богаты белком, углеводами, клетчаткой, витаминами и микроэлементами. Это важный источник энергии для кошек. Основной злак в кормах — пшеница, которая содержит глютен. Многие опасаются этого компонента, считая его вредным. Но ветеринары уверяют: такие страхи беспочвенны.

"Глютен — это растительный белок, который содержит около 20 незаменимых аминокислот. Здоровая кошка отлично его усваивает благодаря достаточному количеству ферментов в пищеварительной системе", — поясняют специалисты.

Миф о беззерновом кормлении

Сторонники беззернового питания утверждают, что кошки как хищники должны есть только мясо. Однако даже в дикой природе представители кошачьих употребляют растительную пищу.

"Кошки прекрасно переваривают злаки. Идея о том, что они им вредны, — это заблуждение, не подтверждённое наукой", — отмечают эксперты.

Исключение составляют лишь кошки с аллергией или индивидуальной непереносимостью. В таких случаях рацион корректируется, но это скорее исключение, чем правило.

Аллергия: злаки ли виноваты?

Распространённый миф гласит, что злаки вызывают у кошек аллергию. Однако исследования показывают, что основные аллергены — это продукты животного происхождения: говядина, мясо птицы и молочные продукты. Пшеница занимает лишь четвёртое место в списке.

Крахмал, содержащийся в злаках, также легко усваивается кошками. Современные технологии производства кормов позволяют превращать сложные крахмалы в простые сахара, что делает их более доступными для пищеварения.

Злаки в кормах для кошек — это не просто добавка, а важный источник энергии и питательных веществ. Они помогают сбалансировать рацион и поддерживать здоровье питомца. Главное — выбирать качественные корма и учитывать индивидуальные особенности вашей кошки.