Кусочек со стола может стоить кошке жизни: продукты-ловушки в каждом доме

Домашние кошки всегда проявляют живой интерес к тому, что едят их хозяева. Стоит человеку сесть за стол, как пушистый друг уже заглядывает в тарелку или внимательно следит за каждым движением вилки. Иногда мурлыка не ограничивается простым взглядом: жалобное мяуканье, демонстративное "падение в голодный обморок" или даже попытка ухватить кусочек прямо из рук хозяина — всё это знакомо большинству владельцев. И редко кто может устоять перед такими артистическими приёмами.

Однако важно помнить: не вся человеческая еда безопасна для кошек. В отличие от собак, которые часто готовы съесть всё подряд, коты куда более избирательны и чувствительны к запахам и вкусам. Их организм устроен так, что многие привычные для нас продукты могут нанести им серьёзный вред.

Почему кошке нельзя давать еду со стола

Если регулярно делиться с питомцем остатками ужина, это приведёт к проблемам со здоровьем. Жирное, жареное, острое и маринованное для кошачьего организма — настоящая нагрузка. В результате у животного быстро появляется лишний вес, а вместе с ним и заболевания печени, сердца, поджелудочной железы.

Даже то, что кажется безобидным человеку, может оказаться опасным для питомца. Кошкам нужны специальные корма или продукты, соответствующие их хищной природе: мясо, но в правильной обработке и дозировке.

Какие продукты кошки считают неприятными

Хотя питомцы любят наблюдать за едой хозяина, на деле далеко не всё вызывает у них интерес. Более того, некоторые продукты вызывают у кошек резкое отвращение — и по запаху, и по вкусу.

Цитрусовые

Апельсины, лимоны и мандарины для кошки — едва ли не худший аромат. Не случайно цитрусовые часто используют как натуральное средство, чтобы отучить питомца шкодить в доме. Сильный запах эфирных масел буквально раздражает чувствительный нос животного.

Лук и чеснок

Резкий запах этих овощей неприятен кошкам, но главная проблема даже не в этом. Лук и чеснок для них токсичны: они могут вызвать отравление, вплоть до анемии. Поэтому нужно следить, чтобы эти продукты никогда не попадали в миску мурлыки.

Острые специи и приправы

Перец, горчица и другие пряности не только неприятны на вкус, но и способны раздражать слизистую рта и желудка. Вкусовые рецепторы кошек не приспособлены к такому опыту, а сильные запахи ассоциируются у них с опасностью.

Кофе

Аромат свежесваренного кофе приятен человеку, но для кошки он слишком насыщенный и резкий. Кофеин и масла, содержащиеся в напитке, могут привести к сильному отравлению. Симптомы включают учащённое сердцебиение, рвоту и даже судороги.

Алкоголь

Пожалуй, самый токсичный продукт для кошек. Даже несколько глотков спиртосодержащего напитка могут вызвать тяжёлое отравление и серьёзные последствия. Запах алкоголя им неприятен, и в нормальной ситуации питомец не станет его пробовать, но ошибки исключать нельзя.

Как правильно подкармливать кошку

Иногда хозяевам хочется побаловать питомца чем-то вкусненьким. В этом случае безопаснее всего предложить кошке кусочек отварного куриного филе или индейки — без соли и специй. Небольшое количество таких продуктов не навредит, а разнообразит рацион.

Также можно использовать специальные лакомства из зоомагазина: они не только вкусные, но и полезные для зубов и шерсти.

Плюсы и минусы