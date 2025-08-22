Игра, которая сближает: кошки тоже любят приносить мячик

Кто сказал, что только собаки умеют играть в "Принеси"? Новое исследование показывает, что кошки тоже с удовольствием вовлекаются в эту игру, хотя делают это на собственных условиях.

Исследование, которое изменило представление

Всё началось с работы психологов из University of Sussex и Northumbria University, опубликованной в журнале Scientific Reports. Учёные изучили поведение 1154 кошек и опросили 924 их опекунов. Результаты оказались удивительными: 94,4% кошек реагировали на игру, когда человек бросал предмет. Причём 96,7% начинали играть в "Принеси" ещё в раннем возрасте — до семи лет, а более половины (60,7%) — ещё до первого дня рождения.

Это поведение объясняется не воспитанием, а природным охотничьим инстинктом кошек.

Кошки выбирают правила сами

В отличие от собак, кошки редко приносят предмет обратно хозяину. Чаще они останавливаются на полпути или уносят игрушку всё дальше, будто подчеркивая свою независимость. Исследование также показало: кошка может сама выбирать, с кем играть. В семье с несколькими людьми питомец предпочитает конкретного "партнёра". Важна и среда — любимым местом может быть гостиная, сад или балкон, но никак не спальня.

Какие предметы нравятся кошкам

Самыми популярными оказались специальные игрушки (38,4%) и круглые объекты — от мячиков до рождественских шаров (25,3%). Некоторые кошки выбирали неожиданные предметы, например ватные палочки.

Интересно, что если инициатором игры становится сама кошка, то она играет дольше и активнее. Если же человек прекращает игру, питомец нередко пытается её продолжить — подталкивает лапой предмет или приносит его ближе.

Мнение исследователей

"Наши выводы показывают, что кошки демонстрируют это поведение, чтобы напрямую влиять на реакцию людей. Им нравится самим начинать игру и контролировать процесс. Это укрепляет их эмоциональное состояние и улучшает отношения с опекуном. Я бы посоветовала владельцам наблюдать за своими питомцами и учитывать их ритм: не все кошки любят такие игры, но те, что любят, делают это по-своему", - отмечает Джемма Форман, одна из авторов исследования из School of Psychology (University of Sussex).

3 интересных факта о кошках и играх

В Древнем Египте кошек часто изображали с игрушками, что подтверждает: ещё тысячи лет назад люди замечали их игривый характер.

У кошек в мозге вырабатывается дофамин во время охотничьих игр — так же, как у человека при занятии спортом.

Некоторые кошки учатся приносить предметы с помощью "кликер-тренинга", который изначально был разработан для собак.

Теперь мы знаем, что эта игра — не только собачья забава. Кошки тоже с удовольствием участвуют в таких играх, но при одном условии — всё должно происходить так, как нравится именно им. Возможно, пришло время завести отдельную коробку с игрушками и для вашего пушистого охотника.