Лишняя порция — минус три года жизни: скрытая опасность для кошек

Завести кошку — значит взять на себя ответственность за её здоровье и настроение. И один из важнейших пунктов ухода — это кормление. Малейшие перекосы в рационе могут привести к перееданию, голоду или проблемам с пищеварением. Поэтому хозяину стоит разобраться, как составить грамотный режим питания.

Кошки — охотники по своей природе. В дикой среде они не едят три раза в день, а ловят несколько мелких жертв. Такой ритм сохранился и у домашних питомцев: им комфортнее получать еду маленькими порциями, но чаще. Если человек привыкает к завтраку, обеду и ужину, то кот предпочитает 5-6 приёмов пищи.

Регулярность и размер порций напрямую влияют на вес животного, состояние шерсти и даже поведение. Кошка, которая получает пищу в подходящем количестве, спокойнее, активнее и не пристаёт к хозяину с "жалобами" на пустую миску.

Сравнение подходов к кормлению