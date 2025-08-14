Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:11

Свободный доступ к еде или строгий график: что выберет ваша кошка

Исследование: свободный доступ к корму увеличивает риск диабета у кошек

Одни хозяева кормят кошек строго по расписанию, другие оставляют миску с едой в свободном доступе. Какой подход полезнее для здоровья питомца?

Как едят кошки в природе?

Кошки — хищники, и их пищеварение устроено иначе, чем у собак. Они не могут съесть много за раз: их желудок не растягивается. В дикой природе кошки охотятся часто, но понемногу — до 20-21 раза в день.

Кошки нуждаются в частом питании, чтобы поддерживать уровень глюкозы в крови. Долгие перерывы между приемами пищи могут навредить их здоровью.

Но есть и риски:

  • переедание — кошка может есть без остановки.
  • лишний вес — из-за постоянного доступа к корму.

Что делать?

  • проконсультироваться с ветеринаром, чтобы определить суточную норму.
  • разделить корм на несколько порций.
  • использовать автоматические кормушки, которые выдают еду по расписанию.

Если кормить питомца дважды в день, как собаку, он может остаться голодным. Кошка будет выпрашивать еду, а ее пищеварение — страдать.

Кроме того, сухой корм:

  • портится на воздухе и теряет вкус.
  • окисляются витамины, что снижает его пользу.
  • даже при правильном хранении открытый корм сохраняет свойства не более 1,5 месяцев.

Большинству кошек комфортнее есть часто, но понемногу. Идеальный вариант — дозированное кормление с учетом суточной нормы.

