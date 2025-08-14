Свободный доступ к еде или строгий график: что выберет ваша кошка
Одни хозяева кормят кошек строго по расписанию, другие оставляют миску с едой в свободном доступе. Какой подход полезнее для здоровья питомца?
Как едят кошки в природе?
Кошки — хищники, и их пищеварение устроено иначе, чем у собак. Они не могут съесть много за раз: их желудок не растягивается. В дикой природе кошки охотятся часто, но понемногу — до 20-21 раза в день.
Кошки нуждаются в частом питании, чтобы поддерживать уровень глюкозы в крови. Долгие перерывы между приемами пищи могут навредить их здоровью.
Но есть и риски:
- переедание — кошка может есть без остановки.
- лишний вес — из-за постоянного доступа к корму.
Что делать?
- проконсультироваться с ветеринаром, чтобы определить суточную норму.
- разделить корм на несколько порций.
- использовать автоматические кормушки, которые выдают еду по расписанию.
Если кормить питомца дважды в день, как собаку, он может остаться голодным. Кошка будет выпрашивать еду, а ее пищеварение — страдать.
Кроме того, сухой корм:
- портится на воздухе и теряет вкус.
- окисляются витамины, что снижает его пользу.
- даже при правильном хранении открытый корм сохраняет свойства не более 1,5 месяцев.
Большинству кошек комфортнее есть часто, но понемногу. Идеальный вариант — дозированное кормление с учетом суточной нормы.
