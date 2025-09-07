Кошки разоблачили себя: их охота оказалась лишь красивым мифом

Домашние кошки не перестают удивлять исследователей. Недавняя работа учёных Калифорнийского университета в Дэвисе показала, что наши любимцы далеко не всегда ведут себя так, как мы привыкли думать. Эксперимент, опубликованный в журнале Animal Cognition, раскрыл неожиданные особенности их пищевого поведения.

Что такое контрафрилоадинг

В науке существует термин "контрафрилоадинг" (contrafreeloading). Он обозначает ситуацию, когда животное предпочитает добывать пищу с определёнными усилиями, хотя та же самая еда доступна бесплатно. Впервые это явление описал в 1963 году зоопсихолог Глен Дженсен, наблюдая его у лабораторных крыс. Позже подобное поведение выявили у птиц, грызунов, волков, обезьян, жирафов и даже у обитателей зоопарков.

Интересно, что для большинства животных такое поведение считается нормой: они охотно выполняют задачи ради еды, хотя могли бы просто взять её без труда. Учёные связывают это с естественным инстинктом поиска и добычи пищи.

Как ставили эксперимент

Для исследования пригласили 17 домашних кастрированных кошек. Перед ними поставили выбор: решить простую задачу и получить корм или поесть сразу, безо всяких препятствий. Чтобы исключить эффект новизны, часть животных заранее имела опыт работы с подобными головоломками. Задания подбирали так, чтобы они были посильны каждому участнику.

Неожиданный результат

Большинство кошек сделали ставку на лёгкий путь и предпочли корм без усилий. Причём это наблюдалось даже у активных животных, которые в обычной жизни любят играть и охотиться на движущиеся предметы.

Такой результат удивил исследователей, ведь у других видов животных контрафрилоадинг проявляется стабильно. Например, многие попугаи или хомяки готовы решать задачи ради лакомства, даже если рядом лежит свободная еда.

Возможные объяснения

Учёные выдвинули несколько версий. Возможно, предложенные задания не затронули ключевые охотничьи инстинкты кошек, и потому мотивация была слабой. Ведь добыча пищи в дикой природе для них связана не только с умственными, но и с физическими действиями — выслеживанием, прыжком, хваткой. Простая головоломка не смогла воспроизвести этот процесс.

Другой фактор — малая выборка. Семнадцать животных — слишком мало, чтобы делать окончательные выводы. Вполне вероятно, что при большем числе участников результаты окажутся разнообразнее.

Что это значит для владельцев

Знания о пищевых привычках кошек важны не только для науки. Они могут пригодиться в повседневной жизни. Если питомец предпочитает лёгкий доступ к корму, это нужно учитывать при выборе методов обогащения среды. Но это не значит, что игры и задачи не нужны. Скорее, владельцам стоит искать такие формы активности, которые ближе к природным охотничьим паттернам: подвижные игрушки, охота на "добычу", подбрасывание корма в воздух.

Перспективы исследований

Учёные планируют расширить эксперименты: подключить большее число животных, учитывать породу, возраст и условия содержания. Кроме того, интерес представляет создание заданий, максимально имитирующих настоящую охоту. Это позволит точнее понять, как именно работает мотивация кошек и почему они так отличаются от других видов.

Работа специалистов Калифорнийского университета поднимает важные вопросы о восприятии кошек как охотников. Оказалось, что в домашних условиях они нередко выбирают простейший путь к еде. Но делать выводы о "лени" преждевременно. Перед нами лишь первый шаг к более глубокому пониманию их поведения, и впереди ещё много открытий.