Шесть вещей, которые пугают кошек каждый день — и вы даже не догадываетесь

Кошки — создания чувствительные и наблюдательные. То, что для человека кажется незначительным, для питомца может стать причиной сильного стресса или паники. Некоторые вещи, которые пугают кошек, не очевидны, и именно поэтому хозяева не всегда понимают поведение животного. Разберём шесть частых источников страха у кошек и способы помочь им чувствовать себя спокойнее.

"Понимание страха кошачьих — ключ к доверию и гармонии в доме. Кошки реагируют быстрее, чем мы замечаем, и часто прячут свои эмоции", — отмечают специалисты по поведению животных.

1. Новая мебель

Кошки — большие любители стабильности. Любые перемены в их привычной среде могут вызвать тревогу. Новый диван, ковер или перестановка мебели лишают питомца знакомых запахов, и он ощущает, будто потерял часть своей территории.

Что делать:

• оставьте рядом с новой мебелью подушку, лежанку или одеяло кошки, чтобы запах был знакомым;

• дайте питомцу время — не настаивайте, если он обходит новинку стороной;

• используйте феромонные спреи, чтобы помочь кошке расслабиться.

2. Громкие и резкие звуки

Громкие звуки — одна из главных причин страха у кошек. Помимо гроз и фейерверков, их пугают бытовые приборы: пылесос, фен, стиральная машина, блендер или даже принтер. Особенно остро реагируют котята, которые ещё не привыкли к таким шумам.

Как помочь:

• не включайте громкие устройства рядом с животным;

• дайте кошке возможность спрятаться;

• постепенно приучайте — сначала показывайте предмет, потом включайте на короткое время.

3. Зеркала

Некоторые кошки спокойно проходят мимо зеркала, другие же воспринимают своё отражение как чужака. В результате — агрессия, шипение или бегство. Кошки не распознают себя в отражении, поэтому думают, что видят другую кошку на своей территории.

Что делать:

• не заставляйте кошку "знакомиться" с зеркалом насильно;

• можно частично закрыть зеркало или отвлечь питомца игрушкой;

• со временем интерес к отражению исчезнет сам.

4. Вода

Большинство кошек не любят воду. Это связано с их происхождением — предки жили в сухом климате, где контакты с водой были редкими. Намокшая шерсть становится тяжёлой, долго сохнет и вызывает чувство холода. Однако есть исключения: турецкая ванская и бенгальская кошки нередко играют с водой.

Совет:

• не купайте кошку без необходимости;

• если мойка неизбежна — используйте тёплую воду, мягкие шампуни и короткое время контакта.

5. Отсутствие укрытий

Кошке нужно место, где она может спрятаться и чувствовать себя в безопасности. Отсутствие укрытий повышает тревожность: питомец ощущает себя уязвимым. Даже в квартире кошке важно иметь "своё место" — ящик, закрытую будку, полку или домик.

Как помочь:

• создайте тихие уголки без яркого света;

• поставьте когтеточку с полками или кошачье дерево;

• не тревожьте кошку, если она спряталась — это её способ восстановиться.

6. Запахи чистящих средств

Химические запахи — ещё один источник страха и дискомфорта. Многие бытовые чистящие средства содержат пары, раздражающие дыхательные пути животных. Даже если средство безопасно для человека, оно может быть слишком сильным для чувствительного кошачьего обоняния.

Рекомендации:

• выбирайте экологичные, без запаха чистящие составы;

• проветривайте помещение после уборки;

• не обрабатывайте места, где кошка спит или ест, агрессивной химией.

Как понять, что кошка боится

Кошки редко показывают страх напрямую. Однако есть признаки, по которым можно распознать тревогу:

• животное прячется или убегает;

• распушает шерсть, шипит или бьёт хвостом;

• отказывается от еды;

• ходит в туалет вне лотка.

Если такие симптомы повторяются, стоит найти источник беспокойства и устранить его.

А что если котёнок боится всего?

У маленьких кошек "период социализации" длится с 2 до 7 недель. В это время важно знакомить их с разными звуками, предметами и людьми в спокойной обстановке. Такой опыт формирует уверенность и снижает тревожность во взрослом возрасте.

"Профилактика — лучший способ избежать страха у кошек. Чем больше положительных впечатлений в раннем возрасте, тем легче животное адаптируется к новому", — отмечают фелинологи.

Ошибки, последствия и альтернативы

• Ошибка: заставлять кошку сталкиваться со страхом насильно.

Последствие: рост тревожности и недоверие к хозяину.

Альтернатива: постепенное привыкание и мягкое поощрение.

• Ошибка: игнорировать признаки стресса.

Последствие: нарушение аппетита, агрессия.

Альтернатива: наблюдать и при необходимости обратиться к ветеринару.

• Ошибка: кричать или ругать.

Последствие: ухудшение поведения и потеря контакта с питомцем.

Альтернатива: сохранять спокойствие, отвлекать лаской и играми.

3 интересных факта

У кошек около 200 миллионов обонятельных рецепторов — запахи они чувствуют в 14 раз сильнее человека.

Кошачье ухо улавливает звуки частотой до 65 кГц, поэтому они слышат даже ультразвук.

При испуге кошка может спрятаться в одном месте на несколько дней, пока не убедится, что опасность прошла.

Страх — естественная реакция, и задача человека не устранять его полностью, а создать пространство, где кошка чувствует себя в безопасности. Терпение и внимание делают питомца спокойнее, а дом — уютнее.