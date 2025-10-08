Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Хитрый взгляд кошки
Хитрый взгляд кошки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 21:13

Шесть вещей, которые пугают кошек каждый день — и вы даже не догадываетесь

Фелинологи объяснили, какие вещи чаще всего пугают кошек

Кошки — создания чувствительные и наблюдательные. То, что для человека кажется незначительным, для питомца может стать причиной сильного стресса или паники. Некоторые вещи, которые пугают кошек, не очевидны, и именно поэтому хозяева не всегда понимают поведение животного. Разберём шесть частых источников страха у кошек и способы помочь им чувствовать себя спокойнее.

"Понимание страха кошачьих — ключ к доверию и гармонии в доме. Кошки реагируют быстрее, чем мы замечаем, и часто прячут свои эмоции", — отмечают специалисты по поведению животных.

1. Новая мебель

Кошки — большие любители стабильности. Любые перемены в их привычной среде могут вызвать тревогу. Новый диван, ковер или перестановка мебели лишают питомца знакомых запахов, и он ощущает, будто потерял часть своей территории.

Что делать:
• оставьте рядом с новой мебелью подушку, лежанку или одеяло кошки, чтобы запах был знакомым;
• дайте питомцу время — не настаивайте, если он обходит новинку стороной;
• используйте феромонные спреи, чтобы помочь кошке расслабиться.

2. Громкие и резкие звуки

Громкие звуки — одна из главных причин страха у кошек. Помимо гроз и фейерверков, их пугают бытовые приборы: пылесос, фен, стиральная машина, блендер или даже принтер. Особенно остро реагируют котята, которые ещё не привыкли к таким шумам.

Как помочь:
• не включайте громкие устройства рядом с животным;
• дайте кошке возможность спрятаться;
• постепенно приучайте — сначала показывайте предмет, потом включайте на короткое время.

3. Зеркала

Некоторые кошки спокойно проходят мимо зеркала, другие же воспринимают своё отражение как чужака. В результате — агрессия, шипение или бегство. Кошки не распознают себя в отражении, поэтому думают, что видят другую кошку на своей территории.

Что делать:
• не заставляйте кошку "знакомиться" с зеркалом насильно;
• можно частично закрыть зеркало или отвлечь питомца игрушкой;
• со временем интерес к отражению исчезнет сам.

4. Вода

Большинство кошек не любят воду. Это связано с их происхождением — предки жили в сухом климате, где контакты с водой были редкими. Намокшая шерсть становится тяжёлой, долго сохнет и вызывает чувство холода. Однако есть исключения: турецкая ванская и бенгальская кошки нередко играют с водой.

Совет:
• не купайте кошку без необходимости;
• если мойка неизбежна — используйте тёплую воду, мягкие шампуни и короткое время контакта.

5. Отсутствие укрытий

Кошке нужно место, где она может спрятаться и чувствовать себя в безопасности. Отсутствие укрытий повышает тревожность: питомец ощущает себя уязвимым. Даже в квартире кошке важно иметь "своё место" — ящик, закрытую будку, полку или домик.

Как помочь:
• создайте тихие уголки без яркого света;
• поставьте когтеточку с полками или кошачье дерево;
• не тревожьте кошку, если она спряталась — это её способ восстановиться.

6. Запахи чистящих средств

Химические запахи — ещё один источник страха и дискомфорта. Многие бытовые чистящие средства содержат пары, раздражающие дыхательные пути животных. Даже если средство безопасно для человека, оно может быть слишком сильным для чувствительного кошачьего обоняния.

Рекомендации:
• выбирайте экологичные, без запаха чистящие составы;
• проветривайте помещение после уборки;
• не обрабатывайте места, где кошка спит или ест, агрессивной химией.

Как понять, что кошка боится

Кошки редко показывают страх напрямую. Однако есть признаки, по которым можно распознать тревогу:
• животное прячется или убегает;
• распушает шерсть, шипит или бьёт хвостом;
• отказывается от еды;
• ходит в туалет вне лотка.

Если такие симптомы повторяются, стоит найти источник беспокойства и устранить его.

А что если котёнок боится всего?

У маленьких кошек "период социализации" длится с 2 до 7 недель. В это время важно знакомить их с разными звуками, предметами и людьми в спокойной обстановке. Такой опыт формирует уверенность и снижает тревожность во взрослом возрасте.

"Профилактика — лучший способ избежать страха у кошек. Чем больше положительных впечатлений в раннем возрасте, тем легче животное адаптируется к новому", — отмечают фелинологи.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: заставлять кошку сталкиваться со страхом насильно.
Последствие: рост тревожности и недоверие к хозяину.
Альтернатива: постепенное привыкание и мягкое поощрение.

Ошибка: игнорировать признаки стресса.
Последствие: нарушение аппетита, агрессия.
Альтернатива: наблюдать и при необходимости обратиться к ветеринару.

Ошибка: кричать или ругать.
Последствие: ухудшение поведения и потеря контакта с питомцем.
Альтернатива: сохранять спокойствие, отвлекать лаской и играми.

3 интересных факта

  • У кошек около 200 миллионов обонятельных рецепторов — запахи они чувствуют в 14 раз сильнее человека.
  • Кошачье ухо улавливает звуки частотой до 65 кГц, поэтому они слышат даже ультразвук.
  • При испуге кошка может спрятаться в одном месте на несколько дней, пока не убедится, что опасность прошла.

Страх — естественная реакция, и задача человека не устранять его полностью, а создать пространство, где кошка чувствует себя в безопасности. Терпение и внимание делают питомца спокойнее, а дом — уютнее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

У здорового кота голос не пропадает без причины сегодня в 15:07
Молчание кота — не всегда признак здоровья: эти симптомы требуют срочного визита к врачу

Почему кошка вдруг перестала мяукать? Рассказываем, что может вызвать осиплость у питомца и как помочь вернуть голос без вреда для здоровья.

Читать полностью » Даже небольшие уплотнения на теле у собаки требуют наблюдения сегодня в 14:47
Шишки на собаке растут как грибы? Учёные нашли главную причину и способ борьбы

Почему у собаки появляются шишки под кожей и как отличить безобидную липому от опасной опухоли — объясняем, когда стоит тревожиться и как действовать правильно.

Читать полностью » Кошек привлекает запах еды, блеск предмета или внимание хозяев сегодня в 14:31
Ваш кот обворовывает стол, пока вы спите? Ветеринары раскрыли главную причину

Узнайте, почему кошка ворует со стола и как аккуратно и эффективно отучить питомца: пошаговые приёмы, ошибки и полезные альтернативы для дома.

Читать полностью » У породы хаски нет осознанного желания разрушать ваш дом сегодня в 13:54
Ваш хаски убегает при первой возможности? Учёные нашли главную причину — и она удивит вас

Правда ли, что хаски разрушают квартиру и не слушаются хозяина? Разбираем самые частые мифы о северной породе и рассказываем, какие из них действительно заслуживают доверия.

Читать полностью » Ветеринары зафиксировали резкое увеличение случаев осенней линьки у домашних животных сегодня в 13:31
Кошка линяет круглый год? Это может быть опасно — вот что говорят специалисты

Почему питомцы линяют именно осенью и как помочь им пережить этот период без стресса — простые приёмы, которые сделают дом чище, а животное счастливее.

Читать полностью » Кошки разных окрасов имеют характерные черты характера сегодня в 12:42
Триколор, чёрный или рыжий: как цвет шерсти определяет судьбу вашей кошки

Учёные заметили: у кошек разного окраса часто схожие черты характера. Совпадает ли описание с вашим питомцем — проверьте сами, результат может удивить!

Читать полностью » Российские породы собак лидируют по количеству побед на международных соревнованиях сегодня в 12:19
Русские псы, которые заставили весь мир встать на задние лапы от восхищения

От северных лайек до грациозных борзых — российские породы собак восхищают весь мир. Узнайте, кто они, чем отличаются и почему ими гордятся даже за океаном.

Читать полностью » Ветеринары: домашние кошки живут на 5–7 лет дольше уличных сегодня в 11:15
Один порыв — и питомец исчез: как остановить зов улицы, пока не поздно

Почему кошка настойчиво просится на улицу, даже если никогда не гуляла? Рассказываем, как понять причины и сделать дом местом, куда хочется возвращаться.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Всего одна банка газировки в день повышает риск болезни печени на 60%
Дом
Как избавиться от голубей на балконе: простые и безопасные способы
Дом
Стирка пуховика в стиральной машине: пошаговая инструкция и советы по сушке
Дом
Инструкция по очистке стиральной машины от запаха, грязи и плесени
Еда
Любимое блюдо Фаины Раневской: французская курица с орехами и черносливом по-домашнему
Дом
Сушильная машина для дома: комфорт, экономия времени и чистота белья
Дом
Эксперты: заморозка продуктов предотвращает появление пищевой моли
Дом
Щенок в доме: как защитить мебель, полы и вещи от погрома
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet