Опубликована сегодня в 15:40

Мама или конкурент? Почему кошки забывают своих котят

Кошачья память: как запахи влияют на узнавание родственников

Люди в День семьи вспоминают родных, собираются за одним столом и делятся теплом. Но что насчёт кошек? Могут ли они узнать маму или братьев, с которыми когда-то делили тёплый бок?

Память или инстинкт?

Кошки — умные животные с отличной памятью. Они безошибочно различают хозяев по голосу и запаху. Но работает ли это с родственниками?

Учёные подтверждают: да, кошки способны узнавать своих котят и близких. Однако материнский инстинкт у них угасает примерно через полгода после рождения потомства. Если семья живёт вместе, взрослые котята скоро станут для матери конкурентами — за еду и ласку хозяина.

Хотя у заводчиков иногда мирно сосуществуют несколько поколений кошек, это скорее исключение, чем правило.

Нюх — главный помощник

Обоняние у кошек развито невероятно. Они метят территорию не просто так — запах даёт сородичам информацию о "хозяине" места. Можно сказать, у кошек в голове есть целая база данных, как у киборгов в фантастических фильмах!

Запах родственников остаётся в памяти с детства, поэтому кошка, скорее всего, опознает его среди других. Но это не значит, что встреча превратится в трогательное воссоединение.

Даже если кошки узнают друг друга, вряд ли они бросятся обниматься. Скорее, начнут принюхиваться, оценивая угрозу. У них нет социальных привязанностей — только инстинкты.

