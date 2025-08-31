Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Глаза чёрной кошки
Глаза чёрной кошки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:47

Что скрывается за смешными рожицами вашей кошки: ответ вас удивит

Кошки используют орган Якобсона для восприятия феромонов

Вы наверняка видели, как кошки иногда замирают с приоткрытым ртом и сморщенной мордочкой, будто попробовали что-то кислое. Такие "уморительные гримасы" часто становятся поводом для мемов и забавных видео. Но знаете ли вы, что за этим стоит не просто эмоция, а важный биологический механизм?

Что на самом деле означает "кислая мина"?

Когда кошка что-то нюхает и вдруг замирает с открытым ртом и оттянутой губой, это не значит, что запах ей неприятен. На самом деле она активирует особый орган — вомероназальный, или орган Якобсона. Он расположен в верхнем нёбе и работает отдельно от обычного обоняния.

С помощью этого органа кошки анализируют феромоны — химические сигналы, которые животные используют для общения. Феромоны передают информацию о территории, готовности к спариванию и даже эмоциональном состоянии других особей.

Именно в такой, казалось бы, странной позе феромонам легче достичь органа Якобсона: когда котик вдыхает или слизывает что-то, они растворяются в слюне, а затем попадают в носонёбные протоки.

Реакция Флемена — это не эмоция

Такое поведение называется реакцией Флемена. В этот момент кошка не выражает ни радости, ни отвращения — она просто "сканирует" информацию. У людей тоже есть рудиментарный вомероназальный орган, но его роль в нашей жизни не доказана.

Так что в следующий раз, когда ваш питомец скорчит рожицу, помните: он не дурачится, а серьёзно работает.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Собаки видят сны: их мозг перерабатывает пережитые события, как у людей сегодня в 11:07

Подёргивание лап во сне? Это может быть не просто забавное поведение собаки

Вы когда-нибудь задумывались, что происходит с вашей собакой во сне? Узнайте, как собаки переживают свои днёвные эмоции, и когда стоит обратиться к ветеринару.

Читать полностью » Места на теле кошки, которые нельзя трогать: живот, лапы и хвост сегодня в 10:11

Погладить кошку можно не везде: 6 опасных зон, которые могут привести к катастрофе

Узнайте о 7 уязвимых зонах на теле кошки, которые лучше не трогать. Не дайте своему питомцу почувствовать угрозу и испортить моменты нежности.

Читать полностью » Грызуны и вода: хомячки, морские свинки и крысы не нуждаются в регулярных купаниях сегодня в 9:36

Моете своего грызуна каждый месяц? Вот как это может повлиять на его здоровье

Узнайте, нужно ли мыть вашего грызуна, и когда это может быть опасно для его здоровья. 5 правил ухода, которые изменят ваше отношение к гигиене питомца.

Читать полностью » Ухаживаем за морской свинкой: регулярная уборка клетки, правильное питание и контроль за состоянием здоровья сегодня в 8:41

Эти маленькие пушистики покоряют сердца: как правильно ухаживать за морской свинкой

Узнайте все секреты ухода за морскими свинками! Правильное питание, обустройство клетки и советы по общению с питомцем.

Читать полностью » Собаки боятся пьяных людей из-за изменения поведения хозяев и запаха алкоголя сегодня в 7:29

Пьяный хозяин – чужой человек для питомца: как алкоголь влияет на поведение собаки

Почему собаки не любят пьяных хозяев? Как алкоголь влияет на их восприятие, и что делать, чтобы избежать стресса у питомцев?

Читать полностью » Кошки спят у порога двери из-за инстинктов и комфортных условий сегодня в 6:17

Не игнорируйте это поведение кошки: что означает, когда она спит у входной двери

Почему кошки спят у дверей и как понять их поведение? Узнайте, какие факторы влияют на выбор места для отдыха питомца и когда стоит беспокоиться.

Читать полностью » Причины, по которым кошка не откликается на своё имя: от сложных имен до проблем со слухом сегодня в 5:10

Не откликается на имя? Кошки скрывают важную тайну, которую вам стоит узнать

Почему ваша кошка не откликается на имя? Разбираемся в причинах и решениях, чтобы улучшить взаимодействие с питомцем.

Читать полностью » Причины, по которым кошки воруют еду со стола: голод, охотничий инстинкт и избалованность сегодня в 4:23

Ваш кот ворует со стола? Разрушьте эту привычку с помощью простых шагов

Не знаете, как отучить кошку воровать еду со стола? Читайте, как правильно подойти к решению проблемы и какие методы помогут изменить поведение питомца.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Учёные идентифицировали восемь генов, связанных с риском развития шизофрении
Питомцы

Как выбрать здорового щенка: рекомендации кинологов
Спорт и фитнес

Сколько нужно ходить пешком, чтобы похудеть: расчет диетологов
Питомцы

Ветеринары назвали опасные продукты для кошек и собак
Наука и технологии

Ученые выяснили, как черепахи пережили массовое вымирание динозавров
Садоводство

Садоводы Приморья рассказали, как подготовить участок к зиме в условиях сырого климата
Дом

Какие средства и режим стирки подходят для зимних пуховиков — советы экспертов
Спорт и фитнес

Тренер Джина Харни назвала эффективные упражнения для женщин после 30 лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru