Что скрывается за смешными рожицами вашей кошки: ответ вас удивит

Вы наверняка видели, как кошки иногда замирают с приоткрытым ртом и сморщенной мордочкой, будто попробовали что-то кислое. Такие "уморительные гримасы" часто становятся поводом для мемов и забавных видео. Но знаете ли вы, что за этим стоит не просто эмоция, а важный биологический механизм?

Что на самом деле означает "кислая мина"?

Когда кошка что-то нюхает и вдруг замирает с открытым ртом и оттянутой губой, это не значит, что запах ей неприятен. На самом деле она активирует особый орган — вомероназальный, или орган Якобсона. Он расположен в верхнем нёбе и работает отдельно от обычного обоняния.

С помощью этого органа кошки анализируют феромоны — химические сигналы, которые животные используют для общения. Феромоны передают информацию о территории, готовности к спариванию и даже эмоциональном состоянии других особей.

Именно в такой, казалось бы, странной позе феромонам легче достичь органа Якобсона: когда котик вдыхает или слизывает что-то, они растворяются в слюне, а затем попадают в носонёбные протоки.

Реакция Флемена — это не эмоция

Такое поведение называется реакцией Флемена. В этот момент кошка не выражает ни радости, ни отвращения — она просто "сканирует" информацию. У людей тоже есть рудиментарный вомероназальный орган, но его роль в нашей жизни не доказана.

Так что в следующий раз, когда ваш питомец скорчит рожицу, помните: он не дурачится, а серьёзно работает.