Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бенгальская кошка
Бенгальская кошка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 7:08

Нос вместо стетоскопа: вот как кошка иногда диагностирует раньше врача

Кошки обнюхивают дыхание хозяина, чтобы снизить тревожность и укрепить связь

Поведение кошек часто остаётся загадкой даже для опытных хозяев. Одно из самых любопытных проявлений — когда питомец подходит к лицу и начинает внимательно обнюхивать рот или нос человека. На первый взгляд может показаться, что кошка просто интересуется запахом еды. Но на самом деле мотивов у такого поведения куда больше — от диагностики здоровья до выражения доверия.

Обоняние как главный инструмент познания

Мир для кошек — это прежде всего мир запахов. Их обоняние в десятки раз острее человеческого. Принюхиваясь к дыханию хозяина, питомец получает целый спектр "подсказок" о его состоянии, настроении и даже образе жизни. Знакомые ароматы успокаивают кошку, помогают снизить тревожность и укрепляют связь с человеком.

Кошки как "диагносты"

Есть мнение, что кошки способны улавливать изменения в запахе, связанные с заболеваниями. Известны случаи, когда они обращали особое внимание на участки тела хозяина, у которых позже действительно находили проблемы со здоровьем. Учёные объясняют это наличием у кошек вомероназального органа, позволяющего анализировать химический состав воздуха на молекулярном уровне.

Интерес к запахам пищи

Более простое объяснение тоже актуально. После еды в дыхании человека остаются следы ароматов, особенно мясных продуктов. Кошка может реагировать на них чисто из-за интереса к еде.

Проявление любопытства

Кошки по своей природе исследователи. Любое новое или необычное изменение в запахе хозяина привлекает их внимание. В такие моменты они могут просто "собирать информацию".

Как реагировать владельцу?

Не стоит отталкивать животное или сердиться. Такое поведение — знак доверия и привязанности. Если близкий контакт неприятен, можно мягко отвлечь питомца игрушкой или лаской.

Но если кошка внезапно начинает усиленно нюхать дыхание или одну и ту же часть тела, а её поведение становится необычным — это повод обратить внимание на собственное здоровье и, при необходимости, обратиться к врачу.

Принюхивание к дыханию — это естественное и многогранное поведение кошек. Оно сочетает в себе и инстинкты, и социальное взаимодействие. Понимание этих сигналов помогает лучше наладить контакт с питомцем и заботиться о его (и о своём) благополучии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Психолог Марианна Абравитова: забота о питомце помогает ребёнку развивать ответственность вчера в 23:12

Как питомец превращает ребёнка в ответственного взрослого

Психолог объяснила, как забота о домашнем питомце помогает развивать у ребёнка чувство ответственности и эмпатию. Какие задачи подходящи для разных возрастов и с какого животного стоит начать?

Читать полностью » Нижегородцы заняли 8-е место в стране по бронированию жилья для отдыха с животными вчера в 22:49

Питомцы диктуют моду: как поездки с животными меняют туризм в России

Нижегородцы заняли восьмое место по числу поездок с домашними животными. Pet-friendly формат становится всё популярнее, а владельцы активно используют мобильные сервисы для планирования поездок.

Читать полностью » Некоторые продукты вызывают отравление у домашних попугаев вчера в 21:02

Яркая птица — хрупкий организм: какие продукты губят пернатых быстрее всего

Даже маленький кусочек шоколада может быть смертелен для попугая. Какие продукты опасны для птиц и чем их можно безопасно угощать?

Читать полностью » Домашние продукты временно заменяют кошачий корм при его отсутствии вчера в 20:11

Экстренное меню для питомца: что можно взять вместо корма прямо из холодильника

Что делать, если кошачий корм закончился, а магазины закрыты? Экстренное меню для питомца из простых продуктов, которые есть в каждом доме.

Читать полностью » Куриная кожица вызывает у собак ожирение и панкреатит вчера в 19:13

Опаснее, чем кажется: специи и жарка превращают курицу в яд для собаки

Куриная кожица кажется безобидным угощением для собаки, но на деле может привести к панкреатиту и ожирению. Разбираем, чем она опасна и что делать.

Читать полностью » Собаки теряют аппетит летом из-за жары и снижения активности вчера в 18:21

Собаки страдают от жары так же, как люди — и еда для них уходит на второй план

Летом собака может отказаться от еды, и это не всегда повод для тревоги. Как правильно помочь питомцу пережить жару и сохранить здоровье.

Читать полностью » Владельцы поддерживают здоровье стерилизованных кошек с помощью правильного питания вчера в 17:03

Игры, вода и диета: три столпа здоровья кошки после операции

Стерилизация кошки меняет её жизнь, но не в худшую сторону. Узнайте, как правильно ухаживать за питомцем после операции, чтобы он был здоров и активен.

Читать полностью » Почему кошки перестают кормить потомство: мнение специалистов вчера в 16:21

Материнский инстинкт дал сбой: почему кошки отказываются от своих котят

Почему кошка отказывается кормить котят? Разбираем 7 возможных причин — от стресса до серьёзных болезней. Узнайте, как помочь питомице и её малышам.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Джен Фрабони объяснила, как правильно напрягать мышцы кора при тренировке
Садоводство

Бюджетное средство от муравьев — 10 мл нашатыря и вода: инструкция от экспертов
Наука и технологии

3000-летний Гимн Никкалю раскрывает общие корни музыки бронзового века
Культура и шоу-бизнес

Daily Mail: контракт Гарри и Меган с Netflix теперь финансируется только по утверждённым проектам
Дом

Как правильно мыть холодильник, чтобы неприятные запахи не вернулись
Туризм

Медленные путешествия: как получать максимум впечатлений
Авто и мото

Российский рынок подержанных автомобилей в июле 2025 года вырос на 21,4% — "Автостат"
Еда

Как приготовить классическую мясную солянку
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru