Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Хитрый взгляд кошки
Хитрый взгляд кошки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:06

Кошка трёт глаза и плачет? Этот симптом может указывать на серьёзное заболевание

У 30% кошек появляются чёрные выделения вокруг глаз

Каждый хозяин хотя бы раз замечал у своего питомца тёмные выделения у глаз. Иногда это всего лишь пыль и естественная реакция организма, а порой — сигнал о заболевании. Разобраться, когда можно просто протереть глазки, а когда нужно срочно идти к ветеринару, очень важно для здоровья кошки.

Почему появляются выделения

Глаза у кошек очень чувствительные. Любая пыль, шерстинка или раздражитель могут вызвать слезотечение. При контакте с воздухом прозрачные выделения темнеют и превращаются в чёрные корочки. Но кроме безобидных причин есть и серьёзные заболевания, сопровождающиеся изменениями глаз.

Когда стоит волноваться

  • Корочки появляются ежедневно и в большом количестве.

  • Выделения густые, липкие или с неприятным запахом.

  • Есть примеси крови, гноя или пены.

  • Кошка трет глаза лапами, щурится, моргает слишком часто.

  • Глаза опухли, покраснели или помутнели.

В таких случаях визит к врачу откладывать нельзя.

Возможные причины

  1. Слезотечение. Самая частая и безобидная причина.

  2. Пыль и дым. Раздражители в доме или на улице.

  3. Аллергия. Может быть на корм, бытовую химию, пыльцу.

  4. Инфекции. Герпесвирус, кальцивироз, хламидиоз у кошек.

  5. Сухость глаз. Недостаток слёзной жидкости приводит к воспалению.

  6. Конъюнктивит. Вирусный или бактериальный.

  7. Повреждение роговицы. Царапины вызывают помутнение и боль.

  8. Увеит. Воспаление внутренних оболочек глаза, часто связанное с иммунными нарушениями.

Сравнение: безобидные и опасные причины

Состояние Признаки Действия
Слезотечение Небольшие сухие корочки, кошка активна Протереть ватным диском
Пыль, аллергия Лёгкое раздражение, кашель, чихание Убрать источник, проветрить
Инфекция Вялость, температура, гной Срочно к ветеринару
Травма роговицы Помутнение, боль, моргание Осмотр у офтальмолога
Увеит Покраснение, слезотечение, светобоязнь Немедленное лечение у врача

Советы шаг за шагом

  1. Протирайте глаза ватным диском, смоченным кипячёной водой или настоем ромашки.

  2. Делайте процедуру не чаще одного раза в день, чтобы не пересушить кожу.

  3. Регулярно расчёсывайте кошку, особенно длинношёрстные породы, чтобы шерсть не попадала в глаза.

  4. Увлажняйте воздух в доме — это полезно и для питомцев, и для людей.

  5. Ведите "дневник симптомов": записывайте, когда и какие выделения появились. Это поможет врачу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать спиртовые или агрессивные средства.
    → Последствие: ожог слизистой.
    → Альтернатива: тёплая кипячёная вода или специальные лосьоны для глаз животных.

  • Ошибка: ждать, что всё пройдёт само.
    → Последствие: осложнения, потеря зрения.
    → Альтернатива: при повторяющихся симптомах обращаться к ветеринару.

  • Ошибка: выдавливать или царапать корочки.
    → Последствие: травма и занесение инфекции.
    → Альтернатива: мягкое очищение ватным диском.

А что если кошка стареет?

У пожилых животных слезотечение встречается чаще. Но это не значит, что проблему можно игнорировать. У старых кошек выше риск инфекций и хронических болезней глаз. Поэтому регулярные осмотры у ветеринара особенно важны.

Плюсы и минусы домашних процедур

Плюсы Минусы
Легко и быстро облегчает состояние Не устраняет причину
Поддерживает чистоту глаз Можно упустить серьёзное заболевание
Подходит как профилактика Требует аккуратности

FAQ

Можно ли использовать чай для протирания?
Нет, чай сушит слизистую и может вызвать раздражение. Лучше ромашка или специальные растворы.

Сколько раз в день можно чистить глаза?
Достаточно одного раза. При необходимости — утром и вечером, но мягкими средствами.

Можно ли лечить конъюнктивит народными средствами?
Нет, при воспалении нужны препараты, назначенные врачом.

Мифы и правда

  • Миф: чёрные корочки — это всегда грязь.
    Правда: они могут быть симптомом болезни.

  • Миф: кошки сами справятся, вылизываясь.
    Правда: кошка не сможет очистить глаза.

  • Миф: протирать можно любыми подручными средствами.
    Правда: агрессивные жидкости вредны для глаз.

Сон и психология

Если кошку беспокоят глаза, она плохо спит, часто просыпается, трёт мордочку лапами. Хроническое раздражение вызывает стресс, снижает активность и аппетит.

3 интересных факта

  1. У персидских кошек чаще слезотечение из-за особенностей морды.

  2. У котят выделения встречаются чаще из-за слабого иммунитета.

  3. Кошки могут "плакать" от пыли или запаха бытовой химии.

Исторический контекст

В древности кошек считали символом чистоты и часто изображали с ясными глазами.

В Средние века верили, что блеск глаз у кошки показывает её здоровье.

Сегодня офтальмология у животных позволяет диагностировать болезни на ранних стадиях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Владельцы кошек тратят на уход в среднем 4500 рублей ежемесячно сегодня в 12:18

Ваш дом никогда не будет прежним: 5 шокирующих изменений после появления питомца

С появлением питомца привычная жизнь меняется: новые заботы, радость и неожиданные открытия ждут каждого хозяина.

Читать полностью » Учёные: исчезновение кошек приведёт к росту численности крыс и угрозе урожая сегодня в 11:29

Без мурлыканья — к голоду и эпидемиям: скрытая роль кошек в нашей жизни

Что случится, если кошки внезапно исчезнут с планеты? Мир изменится кардинально – от экологии до повседневной жизни человека.

Читать полностью » Учёные из Нью-Йорка выяснили, что кошки почти не охотятся на крыс сегодня в 10:32

Кошки — не санитары города: миф рассыпался, как карточный домик

Новое исследование показало, что кошки далеко не всегда справляются с ролью крысиных охотников. Какие альтернативы есть у городов?

Читать полностью » Ветеринары: сырым картофелем кормить кур опасно из-за соланина сегодня в 9:25

Сырой картофель превращает курятник в зону риска: что грозит стаду

Картофель может быть и полезным, и опасным кормом для кур. Всё зависит от способа приготовления и количества в рационе. Узнайте ключевые правила.

Читать полностью » Мурчание снижает стресс и помогает уснуть: выводы исследований о сне с кошкой сегодня в 8:16

Хотели мурлыканье — получили ночные атаки: обратная сторона кототерапии

Многие мечтают засыпать под мурчание питомца, но не все кошки соглашаются делить постель. Что влияет на их выбор и как их приучить?

Читать полностью » В Сибири зафиксированы нападения медведей весом до 600 кг и скоростью до 50 км/ч сегодня в 7:11

Тайга не прощает гостей: кто из животных первым проверит вас на прочность

Сибирская тайга хранит множество сюрпризов. Но далеко не все они приятные: от медведей до змей, каждый шаг в лесу может стать испытанием.

Читать полностью » Биологи: эхолокация даёт дельфинам преимущество над акулами сегодня в 6:06

Ошибка акулы, которая стоит ей жизни: дельфины не прощают просчётов

В океане сила не всегда решает всё. Почему акулы сторонятся дельфинов, и в чём секрет превосходства этих морских млекопитающих?

Читать полностью » Ветеринары: кошка в 10 лет соответствует 60 человеческим годам сегодня в 5:21

Хотите узнать правду о возрасте питомца? Сначала загляните ему в пасть

Хотите узнать, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Таблицы, советы и неожиданные факты помогут понять реальный возраст питомца.

Читать полностью »

Новости
СФО

Кофе может повысить давление и увеличить риск сердечных болезней — Роспотребнадзор Югры
УрФО

В Екатеринбурге прозвучали сирены гражданской обороны — тревоги нет
Дом

Сода и уксус признаны самыми эффективными средствами для чистки плиты от нагара
Наука

Крупнейшие бассейны Луны образовались на 300 млн лет раньше предполагаемого срока
Спорт и фитнес

Бег для похудения: как правильно тренироваться, чтобы снизить вес
СФО

Россия приняла на 21% больше иностранных туристов за лето 2025 года — данные "МегаФона"
Садоводство

Горчица, вика и фацелия вошли в список лучших сидератов для огорода
Авто и мото

В Санкт-Петербурге с 1 октября изменяется стоимость платной парковки в зависимости от загруженности улиц — Комитет по транспорту
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet