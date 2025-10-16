Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сиамская кошка
Сиамская кошка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 21:17

Глаза кошки — зеркало не только души: вот что цвет радужки рассказывает о здоровье

Изменение цвета глаз у взрослой кошки может сигнализировать о заболевании

Кошки завораживают взглядом: у каждой — свой оттенок глаз, от янтарного до ледяно-голубого. Но за этой красотой скрываются не только гены, но и возможные подсказки о здоровье питомца. Хотя цвет глаз чаще всего определяется наследственностью, в некоторых случаях он действительно может рассказать о проблемах в организме.

Почему у кошек такие разные глаза

Цвет глаз формируется под действием меланина - пигмента, который вырабатывается клетками-меланоцитами в радужной оболочке. Чем больше меланина, тем насыщеннее оттенок: от янтарного до зелёного или золотого. Если пигмента мало, глаза становятся голубыми или светлыми.

Интенсивность цвета также связана с породой и генетикой. Например, у сиамских кошек почти всегда голубые глаза, а у абиссинских — насыщенно-золотистые. Но некоторые оттенки, особенно в сочетании с окрасом шерсти, могут говорить о рисках, связанных со здоровьем.

Когда цвет глаз связан с заболеваниями

Обычно сам по себе оттенок не указывает на болезнь. Однако есть два исключения, на которые ветеринары обращают особое внимание.

1. Белые кошки с голубыми глазами

У таких животных нередко встречается врождённая глухота. Это связано с геном W, который влияет сразу на два признака — отсутствие пигмента (белая шерсть) и нарушение слуха. Чаще страдает ухо на стороне голубого глаза.

Если у белой кошки ярко-голубые глаза и она не реагирует на звуки, стоит обратиться к ветеринару для проверки слуха.

2. Кошки с глазами разного цвета (гетерохромия)

Гетерохромия — редкое, но безопасное явление, при котором один глаз голубой, а другой зелёный или янтарный. Обычно она встречается у белых животных. В некоторых случаях ухо со стороны голубого глаза может быть глухим, но в целом это не влияет на общее здоровье.

Когда изменение цвета глаз — тревожный знак

Если оттенок глаз у взрослой кошки меняется со временем, это повод насторожиться. В норме глаза не меняют цвет после достижения зрелости. Внезапные изменения могут сигнализировать о серьёзных нарушениях:

  • воспаление радужки или глазного нерва;

  • травма глаза;

  • сахарный диабет;

  • гипертония (повышенное давление);

  • грибковая или бактериальная инфекция;

  • метастазы или опухоли;

  • вирусные заболевания.

Если вы заметили, что глаза стали мутнее, потемнели, покраснели или приобрели необычный оттенок, не ждите — покажите питомца ветеринару.

Как следить за глазами кошки

  • Регулярно осматривайте глаза. Свет должен быть равномерным, без помутнений или выделений.

  • Следите за зрачками. Они должны реагировать одинаково на свет. Разница в размере может говорить о неврологических нарушениях.

  • Очищайте глаза при необходимости. Используйте специальные салфетки или раствор хлоргексидина по совету ветеринара.

  • Обеспечьте сбалансированное питание. Недостаток витамина А и таурина может ослабить зрение и вызвать воспаления.

  • Проходите профилактические осмотры. Даже если всё в порядке, проверка раз в год поможет выявить ранние признаки заболеваний.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: игнорировать изменение оттенка глаз.
    Последствие: можно пропустить начало болезни.
    Альтернатива: фиксируйте любые изменения и при необходимости делайте фото для ветеринара.

  • Ошибка: использовать человеческие глазные капли.
    Последствие: раздражение или ожог роговицы.
    Альтернатива: применять только ветеринарные средства по назначению врача.

  • Ошибка: считать, что голубые глаза всегда признак глухоты.
    Последствие: ненужное беспокойство.
    Альтернатива: проверять слух индивидуально, а не по цвету глаз.

А что если у котёнка меняется цвет глаз?

Это нормально. У всех котят глаза при рождении голубые — пигмент начинает вырабатываться только к 6-8 неделям. К 3 месяцам цвет становится постоянным. Если после полугода оттенок продолжает меняться или глаза мутнеют — это уже сигнал для проверки.

Плюсы и минусы наблюдения по глазам

Плюсы:

  • помогает вовремя заметить болезни;

  • не требует специальных инструментов;

  • укрепляет контакт между хозяином и питомцем;

  • даёт понимание состояния организма.

Минусы:

  • визуальные изменения проявляются уже после начала болезни;

  • не заменяют полноценного осмотра у врача.

Часто задаваемые вопросы

Почему у котят голубые глаза, а потом зеленеют?
Так проявляется естественное накопление меланина. Это абсолютно нормально.

Можно ли по цвету глаз определить породу?
Частично — да, но это скорее эстетический, чем медицинский показатель.

Что делать, если глаза стали мутными или жёлтыми?
Немедленно обратиться к ветеринару — это может быть признаком инфекции или нарушений печени.

Мифы и правда

  • Миф: изменение цвета глаз у взрослой кошки — это норма.
    Правда: у здоровых взрослых животных оттенок стабилен. Любое изменение требует проверки.

  • Миф: светлые глаза означают слабое зрение.
    Правда: цвет не влияет на остроту зрения.

  • Миф: у кошек с разными глазами обязательно есть патология.
    Правда: гетерохромия может быть полностью безвредной.

3 интересных факта

  1. У кошек зрачки способны расширяться в 6 раз больше, чем у человека.

  2. Ген, ответственный за голубые глаза, также влияет на передачу звука во внутреннем ухе.

  3. У кошек с зелёными глазами чаще встречается высокая активность и любопытство — связь между цветом и темпераментом отмечают фелинологи.

Цвет глаз кошки — не просто украшение, а отражение её природы. Он редко сигнализирует о болезни, но может стать подсказкой внимательному хозяину. Главное — не пытаться "диагностировать" питомца по внешнему виду, а доверять профессионалам. Ведь здоровье кошки начинается с заботы и регулярных визитов к ветеринару.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Доберманы способны выполнять 95% команд с первого раза сегодня в 15:47
От налогового инспектора до символа элиты: удивительная история создания добермана

Строгий взгляд, королевская осанка и безграничная преданность. Доберман — не просто охранник, а умный и благородный компаньон. Узнайте, почему он заслужил репутацию идеального защитника.

Читать полностью » Правильная прогулка с собакой включает 5 обязательных элементов сегодня в 14:44
Вы всё это время выгуливали собаку неправильно: 5 ошибок, которые делают все

Полноценная прогулка — не гонка за мячом. Рассказываем, как правильно выгуливать собаку, чтобы она получала радость, тренировала выдержку и возвращалась домой спокойной.

Читать полностью » Кошка может поворачивать уши на 180 градусов сегодня в 14:42
Кошка мёрзнет или нет? Как правильно определить температуру ушей питомца

Кошачьи уши часто бывают прохладными — особенно зимой. Рассказываем, почему это нормально, как работает терморегуляция у кошек и когда стоит насторожиться.

Читать полностью » Чрезмерное облизывание может быть симптомом стресса у собаки сегодня в 13:40
Думаете, собака вас любит? А что, если её лизание — это сигнал бедствия

Когда пёс облизывает руки или лицо, это не всегда просто проявление любви. Разбираем шесть скрытых причин собачьих "поцелуев" — от заботы и привязанности до просьбы о помощи.

Читать полностью » Собаки перестают реагировать на хозяев из-за ошибок в воспитании сегодня в 13:37
Собака делает вид, что не замечает вас? Учёные объяснили, что происходит

Если собака избегает вас, не смотрит в глаза или не берёт лакомства из рук — это не случайность. Рассказываем, как понять, что питомец утратил доверие, и как вернуть его любовь.

Читать полностью » Кошки спят лучше в специальных лежанках сегодня в 12:35
Кошка спит где попало? Эти 6 вариантов лежанок заставят её забыть про вашу кровать

Кошке важно личное место для сна и отдыха. Рассказываем о шести видах лежанок — от гамаков и ватрушек до домиков и норок — и помогаем выбрать идеальный вариант.

Читать полностью » Собачий желудок переваривает пищу в 10 раз быстрее человеческого сегодня в 12:32
Желудочная кислота у собак в 10 раз сильнее человеческой — ветеринары раскрыли секрет

Чтобы корм приносил пользу, важно понимать, как собаки переваривают пищу. Разбираем по шагам работу пищеварительной системы и даём советы для здорового рациона.

Читать полностью » Актинидин в валерьянке действует на кошек как феромон — исследование сегодня в 11:39
Одна капля — и мозг переключается: что на самом деле чувствует кошка под действием валерьянки

Почему кошки теряют голову от валерьянки и что на самом деле происходит в их мозгу, когда они вдыхают этот аромат — объясняем без мифов.

Читать полностью »

Новости
Еда
Техника закрутки делает блюда эстетичными и удобными для подачи — советы поваров
Садоводство
Флорист объяснила, почему роза, азалия и цитрусовые считаются сложными в содержании растениями
Еда
Неправильное хранение теста приводит к перекисанию и потере структуры — советы технологов
Наука
Мэн: переход от рептилий к млекопитающим начался с революционных изменений в строении челюсти
Культура и шоу-бизнес
Селена Гомес рассказала о страхе счастья и синдроме ожидания катастрофы
ЦФО
В Воронеже расследуют хищение 42 млн рублей при поставке "зубов дракона"
Красота и здоровье
Врачи объяснили, что утренние отеки чаще всего связаны с недосыпом, солью и обезвоживанием
Дом
Перекись водорода помогает вернуть белизну белью без хлора и запаха
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet