Кошка съела насекомое — паниковать или нет: вот что нужно знать каждому владельцу
Кошки — прирождённые охотницы. Даже живя в квартире, они не теряют инстинкт ловить всё, что движется: мух, мотыльков, тараканов или пауков. И нередко, поймав "добычу", питомец тут же её съедает. Большинство владельцев в панике задаются вопросом — не отравится ли кошка? Разберёмся, какие насекомые безвредны, а какие могут вызвать проблемы.
Почему кошки охотятся на насекомых
Погоня за движущимся объектом — естественное поведение кошки. Даже домашние питомцы, не бывавшие на улице, реагируют на мельтешащие тени, звук шуршания или ползущих насекомых. Для кошки это не столько голод, сколько инстинкт охоты и способ игры.
Иногда такая "охота" помогает снять скуку или стресс.
"Если кошка ловит мух или бабочек — это нормально, важно лишь следить, чтобы добыча не была токсичной", — поясняет ветеринар Джорджина Филлипс (США).
Какие насекомые не опасны
К счастью, большинство насекомых не представляют угрозы.
-
Мухи, мотыльки, бабочки - безопасны, хотя в больших количествах могут вызвать лёгкое расстройство желудка.
-
Жуки, кузнечики, тараканы - тоже не ядовиты, но их жёсткие панцири плохо перевариваются и могут вызвать рвоту или диарею.
-
Маленькие пауки - обычно безвредны, если это не ядовитый вид.
Если кошка съела обычное насекомое и чувствует себя нормально, поводов для паники нет.
Когда стоит насторожиться
Есть насекомые, которые могут быть опасны или токсичны.
-
Пауки ядовитых видов (например, Eratigena agrestis или каракурт) могут вызвать некроз тканей и лихорадку.
-
Осы, пчёлы и шершни могут ужалить во время игры. Укус в область рта или глотки вызывает отёк и затруднённое дыхание.
-
Комары и тараканы, живущие на улице, переносят паразитов и гельминтов.
-
Муравьи после обработки инсектицидами или отравами могут быть токсичны для кошки.
Если после контакта с насекомым кошка стала вялой, слюнявой, у неё появилась рвота, диарея, затруднение дыхания или судороги — срочно обратитесь к ветеринару.
Что делать, если кошка съела насекомое
-
Наблюдайте за поведением. В большинстве случаев ничего страшного не произойдёт.
-
Уберите остатки насекомых. Если кошка не проглотила полностью, выбросьте остатки, чтобы избежать повторного интереса.
-
Следите за аппетитом и стулом. Если появились понос, рвота или отказ от еды — обратитесь в клинику.
-
При укусе или отёке морды приложите холодный компресс и сразу поезжайте к ветеринару.
Как защитить кошку от опасных насекомых
-
Регулярная дегельминтизация. Комары и тараканы могут быть переносчиками личинок паразитов. Ветеринар подберёт препарат по весу и возрасту питомца.
-
Контроль среды. Если вы живёте в частном доме, проверяйте окна, балконы и подвалы — там чаще встречаются пауки и скорпионы.
-
Избегайте ядов для насекомых. Пестициды, ловушки и спреи могут быть смертельно опасны для кошек. Выбирайте растительные, нетоксичные средства от комаров и муравьёв.
-
Закрывайте окна с сетками. Это не только предотвратит побеги, но и ограничит доступ к насекомым.
-
Не оставляйте включённый свет на балконе ночью. Он привлекает насекомых, которыми потом интересуется кошка.
Опасность укусов
Наибольший риск для кошки — укус или жало, а не сам факт поедания.
Кошки любят играть с добычей и часто получают укус именно в момент игры.
При укусе пчелы, осы или паука возможно:
-
опухание места укуса;
-
затруднённое дыхание;
-
лихорадка;
-
аллергическая реакция.
В таких случаях немедленно обращайтесь к ветеринару.
Что делать в сельской местности
Если кошка гуляет на улице, опасность возрастает:
-
скорпионы,
-
змеи,
-
ядовитые пауки могут стать угрозой.
Изучите, какие насекомые и рептилии обитают в вашем регионе, и запишите контакты ближайшей круглосуточной ветклиники. При подозрении на укус — не ждите, действуйте сразу.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Можно ли кошке ловить мух?
Да, если дом чистый и без химии. Главное — не допускать, чтобы она ела обработанных насекомых.
Что делать, если кошка съела таракана?
Обычно ничего страшного, но если тараканы могли контактировать с отравой — срочно в ветеринарную клинику.
Кошка съела паука, нужно ли волноваться?
Большинство пауков безопасны, но если появились отёк или рвота — обратитесь к врачу.
Мифы и правда
-
Миф: кошки сами знают, что можно есть.
Правда: инстинкт не защищает от ядовитых насекомых и химии.
-
Миф: если кошка охотится, значит, ей не нужен корм.
Правда: охота — игра и инстинкт, а не замена полноценного питания.
-
Миф: комары безвредны для кошек.
Правда: они переносят паразитов и болезни, включая дирофиляриоз.
Интересные факты
-
Кошки различают движение насекомых с частотой до 200 кадров в секунду - намного лучше, чем человек.
-
В природе они часто едят насекомых как источник белка и таурина.
-
Учёные заметили: городские кошки чаще охотятся на мух и мотыльков, а сельские — на жуков и пауков.
Исторический контекст
С древних времён кошки использовались для борьбы с вредителями — мышами и насекомыми. В Египте они защищали зернохранилища от жуков и саранчи. Сегодня охотничий инстинкт остался тем же, но теперь задача хозяина — контролировать добычу и не допустить контакта с опасными насекомыми и химикатами.
