Слух кошек в три раза лучше человеческого — и часть заслуги у этой загадочной складки

Каждый хозяин кошки хотя бы раз замечал у своего питомца на ушках крошечные складки, напоминающие миниатюрные кармашки. На первый взгляд они кажутся лишними, но на самом деле это уникальная особенность, которую зоологи называют "карманом Генри". Эта маленькая деталь уха делает кошку не только выразительной, но и помогает ей выживать в природе.

Как устроено ухо кошки

Слух у кошек отличается высокой чувствительностью, и их уши устроены так, чтобы улавливать самые тихие звуки.

Наружное ухо — это ушная раковина, которая собирает звуковые волны. Среднее ухо с крошечными косточками усиливает колебания. Внутреннее ухо отвечает за восприятие вибраций и передачу информации в мозг.

Карман Генри находится на границе наружного уха и выглядит как мягкая складка. Несмотря на крошечные размеры, он играет важную роль в жизни питомца.

Теории о назначении кармана Генри

Учёные пока не пришли к единому мнению, зачем кошкам эта анатомическая особенность. Существует несколько гипотез.

Локатор для охоты

Кармашек работает как дополнительный инструмент для точного определения направления звука. Благодаря этому кошка легко находит источник шороха даже в темноте.

Усилитель звуков

Складка помогает фокусировать звуковые волны, превращая ухо в природный "микрофон". Так питомец различает движения насекомых или писк грызуна.

Гибкость и выразительность

Карманы придают ушам подвижность и помогают кошке выражать эмоции. Настороженность, интерес, расслабленность — всё читается по положению ушей.

Сравнение: уши кошек и других животных