ленивые породы кошек
Опубликована сегодня в 10:21

Простая проверка ушей кошки: три минуты, которые могут спасти здоровье

Чёрные выделения в ушах у кошки: ветеринары перечислили симптомы отита и отодектоза

Каждый хозяин хотя бы раз замечал у своего питомца странные тёмные точки внутри ушной раковины. Сначала они могут показаться обычной пылью или мелким мусором, но иногда это тревожный сигнал. Разобраться, когда ситуация безопасна, а когда требуется помощь ветеринара, очень важно для здоровья кошки.

Пыль и бытовая грязь

Самая безобидная причина появления чёрных точек в ушах — это обычные загрязнения. Кошки с короткой шерстью или любящие исследовать закоулки квартиры чаще сталкиваются с этим. Под кроватью, в шкафах, на балконе всегда найдётся пыль, ворс или крошечные частицы, которые оседают на внутренней поверхности уха.

Отличить бытовую грязь просто: точки легко убираются влажным ватным диском, кожа под ними чистая, не раздражена, неприятного запаха нет. Кошка при этом не трясёт головой и не проявляет дискомфорта. В такой ситуации достаточно периодически протирать уши мягкими салфетками или специальными лосьонами для животных.

Паразиты: ушной клещ (отодектоз)

Совсем иначе выглядит заражение ушным клещом. Этот паразит — одна из самых распространённых проблем у кошек, особенно у тех, кто имеет доступ на улицу или контактирует с другими животными. В ушах появляется налёт, напоминающий кофейную гущу или тёмный сухой песок.

Дополнительные признаки: неприятный запах, зуд, кошка постоянно чешет уши, трясёт головой, иногда болезненно реагирует на прикосновения. При запущенной форме может развиться воспаление, отёчность, выделения из ушей.

Лечить отодектоз самостоятельно не стоит. Ветеринар проводит анализ соскоба, чтобы подтвердить диагноз, и назначает капли, инъекции или комплексные препараты от паразитов. Игнорирование проблемы может привести к хроническому отиту или даже к ухудшению слуха.

Себорея и повышенное салоотделение

Некоторые породы предрасположены к активной работе сальных желёз. Особенно это характерно для сфинксов, британцев и шотландских кошек. В таких случаях в ушах регулярно появляются тёмные точки, но они не связаны с паразитами.

Кожа остаётся здоровой, воспалений нет, зуда у кошки тоже не наблюдается. Обычно подобные загрязнения легко убираются при чистке, но быстро появляются снова. Решением становится регулярная гигиена ушей с помощью специальных лосьонов, контроль рациона и добавление омега-3, которые помогают нормализовать работу кожи.

Аллергия или дерматит

Тёмные точки могут быть частью аллергической реакции. Провокатором становится корм, наполнитель, бытовая химия или пыльца растений. В таких случаях кроме точек заметно покраснение кожи, шелушение, иногда мелкая сыпь. Кошка активно трётся ушами, может чесать их до появления корочек.

В этом случае важно исключить новые продукты или предметы, которые могли вызвать реакцию, и показать питомца врачу. Ветеринар определит, аллергия это или грибковая инфекция, и подберёт подходящее лечение.

Когда нужно срочно к врачу

Не всегда хозяин может самостоятельно определить характер проблемы. Есть несколько признаков, которые требуют немедленного визита к специалисту:

  • плотные чёрно-коричневые корки;
  • неприятный запах из ушей;
  • постоянный зуд и раздражительность животного;
  • отёки и воспаления;
  • отсутствие улучшений после домашнего ухода в течение 2-3 дней.

Своевременная диагностика помогает избежать осложнений и сохранить здоровье питомца.

FAQ

Как часто чистить уши кошке?
Раз в 1-2 недели, в зависимости от породы и склонности к загрязнениям.

Можно ли использовать человеческие капли или перекись?
Нет, эти средства могут вызвать ожог или раздражение. Лучше покупать специальные ветеринарные препараты.

Сколько стоит лечение ушного клеща?
Цена зависит от региона и клиники: диагностика и курс препаратов обычно обходятся от 1500 до 4000 рублей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Применение перекиси → ожог кожи → использовать ветеринарный лосьон.
  2. Игнорирование симптомов → хронический отит → своевременный визит к врачу.
  3. Чистка палочками → травма уха → использование дисков и салфеток.

