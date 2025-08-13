Ушная сера — не враг: почему нельзя добиваться "стерильных" ушей у кошек

Ушное здоровье — ключ к хорошему самочувствию кошки. Чистые и здоровые уши обеспечивают комфорт питомца и предотвращают развитие серьёзных проблем, от ушных клещей до хронического отита. При этом ушная сера — не враг. Она защищает слуховой канал, обладает антибактериальными свойствами и помогает очищать ухо от пыли и отмерших клеток. Поэтому лёгкое её присутствие — норма.

Когда пора действовать

У здоровой кошки уши чистые, розовые, без резкого запаха. Обратитесь к ветеринару, если заметили:

Избыточное количество тёмной или чёрной серы.

Неприятный запах.

Покраснение или отёк.

Частое почесывание или тряску головой.

Раздражительность или снижение аппетита.

Возможные проблемы

Ушной клещ — паразит, питающийся серой и вызывающий сильный зуд. Характерный признак: выделения, похожие на кофейную гущу.

Отит — воспаление ушного канала, вызванное бактериями, грибками или аллергией. Проявляется покраснением, отёком и болезненностью.

Важно: самолечение опасно. Диагноз и лечение — только у ветеринара.

Пошаговая чистка ушей

Подготовка. Выберите спокойный момент. Подготовьте лосьон для ушей, ватные диски, полотенце. Закапывание. Осторожно отведите ухо, закапайте несколько капель лосьона (по инструкции). Массаж. Мягко массируйте основание уха 30-60 секунд. Дайте кошке потрясти головой. Очистка. Удалите выделения ватным диском, не проникая глубоко. Завершение. Высушите ухо, при необходимости повторите с другим. Поощрите питомца лакомством.

Что использовать

Специальные лосьоны для кошек — мягко растворяют серу и грязь.

Антисептические растворы — для профилактики инфекций (по назначению врача).

Масляные препараты — для смягчения серы (только по рекомендации).

Альтернатива ватным палочкам: ватные диски, марлевые салфетки, гипоаллергенные влажные диски или специальные салфетки для животных.

Совет от экспертов: профилактический осмотр ушей раз в неделю поможет заметить проблему на ранней стадии и избежать лечения, которое обойдётся дороже и будет стрессом для питомца.