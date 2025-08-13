Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Iban Torras is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 6:43

Ушная сера — не враг: почему нельзя добиваться "стерильных" ушей у кошек

Уши кошки: как распознать признаки болезни и правильно чистить уши питомцу

Ушное здоровье — ключ к хорошему самочувствию кошки. Чистые и здоровые уши обеспечивают комфорт питомца и предотвращают развитие серьёзных проблем, от ушных клещей до хронического отита. При этом ушная сера — не враг. Она защищает слуховой канал, обладает антибактериальными свойствами и помогает очищать ухо от пыли и отмерших клеток. Поэтому лёгкое её присутствие — норма.

Когда пора действовать

У здоровой кошки уши чистые, розовые, без резкого запаха. Обратитесь к ветеринару, если заметили:

  • Избыточное количество тёмной или чёрной серы.

  • Неприятный запах.

  • Покраснение или отёк.

  • Частое почесывание или тряску головой.

  • Раздражительность или снижение аппетита.

Возможные проблемы

  • Ушной клещ — паразит, питающийся серой и вызывающий сильный зуд. Характерный признак: выделения, похожие на кофейную гущу.

  • Отит — воспаление ушного канала, вызванное бактериями, грибками или аллергией. Проявляется покраснением, отёком и болезненностью.

Важно: самолечение опасно. Диагноз и лечение — только у ветеринара.

Пошаговая чистка ушей

  1. Подготовка. Выберите спокойный момент. Подготовьте лосьон для ушей, ватные диски, полотенце.
  2. Закапывание. Осторожно отведите ухо, закапайте несколько капель лосьона (по инструкции).
  3. Массаж. Мягко массируйте основание уха 30-60 секунд. Дайте кошке потрясти головой.
  4. Очистка. Удалите выделения ватным диском, не проникая глубоко.
  5. Завершение. Высушите ухо, при необходимости повторите с другим. Поощрите питомца лакомством.

Что использовать

  • Специальные лосьоны для кошек — мягко растворяют серу и грязь.

  • Антисептические растворы — для профилактики инфекций (по назначению врача).

  • Масляные препараты — для смягчения серы (только по рекомендации).

Альтернатива ватным палочкам: ватные диски, марлевые салфетки, гипоаллергенные влажные диски или специальные салфетки для животных.

Совет от экспертов: профилактический осмотр ушей раз в неделю поможет заметить проблему на ранней стадии и избежать лечения, которое обойдётся дороже и будет стрессом для питомца.

