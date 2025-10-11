То, что считалось удобным, стало опасным: почему ветеринары пересматривают сухое кормление

Когда-то сухой корм стал настоящим спасением для занятых владельцев: удобно, экономно, не портится. Но с годами всё чаще возникает вопрос — может ли кошка жить, питаясь исключительно хрустящими гранулами? Теоретически — да. На практике — такой рацион нередко оборачивается проблемами, которые проявляются не сразу, но бьют по здоровью.

Почему кошке не хватает воды при сухом питании

Чтобы понять суть проблемы, стоит вспомнить, от кого произошли наши домашние любимцы. Предки кошек — жители засушливых регионов. Их организм приспособился получать влагу не из миски, а из пищи. Современные кошки сохранили эту особенность: чувство жажды у них слабо выражено, поэтому они редко пьют достаточно воды.

В естественных условиях добыча хищника — мышь, птица — содержит до 75 % влаги. Консервы примерно соответствуют этим значениям (70-80 %), а вот в сухом корме влаги всего 6-10 %. Отсюда и риск хронического обезвоживания: животное не восполняет необходимый объём жидкости.

Для кошки весом 4 кг суточная потребность — около 200 мл воды, включая ту, что поступает с едой. При питании влажными кормами эта норма покрывается естественно, а при сухом — владелец должен следить, чтобы питомец пил достаточно. Но большинство животных просто не делают этого, что незаметно приводит к дефициту жидкости.

К чему приводит жизнь на сухом рационе

Рацион, состоящий только из гранул, можно сравнить с человеческим питанием одними сухарями. Калории поступают, но влаги нет, а значит, организм работает "на износ".

Нарушения мочевыделительной системы

Главная угроза — болезни нижних мочевых путей, включая мочекаменную болезнь. При недостатке воды моча становится густой и насыщенной солями, из которых со временем формируются кристаллы и камни. Особенно уязвимы коты: их узкая уретра легко закупоривается, что может привести к тяжелым последствиям.

Метаболические сбои и пищеварительные трудности

Сухой корм более калориен: около 3-4 ккал на грамм против 1 ккал у консервов. Из-за этого животное быстро переедает и набирает вес. Ожирение — прямая дорога к диабету и другим болезням обмена веществ.

Кроме того, сухой рацион часто сопровождается запорами: без достаточного количества воды кишечник работает медленнее. У пожилых и малоподвижных кошек это встречается особенно часто.

Что остаётся хорошего в сухом корме

При всех минусах у него есть преимущества. Он удобен, долго хранится, не пахнет, не требует постоянного контроля и подходит для активных или молодых питомцев с повышенным расходом энергии. Его стоимость обычно ниже, чем у влажных кормов, а упаковка экономична.

"Официальные ветеринарные руководства (AAFP, WSAVA) делают акцент не на типе корма, а на индивидуальной программе питания", — говорится в документе.

Сравнение: влажный и сухой корм