Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошка пьет воду
Кошка пьет воду
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 4:53

Миска на кухне — пустая, а лужа во дворе манит: странная логика кошек

Ветеринары: до 70% кошек пьют воду из унитаза или раковины из-за врождённых инстинктов

Миска с прозрачной свежей водой стоит на видном месте, её содержимое меняется ежедневно, но питомец всё равно выбирает унитаз, раковину или дождевую воду. Такое поведение сбивает с толку даже опытных владельцев. Но в большинстве случаев это не каприз, а следствие врождённых инстинктов, физиологии и бытовых факторов. Разберёмся, в чём причина и как повлиять на привычки кошки.

Природные инстинкты против логики хозяина

Кошки — потомки диких хищников. В природе им приходилось проверять разные водоёмы: где-то вода застаивалась, где-то оказывалась заражённой добычей. Проверка нескольких источников повышала шансы выжить. Этот древний алгоритм работает и у домашних любимцев, поэтому они могут пить то из миски, то из лужи, то из ванны.

Кроме того, у кошек мощное обоняние и высокая чувствительность усов. Любой посторонний запах или неудобная форма миски способны вызвать отторжение.

Сравнение: миска против альтернативных источников

Источник воды Плюсы Минусы
Миска (правильно подобранная) Чистота, контроль качества, удобство Может быстро застаиваться, не всегда привлекательна
Проточная вода (кран, фонтанчик) Движение, насыщение кислородом, ощущение безопасности Нет контроля чистоты, возможны остатки химии
Унитаз, раковина Доступность, прохлада, отсутствие конкурентов Бактерии, чистящие средства, риск отравления
Лужа, водоём Естественный запах, прохлада Паразиты, цианобактерии, токсичность

Советы шаг за шагом: как приучить кошку к безопасной воде

  1. Подберите правильную посуду — широкую и неглубокую, из стекла, керамики или нержавейки.

  2. Ставьте миски в разных зонах, избегая близости к корму или лотку.

  3. Меняйте воду каждый день и мойте посуду мягкими средствами.

  4. Используйте питьевые фонтанчики: кошки доверяют проточной воде.

  5. В жару предлагайте кубики льда или бульона — это стимулирует интерес.

  6. Учитывайте характер питомца: одним важна тишина, другим — доступность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: миска из пластика.
    Последствие: запах и раздражение усов.
    Альтернатива: керамика или стекло.

  • Ошибка: миска рядом с кормом.
    Последствие: отказ от воды, риск обезвоживания.
    Альтернатива: разнесённые зоны питания и питья.

  • Ошибка: редкая смена воды.
    Последствие: кошка ищет альтернативные источники.
    Альтернатива: ежедневное обновление, фонтанчики.

А что если кошка продолжает пить "грязную" воду?

Такое возможно при стрессе или конкуренции с другими животными. Иногда привычка указывает на заболевания — воспаление ротовой полости, почечные проблемы, диабет. Если кошка пьёт слишком много или делает это навязчиво, лучше показать её врачу.

Плюсы и минусы разных решений

Решение Плюсы Минусы
Фонтанчик Постоянная проточная вода, интерес для питомца Цена, регулярная чистка фильтров
Несколько мисок Доступность, снижение конкуренции Требует больше ухода
Кубики бульона Дополнительный вкус и стимул Можно переборщить с солью
Автоматическая поилка Контроль объёма и частоты Дороже обычных мисок

FAQ

Как выбрать миску для кошки?
Лучше всего подходят широкие и неглубокие ёмкости из керамики, стекла или нержавейки.

Что делать, если кошка пьёт из унитаза?
Закрывайте крышку и предложите фонтанчик или дополнительную миску в "тихом" месте.

Сколько стоит фонтанчик для кошки?
Бюджетные модели начинаются от 1500-2000 рублей, продвинутые с фильтрацией — от 4000 рублей.

Что лучше: фонтанчик или несколько мисок?
Для активной кошки — фонтанчик, для спокойной — несколько мисок в разных местах.

Мифы и правда

  • Миф: "Кошка пьёт грязную воду назло хозяину".
    Правда: животное руководствуется инстинктами и комфортом.

  • Миф: "Если вода в миске чистая, кошка не пойдёт в лужу".
    Правда: многие кошки выбирают альтернативу из-за запаха или расположения миски.

  • Миф: "У кошек слабый нюх".
    Правда: их обоняние в десятки раз чувствительнее человеческого.

3 интересных факта

  1. Усы кошки настолько чувствительны, что могут улавливать колебания воздуха от капель воды.

  2. Некоторые кошки предпочитают пить лапой, зачерпывая воду — это связано с охотничьим поведением.

  3. В дикой природе кошки часто выбирают проточные ручьи, а не стоячие лужи, что и отражается в их домашних привычках.

Исторический контекст

Одомашнивание кошек началось около 10 тысяч лет назад на Ближнем Востоке. Тамошние дикие кошки жили рядом с людьми, охраняя зернохранилища от грызунов. В тех условиях доступ к чистой воде был ограничен, поэтому животные научились искать её в разных источниках: от дождевых луж до керамических сосудов. Эта склонность к эксперименту сохранилась и у современных домашних питомцев.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ласковые кошки подходят для квартиры и становятся семейными питомцами вчера в 19:12

Нужна ласковая и тихая кошка? Вот топ пород для жизни в квартире

Какие кошки лучше всего подходят для квартиры? Список спокойных и ласковых пород, которые легко адаптируются и станут верными друзьями.

Читать полностью » Африканские карликовые ёжики быстро привыкают к хозяину и подходят для дома вчера в 18:12

Милые, но капризные: вот что нужно знать перед тем, как завести африканского ёжика

Милые и необычные — африканские ёжики становятся популярными питомцами. Узнайте, как правильно ухаживать за ними дома.

Читать полностью » Необычные аквариумные животные украшают интерьер и упрощают уход вчера в 17:13

Не только рыбки: эти 7 аквариумных питомцев удивят даже новичков

Какие аквариумные питомцы удивят гостей и порадуют новичков? От креветок и улиток до мини-лягушек и карликовых иглобрюхов.

Читать полностью » Ветеринары объяснили, чем утеплить будку и как кормить собаку в холода вчера в 16:45

Морозы на дворе, а ваша собака дрожит в будке? Вот как спасти её от холода без лишних трат

Собака живёт в будке? В морозы ей нужна особая забота. Узнайте, чем утеплить жильё, как кормить и когда лучше пустить питомца в дом.

Читать полностью » Дикие хомяки впадают в частичную спячку с периодическими пробуждениями зимой вчера в 16:28

Хомяк в норе — это не сказка, а выживание: почему их подземный дом спасает от холода лучше квартиры

Как дикие хомяки справляются с холодами? Узнайте, где они зимуют, как сортируют запасы и почему не спят всю зиму.

Читать полностью » Ветеринары запрещают поднимать декоративного кролика за уши: это вызывает травмы и боль у питомца вчера в 15:39

Ошибки, которые убивают кролика: от тесной клетки до перегрызенных проводов и альтернативы

Декоративный кролик мил и харизматичен, но требует особых условий. Узнайте, какой должна быть клетка, как обезопасить квартиру и почему нельзя брать за уши.

Читать полностью » Питание бывших бездомных кошек и собак: правила адаптации рациона вчера в 15:22

Переход на новый корм для спасённого питомца: правила, которые сэкономят вам нервы

Подобрали питомца с улицы? Правильное питание поможет ему восстановиться и привыкнуть к дому. Узнайте, как плавно перевести на новый рацион.

Читать полностью » Американские, английские и французские бульдоги имеют различия во внешности и темпераменте вчера в 14:40

Бульдог кажется грозным, но внутри — озорник: правда о темпераменте

Щенки бульдога — милые складчатые озорники с сильным характером. Узнайте 5 особенностей породы, которые важно учитывать будущим хозяевам.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

МВД: утрата водительского удостоверения не влечёт штрафа, но ездить без документа запрещено
Спорт и фитнес

Учёные о дропсетах: техника повышает метаболический стресс и вовлекает больше мышечных волокон
Наука

Эксперимент в Великобритании показал: чайные кусты развиваются в условиях Луны, марсианский грунт оказался токсичным
Садоводство

Чем полезна крапива на огороде: натуральное удобрение повышает урожайность и укрепляет растения без химии
Еда

Салат Царский с семгой и икрой включает креветки и картофель
Еда

Котлеты в духовке с мясным фаршем и болгарским перцем сохраняют сочность
Спорт и фитнес

Интервальная тренировка с гантелями для похудения и укрепления мышц ног
Садоводство

Кустарники теряют популярность: садоводы выбирают новые сорта вместо привычной калины и боярышника
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet