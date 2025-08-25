Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
кот на унитазе
кот на унитазе
© freepik.com is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:47

Шокирующая правда: почему кошка предпочитает пить из унитаза, а не из миски

Исследования показывают, что кошки пьют из унитаза из-за предпочтений

Задумывались ли вы, почему ваша кошка выбирает унитаз в качестве источника воды, когда у неё есть множество мисок с чистой водой? Это поведение может показаться странным, но у него есть свои объяснения.

Необычное восприятие. Для кошек унитаз — это не место для туалета. Они не ассоциируют его с грязью и запахами, как мы. Для них это просто большая и удобная поилка, которая всегда готова к использованию.

Температура воды. Вода в миске может быстро нагреваться, особенно в жаркие дни. В то время как унитаз, находясь в тёмной ванной комнате, сохраняет воду прохладной. Это важно для кошек, особенно в теплый период или в отопительный сезон.

Свежесть на первом месте. Регулярное обновление воды в унитазе делает её более привлекательной для кошек. Хотя по человеческим стандартам она может быть далека от идеала чистоты, для питомцев она кажется более свежей и насыщенной кислородом, чем стоячая вода в миске.

Привлечение воды. Кошки по своей природе любопытны и любят движение воды. Текущий поток из крана или вода, которая падает в унитаз, привлекает их внимание и вызывает желание попробовать.

Чувство безопасности. Когда кошки пьют из миски, они могут чувствовать себя уязвимыми, особенно если миска расположена в шумном или проходном месте. Унитаз же предоставляет им укромное место, где они могут спокойно утолить жажду.

Здоровье под контролем. Иногда предпочтение питья из унитаза может указывать на проблемы со здоровьем, такие как полидипсия. Это состояние связано с чрезмерным потреблением воды и может быть признаком заболеваний, включая проблемы с почками или диабет. Если вы заметили, что ваша кошка часто ищет воду в необычных местах, стоит обратиться к ветеринару.

Как отучить питомца

Если вам не нравится, что ваша кошка пьет из унитаза, попробуйте несколько простых шагов:

  • убедитесь, что вода в миске всегда свежая и прохладная.
  • разместите миску в тихом и уединенном месте, вдали от корма.
  • рассмотрите возможность использования питьевого фонтанчика.
  • держите крышку унитаза закрытой.
  • играйте с кошкой, чтобы отвлечь её от унитаза.

