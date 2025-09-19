Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:09

Одно промедление — и обычный насморк у кошки превращается в смертельную болезнь

Ветеринары перечислили основные болезни кошек: чумка, цистит, диабет и артрит

Кошки, как и люди, подвержены множеству заболеваний. Разница лишь в том, что человек может сам обратиться к врачу, а питомцу помочь способен только хозяин. Без внимания человека даже незначительный недуг у кошки способен привести к тяжёлым последствиям. Хорошая новость — современная ветеринария позволяет сохранить здоровье и продлить жизнь любимцу, если вовремя заметить первые признаки болезни.

Основные типы заболеваний кошек

Организм каждой кошки уникален, поэтому болезни проявляются по-разному. Тем не менее, есть список наиболее распространённых проблем, с которыми сталкиваются владельцы.

Паразиты

Даже полностью домашняя кошка может заразиться паразитами: личинки попадают в организм с сырым мясом, рыбой или через блох.

  • Гельминты вызывают потерю веса, ухудшение шерсти, рвоту и диарею. Помогают антигельминтные препараты.
  • Блохи и клещи проявляются зудом, расчесами, выпадением шерсти и красными пятнами. Для лечения используют шампуни, капли и препараты на холку.

Инфекционные болезни

  • Ринотрахеит сопровождается насморком, чиханием, конъюнктивитом и высокой температурой. Назначаются противовирусные средства и антибиотики.
  • Панлейкопения (чумка) проявляется рвотой, диареей и обезвоживанием. Лечение возможно только в клинике, интенсивной терапией.
  • Конъюнктивит возникает при травмах глаз, аллергиях или ослабленном иммунитете. Помогают антибактериальные капли и промывания.

Заболевания мочевыводящих путей

  • Цистит вызывает частое болезненное мочеиспускание и кровь в моче. Требует назначения антибиотиков и спазмолитиков.
  • Мочекаменная болезнь проявляется затруднённым мочеиспусканием и требует диеты, иногда хирургии.

Болезни ЖКТ

  • Гастрит — рвота, диарея, потеря аппетита, боли в животе. Лечение: лекарства и диета.
  • Запор или непроходимость кишечника — вздутие, рвота, отсутствие дефекации. В лёгких случаях применяют слабительные, в тяжёлых — хирургия.

Офтальмологические проблемы

Катаракта развивается при диабете, воспалениях или наследственной предрасположенности. Основное лечение — хирургическое удаление хрусталика.

Онкология

Наиболее частые опухоли у кошек — лимфома и рак молочной железы. Основные методы терапии: хирургия, химио- и лучевая терапия.

Эндокринные и другие заболевания

  • Сахарный диабет проявляется жаждой, частым мочеиспусканием и потерей веса. Требует инсулинотерапии и диеты.
  • Артрит — характерен для возрастных и породистых кошек. Симптомы: хромота, скованность движений. Лечатся воспаление и боли, дополнительно назначается физиотерапия.
  • Аллергия вызывает зуд, сыпь, покраснение глаз. Основной метод — исключение аллергена и применение антигистаминных средств.

Сравнение распространённых болезней кошек

Заболевание Основные симптомы Методы лечения
Глисты Потеря веса, рвота, диарея Антигельминтные препараты
Ринотрахеит Насморк, чихание, конъюнктивит Противовирусные и антибиотики
Цистит Кровь в моче, боль Антибиотики, спазмолитики
МКБ Затруднённое мочеиспускание Диета, препараты, операция
Гастрит Рвота, боли в животе Диета и лекарства
Конъюнктивит Слезотечение, покраснение глаз Капли и промывания
Диабет Жажда, похудение Инсулин, диета
Артрит Хромота, скованность Противовоспалительные, уход

Советы шаг за шагом: как защитить кошку

  1. Регулярно проводить дегельминтизацию.

  2. Обрабатывать питомца средствами от блох и клещей.

  3. Делать вакцинацию по графику.

  4. Следить за питанием и давать корма премиум-класса.

  5. Не давать сырое мясо и рыбу без предварительной обработки.

  6. Посещать ветеринара хотя бы раз в год.

  7. Обеспечить доступ к чистой воде.

  8. Наблюдать за изменениями в поведении и аппетите.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование профилактики → заражение глистами → регулярная дегельминтизация (пасты, суспензии).

  • Лечение народными методами → усугубление состояния → визит в клинику и назначение профессиональных препаратов.

  • Несбалансированный рацион → ожирение, диабет → специализированные корма.

  • Отсутствие контроля за зубами → стоматит, потеря зубов → специальные кошачьи пасты и лакомства для чистки зубов.

А что если…

Если кошка вдруг перестала есть или пить, это всегда повод для срочного визита к врачу. Даже однодневная слабость или отказ от пищи у кошек может сигнализировать о тяжёлой болезни.

Плюсы и минусы домашних методов ухода

Подход Плюсы Минусы
Домашние средства Доступность, натуральность Недостаточная эффективность
Ветеринарные препараты Проверенная результативность Стоимость, возможные побочные эффекты
Специальный корм Улучшает общее состояние здоровья Требует постепенного перевода

FAQ

Как выбрать корм для кошки, чтобы снизить риск болезней?
Лучше отдавать предпочтение профессиональным линейкам с пометкой "для здоровья ЖКТ" или "для профилактики МКБ".

Сколько стоит профилактика у ветеринара?
Базовый осмотр и вакцинация обойдутся в среднем от 1500 до 4000 рублей в зависимости от региона.

Что лучше для обработки от блох: капли или ошейник?
Капли действуют быстрее, а ошейники удобнее для длительной защиты. Оптимально совмещать оба метода.

Мифы и правда

  • Миф: кошка сама справится с паразитами.
    Правда: без дегельминтизации глисты только размножаются.
  • Миф: чумку можно лечить алкоголем.
    Правда: это смертельно опасно и неэффективно.
  • Миф: кастрированные коты не болеют МКБ.
    Правда: заболевание встречается и у кастратов, профилактика нужна всегда.

Интересные факты

  1. У кошек редко встречается атеросклероз, в отличие от людей.

  2. Домашние мурлыки могут переносить более 40 видов паразитов.

  3. Некоторые кошки способны "плакать" при боли — это особенность поведения, а не эмоций.

Исторический контекст

  1. В Древнем Египте кошек считали священными и заботились об их здоровье, используя травы и масла.

  2. В XIX веке в Европе кошачьи болезни почти не лечили, животных чаще просто усыпляли.

  3. Современная ветеринария активно развивается с середины XX века, когда появились первые специализированные клиники для кошек.

