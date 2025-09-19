Одно промедление — и обычный насморк у кошки превращается в смертельную болезнь

Кошки, как и люди, подвержены множеству заболеваний. Разница лишь в том, что человек может сам обратиться к врачу, а питомцу помочь способен только хозяин. Без внимания человека даже незначительный недуг у кошки способен привести к тяжёлым последствиям. Хорошая новость — современная ветеринария позволяет сохранить здоровье и продлить жизнь любимцу, если вовремя заметить первые признаки болезни.

Основные типы заболеваний кошек

Организм каждой кошки уникален, поэтому болезни проявляются по-разному. Тем не менее, есть список наиболее распространённых проблем, с которыми сталкиваются владельцы.

Паразиты

Даже полностью домашняя кошка может заразиться паразитами: личинки попадают в организм с сырым мясом, рыбой или через блох.

Гельминты вызывают потерю веса, ухудшение шерсти, рвоту и диарею. Помогают антигельминтные препараты.

Блохи и клещи проявляются зудом, расчесами, выпадением шерсти и красными пятнами. Для лечения используют шампуни, капли и препараты на холку.

Инфекционные болезни

Ринотрахеит сопровождается насморком, чиханием, конъюнктивитом и высокой температурой. Назначаются противовирусные средства и антибиотики.

Панлейкопения (чумка) проявляется рвотой, диареей и обезвоживанием. Лечение возможно только в клинике, интенсивной терапией.

Конъюнктивит возникает при травмах глаз, аллергиях или ослабленном иммунитете. Помогают антибактериальные капли и промывания.

Заболевания мочевыводящих путей

Цистит вызывает частое болезненное мочеиспускание и кровь в моче. Требует назначения антибиотиков и спазмолитиков.

Мочекаменная болезнь проявляется затруднённым мочеиспусканием и требует диеты, иногда хирургии.

Болезни ЖКТ

Гастрит — рвота, диарея, потеря аппетита, боли в животе. Лечение: лекарства и диета.

Запор или непроходимость кишечника — вздутие, рвота, отсутствие дефекации. В лёгких случаях применяют слабительные, в тяжёлых — хирургия.

Офтальмологические проблемы

Катаракта развивается при диабете, воспалениях или наследственной предрасположенности. Основное лечение — хирургическое удаление хрусталика.

Онкология

Наиболее частые опухоли у кошек — лимфома и рак молочной железы. Основные методы терапии: хирургия, химио- и лучевая терапия.

Эндокринные и другие заболевания

Сахарный диабет проявляется жаждой, частым мочеиспусканием и потерей веса. Требует инсулинотерапии и диеты.

Артрит — характерен для возрастных и породистых кошек. Симптомы: хромота, скованность движений. Лечатся воспаление и боли, дополнительно назначается физиотерапия.

Аллергия вызывает зуд, сыпь, покраснение глаз. Основной метод — исключение аллергена и применение антигистаминных средств.

Сравнение распространённых болезней кошек