Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кот
Кот
© commons.wikimedia.org by Пэтынг is licensed under Creative Commons CC0
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:22

Болезни кошек, о которых молчат многие хозяева — риск есть и для людей

Диабет, лейкоз и FIP: какие болезни ветеринары считают самыми опасными для кошек

Каждый хозяин мечтает видеть своего питомца здоровым и активным. Но есть болезни, которые несут для кошек особую угрозу и требуют немедленного внимания. Некоторые из них способны передаваться человеку, другие долгое время протекают скрыто и в итоге приводят к тяжёлым последствиям. Мы собрали рейтинг из семи наиболее опасных заболеваний кошек, знание которых поможет вовремя распознать тревожные признаки.

Диабет у кошек

На первый взгляд, диабет кажется привычным недугом, но для кошек он представляет серьёзную опасность. Болезнь связана с нарушением выработки инсулина и обмена веществ.

Спровоцировать её могут ожирение, малоподвижный образ жизни или аутоиммунные процессы. Долгое время диабет может протекать незаметно, но у животного постепенно проявляются характерные признаки: постоянная жажда, учащённое мочеиспускание, чрезмерный аппетит, слабость и запах ацетона изо рта.

Лечение подбирает ветеринар, а хозяину необходимо строго контролировать рацион и режим питания питомца.

Споротрихоз

Грибковая инфекция, известная как споротрихоз, всё чаще фиксируется у домашних животных. Заболевание опасно тем, что может передаваться человеку через укусы и царапины.

У кошек болезнь проявляется язвами и кровоточащими ранами на коже. Терапия требует применения противогрибковых препаратов и обычно длится от одного до трёх месяцев. На время лечения важно изолировать животное от людей и других питомцев.

Токсоплазмоз

Эту болезнь нередко называют "кошачьей". Опасность токсоплазмоза заключается не только для животных, но и для людей, особенно для беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.

Передача инфекции напрямую от кошки к человеку происходит редко. Чаще всего заражение связано с плохо промытыми овощами или сырым мясом. Однако хозяева должны быть осторожны при контакте с кошачьим лотком.

У кошек токсоплазмоз может вызывать диарею, рвоту, лихорадку, кашель и мышечные боли.

Инфекционный перитонит (FIP)

ФИП считается одним из самых тяжёлых заболеваний у кошек. Болезнь часто поражает животных с ослабленным иммунитетом и не имеет специфического лечения.

Основные симптомы: резкая потеря веса, высокая температура, затруднённое дыхание и увеличение живота. При малейших подозрениях важно как можно скорее обратиться к ветеринару для постановки диагноза и облегчения состояния питомца.

Почечная недостаточность

Хроническая болезнь почек — ещё одна угроза для кошек. Причинами могут быть генетическая предрасположенность и недостаточное потребление воды.

Симптомы включают чрезмерную жажду, обильное выделение прозрачной мочи, потерю аппетита и стремительное похудение. Без своевременной терапии животное может погибнуть.

Вирус иммунодефицита кошек (ВИК)

Заболевание также называют "кошачьим СПИДом". Инфекция поражает иммунную систему и передаётся через укусы и кровь.

На ранних стадиях у кошек проявляются лихорадка, потеря аппетита и увеличение лимфоузлов. Затем болезнь может протекать скрыто, а на поздних этапах приводит к тяжёлым вторичным инфекциям. Полностью излечить ВИК невозможно, но грамотный уход и профилактика помогают продлить жизнь животного.

Кошачий лейкоз (FeLV)

Одно из самых опасных и неизлечимых заболеваний у кошек — вирусный лейкоз. Он поражает иммунитет, провоцирует анемию и развитие лимфомы. Передаётся вирус как через прямой контакт, так и через общие предметы.

Симптомы включают анемию, потерю веса, вялость, лихорадку и воспаление дёсен. Несмотря на то, что лекарства от FeLV не существует, болезнь можно предотвратить: кастрация, ограничение контактов с уличными животными и контроль условий содержания значительно снижают риск заражения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование SHARE показало, что собаки улучшают память, а кошки поддерживают речь у пожилых вчера в 19:12

Хотите ясный ум в 70? Заводите собаку или кошку уже сейчас

Учёные выяснили, что собаки и кошки помогают замедлить когнитивное старение. Но каждый вид питомца поддерживает мозг по-своему.

Читать полностью » Доктор Гэри Вейцман: усталость усов у кошек связана с перегрузкой сигналами вчера в 18:21

Усы перегружены сигналами: миф или скрытая проблема ваших котов

Кошки могут испытывать "усталость усов" — стресс из-за узких мисок. Что думают ветеринары, как распознать проблему и чем помочь питомцу.

Читать полностью » 26 августа отмечают Всемирный день собаки: как порадовать вашего пса вчера в 17:09

Питомец как учитель: простые уроки от собак, которые меняют их хозяина навсегда

Собаки учат нас любви, радости и заботе. Во Всемирный день собаки вспоминаем, какие уроки они дарят нам каждый день.

Читать полностью » Ветеринары предупреждают: замена игрушек для животных снижает риск заболеваний вчера в 16:49

Старая игрушка — друг недолговечный: почему новое всегда лучше для животных

Узнайте, почему регулярная замена игрушек так важна для здоровья и счастья ваших питомцев. Заботьтесь о своих хвостиках и укрепляйте ваши отношения!

Читать полностью » Ветеринары предупреждают о рисках использования духов для собак из-за чувствительного обоняния вчера в 16:35

Не мода, а угроза: как стремление к красоте вредит здоровью питомца

Узнайте, нужны ли собакам духи! Мы расскажем о новых товарах для домашних питомцев и предостережениях ветеринаров о парфюмерии для собак.

Читать полностью » Исследование выявило опасность сырого мяса для здоровья домашних животных и их владельцев вчера в 15:47

Тихая эпидемия: почему домашние животные стали переносчиками супербактерий

Кормите собаку сырым мясом? Осторожно: это может привести к заражению устойчивой к антибиотикам кишечной палочкой. Узнайте, как защитить питомца и себя.

Читать полностью » Зоопсихологи предупреждают: привычки кошек могут указывать на стресс у питомцев вчера в 15:33

Ваша кошка не любит вас меньше: она просто следует древним инстинктам

Понимание потребностей кошек — залог гармонии в отношениях с питомцем. Узнайте, как уединение, маскировка и территориальность влияют на их благополучие.

Читать полностью » Ветеринар объяснил, почему популярные породы собак могут доставить серьёзные проблемы владельцам вчера в 15:09

Таксы, бульдоги и даже лабрадоры: список собак "не для всех"

Такса, бульдог и даже лабрадор — ветеринар назвал породы, которые не завёл бы сам. Его список может удивить многих любителей собак.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренер Каролина Араухо назвала 20-минутную дроп-сет тренировку для ягодиц с гантелями
Туризм

Путешествия в сентябре: обзор направлений по регионам мира
Туризм

Сезон дождей и ураганов: куда лучше не планировать поездку в сентябре
Садоводство

Как пиво спасет ваш огород: простой способ избавиться от слизней без химии
Культура и шоу-бизнес

Daily Mail: Меган Маркл приготовила пасту в украшениях стоимостью 25 млн рублей
Авто и мото

Автоэксперт назвал 8 обязательных функций современных автомобилей
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Самуэль Чан объяснил, почему планка эффективнее скручиваний для пресса
Еда

Армянский рецепт имам баялды: как приготовить баклажаны на зиму
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru