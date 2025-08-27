Болезни кошек, о которых молчат многие хозяева — риск есть и для людей

Каждый хозяин мечтает видеть своего питомца здоровым и активным. Но есть болезни, которые несут для кошек особую угрозу и требуют немедленного внимания. Некоторые из них способны передаваться человеку, другие долгое время протекают скрыто и в итоге приводят к тяжёлым последствиям. Мы собрали рейтинг из семи наиболее опасных заболеваний кошек, знание которых поможет вовремя распознать тревожные признаки.

Диабет у кошек

На первый взгляд, диабет кажется привычным недугом, но для кошек он представляет серьёзную опасность. Болезнь связана с нарушением выработки инсулина и обмена веществ.

Спровоцировать её могут ожирение, малоподвижный образ жизни или аутоиммунные процессы. Долгое время диабет может протекать незаметно, но у животного постепенно проявляются характерные признаки: постоянная жажда, учащённое мочеиспускание, чрезмерный аппетит, слабость и запах ацетона изо рта.

Лечение подбирает ветеринар, а хозяину необходимо строго контролировать рацион и режим питания питомца.

Споротрихоз

Грибковая инфекция, известная как споротрихоз, всё чаще фиксируется у домашних животных. Заболевание опасно тем, что может передаваться человеку через укусы и царапины.

У кошек болезнь проявляется язвами и кровоточащими ранами на коже. Терапия требует применения противогрибковых препаратов и обычно длится от одного до трёх месяцев. На время лечения важно изолировать животное от людей и других питомцев.

Токсоплазмоз

Эту болезнь нередко называют "кошачьей". Опасность токсоплазмоза заключается не только для животных, но и для людей, особенно для беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.

Передача инфекции напрямую от кошки к человеку происходит редко. Чаще всего заражение связано с плохо промытыми овощами или сырым мясом. Однако хозяева должны быть осторожны при контакте с кошачьим лотком.

У кошек токсоплазмоз может вызывать диарею, рвоту, лихорадку, кашель и мышечные боли.

Инфекционный перитонит (FIP)

ФИП считается одним из самых тяжёлых заболеваний у кошек. Болезнь часто поражает животных с ослабленным иммунитетом и не имеет специфического лечения.

Основные симптомы: резкая потеря веса, высокая температура, затруднённое дыхание и увеличение живота. При малейших подозрениях важно как можно скорее обратиться к ветеринару для постановки диагноза и облегчения состояния питомца.

Почечная недостаточность

Хроническая болезнь почек — ещё одна угроза для кошек. Причинами могут быть генетическая предрасположенность и недостаточное потребление воды.

Симптомы включают чрезмерную жажду, обильное выделение прозрачной мочи, потерю аппетита и стремительное похудение. Без своевременной терапии животное может погибнуть.

Вирус иммунодефицита кошек (ВИК)

Заболевание также называют "кошачьим СПИДом". Инфекция поражает иммунную систему и передаётся через укусы и кровь.

На ранних стадиях у кошек проявляются лихорадка, потеря аппетита и увеличение лимфоузлов. Затем болезнь может протекать скрыто, а на поздних этапах приводит к тяжёлым вторичным инфекциям. Полностью излечить ВИК невозможно, но грамотный уход и профилактика помогают продлить жизнь животного.

Кошачий лейкоз (FeLV)

Одно из самых опасных и неизлечимых заболеваний у кошек — вирусный лейкоз. Он поражает иммунитет, провоцирует анемию и развитие лимфомы. Передаётся вирус как через прямой контакт, так и через общие предметы.

Симптомы включают анемию, потерю веса, вялость, лихорадку и воспаление дёсен. Несмотря на то, что лекарства от FeLV не существует, болезнь можно предотвратить: кастрация, ограничение контактов с уличными животными и контроль условий содержания значительно снижают риск заражения.