кот чихает
кот чихает
© freepik.com is licensed under public domain
Опубликована сегодня в 0:27

Этот овощ вызывает у кошек панику сильнее, чем вы думаете

Зоопсихологи рассказали, чем опасны розыгрыши с огурцами для кошек

В интернете полно роликов, где кошки подпрыгивают от неожиданности, заметив рядом с собой огурец. Забавно? Безусловно. Но за этой реакцией кроется не просто смешная случайность, а инстинкты, уходящие в глубину тысячелетий.

Инстинкты охотника и ложная тревога

Домашние кошки сохранили повадки своих диких предков. Они всегда начеку, ведь природа заложила в них мгновенную реакцию на потенциальную угрозу. Когда перед ними неожиданно появляется продолговатый зелёный предмет, он может ассоциироваться у животного с опасным хищником — например, со змеёй. Особенно сильно испуг срабатывает, если "враг" застал кошку в момент расслабления — например, во время еды.

Почему реакция так резка

Мгновенный прыжок — это не что иное, как защитная реакция на внезапный испуг. Во многих вирусных видео огурец подкладывают в тот момент, когда кошка отвлечена. Поэтому реакция выглядит особенно бурно: животное ощущает угрозу там, где только что чувствовало себя в безопасности.

Почему не стоит повторять "шутку"

Как бы забавно это ни выглядело, подобные розыгрыши могут нанести вред. Сильный испуг способен оставить у питомца долгосрочную травму. Кошка может потерять доверие к хозяину, стать нервной и даже отказаться от еды, если будет связывать процесс кормления с опасностью.

Что делать, если питомец уже боится

  • Не используйте огурцы как элемент игры.
  • Предлагайте безопасные и интересные игрушки: интерактивные мышки, заводные игрушки, кошачьи палочки.
  • Если страх сформировался после травмирующего опыта, лучше обратиться к зоопсихологу. Специалист поможет вернуть питомцу уверенность и спокойствие.

Могут ли кошки есть огурцы

Страх перед овощем не означает, что он вреден. Свежий и чистый огурец — полезный источник витамина К, калия, меди и марганца. В нём много воды, что особенно ценно для кошек, которые мало пьют. Главное — не давать маринованные или приправленные варианты: они могут вызвать рвоту и проблемы с пищеварением.

Впрочем, даже при всей пользе овоща рассчитывать, что ваш питомец оценит его вкус, не стоит. Для большинства кошек огурец — символ неожиданности, а не лакомство.

