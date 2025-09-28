Игнорируете кошачьи слёзы? Цена ошибки может быть слишком высокой

Слёзы для человека — привычный способ выразить сильные эмоции: обиду, боль или глубокую тоску. Но когда дело доходит до наших пушистых друзей, многие задаются вопросом: способны ли кошки плакать так же, как мы? На первый взгляд может показаться, что да: иногда у питомцев увлажняются глаза. Однако это вовсе не значит, что они проливают слёзы от горя. В действительности у кошек всё устроено иначе.

Почему у кошек слезятся глаза

Животные действительно могут иметь мокрые глаза, но это результат физиологических процессов, а не проявление чувств. Ветеринары выделяют несколько причин слезоточивости у кошек:

Аллергия на пыльцу растений, бытовую химию или корм. Попадание пылинки или ворсинки. Воспаление слизистой оболочки глаз. Инфекции ротовой полости и зубные болезни. Паразиты — глисты или клещи. Генетические особенности некоторых пород (например, персидских кошек).

Таким образом, увлажнённые глаза у мурлыки чаще говорят о здоровье, а не о душевной драме.

Как кошки выражают эмоции

Физиология кошек отличается от человеческой. Настоящими слезами они не могут передавать грусть, но у них есть свои способы показать хозяину, что им плохо.

Поведение. Потеря интереса к еде, играм и общению. Скрытность или, наоборот, агрессия.

Голос. Жалобное и протяжное мяуканье, напоминающее плач.

Язык тела. Прижатые уши, сгорбленная поза, хвост, поджатый к телу, или вздыбленная шерсть.

Эти сигналы часто становятся для внимательного хозяина важным предупреждением.

