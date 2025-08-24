Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Упражнение кошка перед сном
Упражнение кошка перед сном
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:50

Движение, которое укрепляет спину и улучшает дыхание без спортзала

Хиропрактик Дэвид Ли назвал пользу упражнения кошка-корова для здоровья спины

Представьте, что утро можно начинать не с сонного пролистывания ленты или боли в пояснице, а с лёгкого движения, которое буквально за минуты возвращает телу бодрость. Такой ритуал есть — это простая растяжка "кошка-корова", которую можно делать прямо в постели. Она мягко пробуждает мышцы и дарит ощущение свободы в спине.

Как выполнять упражнение

Встаньте на четвереньки, сделайте глубокий выдох и округлите спину, подтянув живот к позвоночнику и опустив подбородок к груди. Затем, начиная с копчика, плавно раскройте позвоночник: поясница, грудной отдел, шея — и поднимите голову вверх. Движение нужно выполнять медленно, чувствуя каждый сегмент спины. На вдохе позвольте телу раскрываться, словно наполняясь энергией. На выдохе — округляйте спину и отпускайте лишнее напряжение.

Начинайте с 30 секунд, а постепенно увеличивайте время до пары минут. Важно не спешить: прислушивайтесь к телу и двигайтесь в ритме дыхания.

Почему "кошка-корова" полезна

  • Здоровая спина без боли

Независимо от того, тренируетесь ли вы или просто долго сидите за компьютером, упражнение помогает уменьшить скованность и питание суставов позвоночника. "Я рекомендую эту позу абсолютно всем, с проблемами или без них", — говорит спортивный хиропрактик Дэвид Ли. По его словам, движение позвоночника предотвращает его преждевременное старение.

  • Спокойный старт дня

Просыпаясь, мы часто сразу вспоминаем список дел, и день начинается в спешке. Несколько циклов "кошка-корова" с акцентом на дыхании помогают снизить стрессовую реакцию организма. Глубокое дыхание улучшает насыщение кислородом, нормализует сердечный ритм и снижает давление — это подтверждают исследования в области майндфулнес.

  • Общее чувство гармонии

Помимо спины и живота, мягкая волна движения массирует внутренние органы, улучшая кровообращение и самочувствие. При этом упражнение не обязано выглядеть строго по инструкции: добавьте круговые движения бёдрами или плечами, закройте глаза и двигайтесь так, как комфортно именно вам. Важнее не форма, а ощущение.

Несколько любопытных фактов

  • В йоге эта поза известна как Marjaryasana-Bitilasana и часто используется в качестве разогрева.
  • Медленные осознанные движения позвоночником активизируют не только мышцы, но и нервные связи, улучшая координацию.
  • Практика утренних растяжек снижает риск хронических болей в пояснице, которыми страдает до 80% взрослых хотя бы раз в жизни.

Начните день с этого простого упражнения, и вы заметите, как постепенно меняется не только физическое, но и эмоциональное состояние.

