Тайный страх кошек: что заставляет их вести себя как невидимки

Не все кошки рождаются с королевской осанкой и уверенностью в каждом шаге. Некоторые питомцы, особенно спасённые с улицы или пережившие стресс, могут вести себя скованно. Как же помочь мурлыке почувствовать себя хозяином положения?

Дайте кошке высоту. Кошки инстинктивно любят контролировать территорию сверху. Если питомец жмётся к полу и прячется, установите полки или высокую когтеточку. Это поможет ему ощутить себя увереннее.

Поощряйте успехи. Лакомство и ласка — лучшая мотивация! Хвалите кошку за смелость и правильное поведение, особенно в период адаптации. Так она поймёт, что мир не так страшен.

Специалисты рекомендуют: знакомить котят с людьми и другими животными в возрасте 1-4 месяцев — это снизит проблемы с самооценкой во взрослом возрасте.

Будьте на её стороне. Если кошка нервничает при встрече с новым человеком или питомцем, не игнорируйте её страх. Спокойно разрядите ситуацию, показывая, что вы — её защита. Со временем она начнёт искать опору в вас, а не в дальнем углу под диваном.

Не перегибайте с наказаниями. Крики и агрессия только усилят стресс. Если кошка провинилась, реагируйте сразу, а не постфактум. И всегда находите повод для ласки — даже у хулиганов есть хорошие стороны!

Позвольте ей "охотиться". Охота — естественный способ самоутверждения. Дайте кошке поймать игрушку или предложите пищевую головоломку. Победа, даже маленькая, придаст уверенности.

Попробуйте дрессировку. Да, кошек можно учить командам! Освоение трюков поднимает самооценку, ведь за каждым успехом следует похвала и угощение.

Социализируйте правильно. Если кошка боится людей или других животных, вводите новые знакомства постепенно. Главное — терпение и отсутствие давления.