Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сибирская кошка, окрас Невская маскарадная (колор-поинт)
Сибирская кошка, окрас Невская маскарадная (колор-поинт)
© commons.wikimedia.org by Borisich80 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:03

Тайный страх кошек: что заставляет их вести себя как невидимки

Ветеринары объясняют, как помочь кошке преодолеть страх и неуверенность

Не все кошки рождаются с королевской осанкой и уверенностью в каждом шаге. Некоторые питомцы, особенно спасённые с улицы или пережившие стресс, могут вести себя скованно. Как же помочь мурлыке почувствовать себя хозяином положения?

Дайте кошке высоту. Кошки инстинктивно любят контролировать территорию сверху. Если питомец жмётся к полу и прячется, установите полки или высокую когтеточку. Это поможет ему ощутить себя увереннее.

Поощряйте успехи. Лакомство и ласка — лучшая мотивация! Хвалите кошку за смелость и правильное поведение, особенно в период адаптации. Так она поймёт, что мир не так страшен.

Специалисты рекомендуют: знакомить котят с людьми и другими животными в возрасте 1-4 месяцев — это снизит проблемы с самооценкой во взрослом возрасте.

Будьте на её стороне. Если кошка нервничает при встрече с новым человеком или питомцем, не игнорируйте её страх. Спокойно разрядите ситуацию, показывая, что вы — её защита. Со временем она начнёт искать опору в вас, а не в дальнем углу под диваном.

Не перегибайте с наказаниями. Крики и агрессия только усилят стресс. Если кошка провинилась, реагируйте сразу, а не постфактум. И всегда находите повод для ласки — даже у хулиганов есть хорошие стороны!

Позвольте ей "охотиться". Охота — естественный способ самоутверждения. Дайте кошке поймать игрушку или предложите пищевую головоломку. Победа, даже маленькая, придаст уверенности.

Попробуйте дрессировку. Да, кошек можно учить командам! Освоение трюков поднимает самооценку, ведь за каждым успехом следует похвала и угощение.

Социализируйте правильно. Если кошка боится людей или других животных, вводите новые знакомства постепенно. Главное — терпение и отсутствие давления.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как уберечься от агрессивной лисы: пять важных советов сегодня в 8:49

Улыбка лисы может быть опасной: как правильно вести себя при встрече с диким животным?

Лисы все чаще осваивают городские просторы. Узнайте, какие опасности могут скрываться за их очарованием и как правильно себя вести при встрече с диким животным.

Читать полностью » Какие рыбы бьют током: список из пяти видов с максимальной мощностью удара сегодня в 7:42

Этот угорь бьёт током в 1200 вольт — и может убить рыбу с одного разряда: не подплывайте слишком близко

Узнайте о 5 удивительных электрических рыбах и их секретах. Как они охотятся, защищаются и могут убить одним ударом? Читайте дальше!

Читать полностью » Кошка мнёт лапами и мурлычет — что означает такое поведение и нужно ли беспокоиться сегодня в 6:37

Каждый вечер кошка мнёт плед и мурлычет — не думала, что это настолько важно для её психики

Почему кошки мнут лапами? Узнайте о 7 важных причинах и как правильно реагировать на это поведение.

Читать полностью » Как птицы избегают удара током: научные объяснения и неожиданные факты сегодня в 5:27

Учёные объяснили, почему птицы спокойно сидят на электрических проводах

Почему птицы спокойно сидят на проводах и не получают удар током? Разбираем вместе с наукой — простыми словами, без формул и сложностей.

Читать полностью » Золотистые ретриверы и лабрадоры: список самых добрых собак сегодня в 4:20

10 самых добрых пород собак: питомцы с золотым характером, которые наполняют дом светом

Есть собаки, которые будто умеют лечить одним взглядом. Рассказываем, какие 10 пород признаны самыми добрыми — и как выбрать своего четвероногого солнечного лучика.

Читать полностью » Исследование: кошачья «борьба» без звуков — это форма игры, а не агрессия сегодня в 3:47

Улыбаются или точат когти: что на самом деле происходит между вашими котами

Учёные разобрали сотни кошачьих видео, чтобы понять, как отличить игру от драки. Разбираем поведение кошек по деталям: где заканчивается веселье и начинается конфликт.

Читать полностью » Почему кошки выбирают коробки: данные исследования Утрехтского университета сегодня в 2:15

Маленькая коробка, большая миссия: что скрывает кошачий инстинкт, которому миллионы лет

Почему обычная картонная коробка вызывает у кошек такую бурю восторга? Всё дело — в древних инстинктах, комфорте и даже в науке. Поговорим об этом подробно.

Читать полностью » Летом у кошек возрастает риск заражения лептоспирозом — как избежать сегодня в 1:12

Кошке стало хуже — виноваты вы: летние ошибки, которые убивают

Жара, влажность и паразиты — не самые приятные спутники лета. Какие болезни чаще всего поражают кошек в тёплый сезон и как их предотвратить?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Соломон рассказал, как в 40 лет поддерживать гибкость и мобильность
Туризм

Разочарование от отдыха в Абхазии: что изменилось с 2019 года?
Красота и здоровье

Врачи Перинатального центра ГКБ им. М.П. Кончаловского спасли троих недоношенных девочек
Красота и здоровье

Первая в мире персонализированная вакцина от рака: Россия совершила прорыв
Дом

Какой потолок не прощает влага в ванной: история одного глупого выбора
Еда

Как приготовить картофель с лимоном и кумином: восточный рецепт пикантной закуски
Еда

Бюджетный чизкейк без сыра: экономия и вкус в одном десерте
Еда

Рецепт маринованного толстолобика: ингредиенты и пошаговый способ приготовления
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru