Тихие аристократы или уличные ораторы: почему одни кошки молчат, а другие не затыкаются

Вы приходите домой, а пушистый друг встречает вас настойчивым "мяу"? Или, наоборот, ваш питомец словно хранитель тишины — редко издаёт хоть какой-то звук. Оказывается, причина этих различий кроется не только в воспитании или породных особенностях. Учёные из Японии обнаружили, что в основе кошачьей "болтливости" лежат гены, формирующие индивидуальность животных.

"Ген общительности": новое открытие

Специалисты Киотского университета изучили ДНК 280 кошек смешанных пород. Результаты показали: вариации гена рецептора андрогенов (AR) напрямую влияют на то, насколько активно питомцы общаются с человеком.

Кошки с короткой версией этого гена чаще и громче мяукают, а также проявляют больше эмоциональности в поведении. Особенно заметно это у котов.

Короткий ген — громкий голос

Исследование выявило простую зависимость: чем короче ген AR, тем активнее вокализация. У таких кошек "разговорчивость" сопровождается и другими чертами — недоверием к незнакомцам и склонностью к защите территории. Чаще подобное встречается у самок.

Сравнение: кто чаще молчит, а кто "болтает"