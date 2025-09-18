Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:34

Тихие аристократы или уличные ораторы: почему одни кошки молчат, а другие не затыкаются

Учёные Киотского университета выявили ген, влияющий на разговорчивость кошек

Вы приходите домой, а пушистый друг встречает вас настойчивым "мяу"? Или, наоборот, ваш питомец словно хранитель тишины — редко издаёт хоть какой-то звук. Оказывается, причина этих различий кроется не только в воспитании или породных особенностях. Учёные из Японии обнаружили, что в основе кошачьей "болтливости" лежат гены, формирующие индивидуальность животных.

"Ген общительности": новое открытие

Специалисты Киотского университета изучили ДНК 280 кошек смешанных пород. Результаты показали: вариации гена рецептора андрогенов (AR) напрямую влияют на то, насколько активно питомцы общаются с человеком.

Кошки с короткой версией этого гена чаще и громче мяукают, а также проявляют больше эмоциональности в поведении. Особенно заметно это у котов.

Короткий ген — громкий голос

Исследование выявило простую зависимость: чем короче ген AR, тем активнее вокализация. У таких кошек "разговорчивость" сопровождается и другими чертами — недоверием к незнакомцам и склонностью к защите территории. Чаще подобное встречается у самок.

Сравнение: кто чаще молчит, а кто "болтает"

Группа кошек Версия гена AR Поведение
Беспородные (бывшие бездомные) Короткая Активное мяуканье, стремление привлечь внимание
Породистые домашние Длинная Спокойный нрав, меньше звуков
Дикие виды (леопардовая кошка, кошка-рыболов) Только короткая Громкие сигналы, высокая активность

Советы шаг за шагом: как общаться с "болтливым" питомцем

  1. Обеспечьте игрушки-головоломки — они отвлекают и снижают частоту "жалобного" мяуканья.

  2. Используйте автоматическую кормушку, чтобы животное не связывало каждый звук с едой.

  3. Установите игровые комплексы (когтеточки, полки), чтобы питомец выпускал энергию не только через голос.

  4. Ведите дневник привычек кошки: это поможет заметить, когда звуковая активность связана с тревогой.

  5. При чрезмерной вокализации обратитесь к ветеринару — иногда это сигнал боли или болезни.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ругать кошку за громкие звуки.

  • Последствие: животное становится тревожным и может усилить поведение.

  • Альтернатива: использовать феромоновые диффузоры (например, Feliway), создающие ощущение безопасности.

  • Ошибка: кормить питомца при каждом "мяу".

  • Последствие: формирование навязчивой привычки.

  • Альтернатива: фиксированное расписание кормления и автоматическая миска.

  • Ошибка: игнорировать внезапно увеличившееся количество звуков.

  • Последствие: пропуск симптомов болезней (цистит, проблемы с ЖКТ).

  • Альтернатива: консультация у ветеринара и базовый чекап.

А что если…

…ваша молчаливая кошка вдруг начнёт громко "разговаривать"? Это может быть как следствием стресса (переезд, появление нового питомца), так и симптомом болезни. Важно отследить изменения и вовремя обратиться за помощью.

Плюсы и минусы "болтливых" кошек

Плюсы Минусы
Легче понять потребности питомца Иногда звуки мешают спать
Быстрее устанавливается эмоциональная связь Риск перерастания в навязчивое поведение
Забавно и трогательно для семьи с детьми Соседи могут жаловаться на шум
Помогает заметить болезни по изменению "тона" Требует больше внимания и терпения

FAQ

Как выбрать кошку, если не хочется шума?
Обратите внимание на породистых питомцев с более спокойным темпераментом — британцев, шотландцев, персов.

Сколько стоит генетический тест кошки?
В среднем цена анализа ДНК варьируется от 5 000 до 15 000 рублей в зависимости от лаборатории.

Что лучше для активной кошки: игры или прогулки?
И то и другое. Игрушки-головоломки хороши для ума, а прогулки на шлейке помогают выплеснуть энергию.

Мифы и правда

  • Миф: разговорчивость зависит только от породы.

  • Правда: генетика играет ключевую роль, хотя воспитание и условия содержания тоже важны.

  • Миф: если кошка много "говорит", значит, она капризная.

  • Правда: чаще всего это врождённая особенность, а не "характер".

  • Миф: "молчуны" всегда здоровее.

  • Правда: молчание не гарантирует отсутствия проблем, наоборот, резкая тишина у ранее "болтливой" кошки может сигнализировать болезнь.

Три интересных факта

  • У сиамских кошек чаще встречается короткий ген AR, поэтому они славятся своей "разговорчивостью".
  • Кошки способны различать интонации человека и меняют громкость звуков в зависимости от реакции хозяина.
  • Домашние питомцы используют до 16 различных типов "мяу" для общения с людьми.

Исторический контекст

Одомашнивание кошек началось около 10 тысяч лет назад на Ближнем Востоке. Изначально люди ценили их за охоту на грызунов, а громкая вокализация помогала животным завоёвывать внимание. Со временем селекция закрепила более спокойные варианты гена, сделав некоторых кошек настоящими "аристократами тишины".

