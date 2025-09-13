Эти животные знают голос лучше любого смартфона — и выбирают сами

Многие уверены: кошки живут сами по себе и не обращают внимания на слова людей. Но последние исследования показывают — всё не так просто. Эти животные не только реагируют на интонацию, но и выбирают, кого слушать, а кого проигнорировать.

Культурные стереотипы о кошках

Ещё в европейской культуре кошек окружали мифы и предрассудки. Именно оттуда пришло убеждение, что они связаны с мистикой и даже "предательством". Об этом напоминает исследование Джулианы Клементе Мачадо "Домашняя кошка в мультфильмах: вопросы этики и поведения животных".

"Многие мультфильмы вроде "Гарфилда", "Сильвестра" или "Тома и Джерри" закрепили образ кошки как хитрой и злой", — отмечает исследователь.

Однако это лишь карикатурное отражение. В реальности кошки действуют по инстинктам и вполне способны строить доверительные отношения.

Почему кошкам нужно доверие

Специалист по поведению животных Александр Росси в книге "Секреты кошек" подчёркивает: в отличие от собак, кошки выполняют команды и идут на контакт только тогда, когда доверяют человеку. Их одиночная природа, в отличие от стайного характера собак, формирует иное отношение к людям.

"Кошка инстинктивно воспринимает хозяина как того, кто заслуживает доверия", — объясняет эксперт.

Что показывают современные исследования

Учёные из Университета Париж-Нантер провели эксперимент, опубликованный в журнале Animal Cognition. В нём участвовали 16 домашних кошек. Их хозяева записали короткие фразы — приглашения поиграть, поесть и т. п. Когда записи воспроизводили, кошки сразу реагировали. Но если те же слова произносил незнакомец или менялся тон голоса хозяина, животные игнорировали обращение.

Таким образом, было доказано: кошки различают как сам голос, так и интонацию. Причём особенно чутко они реагируют именно на речь близкого человека.

Как формировалось поведение кошек

Зоопсихолог Деннис К. Тёрнер в книге "Домашняя кошка: биология её поведения" напоминает: кошки были приручены значительно позже собак — примерно на 300 лет. Человеку они понадобились в первую очередь как охотники на грызунов и насекомых, а не как компаньоны. Отсюда и независимость, основанная на охотничьем инстинкте.

Тем не менее кошки умеют быть ласковыми. Учёные отмечают, что в течение первых 12 недель жизни мать-кошка демонстрирует удивительную нежность к котятам. Именно поэтому специалистов советуют брать котёнка из приюта только после этого периода — он должен научиться базовым навыкам у матери.