Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошка с белыми носочками
Кошка с белыми носочками
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:11

Эти животные знают голос лучше любого смартфона — и выбирают сами

Александр Росси: кошки выполняют команды, если доверяют человеку

Многие уверены: кошки живут сами по себе и не обращают внимания на слова людей. Но последние исследования показывают — всё не так просто. Эти животные не только реагируют на интонацию, но и выбирают, кого слушать, а кого проигнорировать.

Культурные стереотипы о кошках

Ещё в европейской культуре кошек окружали мифы и предрассудки. Именно оттуда пришло убеждение, что они связаны с мистикой и даже "предательством". Об этом напоминает исследование Джулианы Клементе Мачадо "Домашняя кошка в мультфильмах: вопросы этики и поведения животных".

"Многие мультфильмы вроде "Гарфилда", "Сильвестра" или "Тома и Джерри" закрепили образ кошки как хитрой и злой", — отмечает исследователь.

Однако это лишь карикатурное отражение. В реальности кошки действуют по инстинктам и вполне способны строить доверительные отношения.

Почему кошкам нужно доверие

Специалист по поведению животных Александр Росси в книге "Секреты кошек" подчёркивает: в отличие от собак, кошки выполняют команды и идут на контакт только тогда, когда доверяют человеку. Их одиночная природа, в отличие от стайного характера собак, формирует иное отношение к людям.

"Кошка инстинктивно воспринимает хозяина как того, кто заслуживает доверия", — объясняет эксперт.

Что показывают современные исследования

Учёные из Университета Париж-Нантер провели эксперимент, опубликованный в журнале Animal Cognition. В нём участвовали 16 домашних кошек. Их хозяева записали короткие фразы — приглашения поиграть, поесть и т. п. Когда записи воспроизводили, кошки сразу реагировали. Но если те же слова произносил незнакомец или менялся тон голоса хозяина, животные игнорировали обращение.

Таким образом, было доказано: кошки различают как сам голос, так и интонацию. Причём особенно чутко они реагируют именно на речь близкого человека.

Как формировалось поведение кошек

Зоопсихолог Деннис К. Тёрнер в книге "Домашняя кошка: биология её поведения" напоминает: кошки были приручены значительно позже собак — примерно на 300 лет. Человеку они понадобились в первую очередь как охотники на грызунов и насекомых, а не как компаньоны. Отсюда и независимость, основанная на охотничьем инстинкте.

Тем не менее кошки умеют быть ласковыми. Учёные отмечают, что в течение первых 12 недель жизни мать-кошка демонстрирует удивительную нежность к котятам. Именно поэтому специалистов советуют брать котёнка из приюта только после этого периода — он должен научиться базовым навыкам у матери.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зоологи: когтеточка необходима каждой кошке вчера в 17:22

Один предмет спас диван от расправы: вот что должно быть у каждой кошки

Когтеточка нужна не только для мебели, но и для здоровья кошки. Узнайте, как правильно выбрать и приучить питомца к ней быстро.

Читать полностью » Кошки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний с помощью мурчания вчера в 17:11

Кошачье мурлыканье лечит лучше лекарств: вот что укрепляют вибрации питомца

Мурлыканье кошек — это не только приятно, но и полезно. Узнайте, как вибрации питомцев влияют на здоровье, сон и стресс человека.

Читать полностью » Ветеринары советуют учитывать здоровье щенка при выборе в питомнике вчера в 16:54

Риск потерять покой: как один неверный шаг с щенком разрушает семейную идиллию

Хотите завести щенка, но боитесь ошибиться? Узнайте три простых правила выбора, которые помогут найти верного друга независимо от породы.

Читать полностью » Кинологи объяснили, как правильно научить собаку приносить игрушку вчера в 16:38

Собака как тайный посланник: что кроется за командой апорт и почему это меняет всё

Представьте: ваша собака приносит палку по команде! Простые шаги для веселого обучения с лакомствами, похвалой и терпением — без стресса и с пользой для питомца.

Читать полностью » Мошенники при продаже домашних животных обманывают покупателей через поддельные объявления вчера в 16:04

За маской породистого щенка скрывается сеть обмана — узнайте, как не стать жертвой

Покупка домашнего питомца в интернете стала проще, но мошенники тоже активны. Узнайте, как распознать обман и не потерять деньги при выборе щенка или котенка.

Читать полностью » Акваскейп использует растения для оформления аквариумов вчера в 15:59

Аквариум без рыбок: катастрофа или гениальный трюк для лентяев

Представьте аквариум без искусственных декораций, где растения — звёзды, а рыбки на втором плане. Акваскейп — это подводный сад по-японски, вдохновлённый природой. Узнать секреты стиля и ухода?

Читать полностью » Хомяки убегают из клеток: ветеринары объяснили причины и способы предотвращения вчера в 15:02

Хомяк на свободе: как найти беглеца, прежде чем станет слишком поздно

Хомяк сбежал? Не паникуйте: риски высоки, но шаги поиска просты. Узнайте, как найти беглеца, выманить его и предотвратить побег.

Читать полностью » Уход за псевдоморским аквариумом: основные правила по данным специалистов вчера в 14:43

Волны в стекле: псевдоморский аквариум — шторм эмоций, который захлёстывает душу

Представьте океан дома без соли и хлопот! Псевдоморский аквариум с цихлидами и кораллами — яркий дизайн для любителей. Узнайте секреты декора и выбора рыбок, чтобы создать подводный рай.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач Сычугова: перерывы и эргономика помогают предотвратить боли в спине
Авто и мото

Россиянам объяснили схему угона автомобилей с помощью подложенных денег под дворниками
Спорт и фитнес

Упражнения для профилактики болей в шее назвал врач спортивной медицины Георгий Темичев
Еда

Греческий салат с креветками готовится с оливковым маслом и фетой
Технологии

The Information: Microsoft внедрит технологии Anthropic в Microsoft 365
Дом

Особенности жилья в Турции: планировки, санузлы и плитка вместо паркета
Красота и здоровье

Психиатр Калашников: эмоциональное выгорание часто приводит к алкоголизму
Спорт и фитнес

Учёные: вис на турнике не помогает стать выше, но улучшает осанку
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet