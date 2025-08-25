Секреты общения с кошками: как интонация может стать вашим врагом

Задумывались ли вы, действительно ли ваши кошки понимают слово "нельзя"? Или они просто реагируют на ваш тон голоса? Этот вопрос волнует многих владельцев пушистых любимцев.

Интонация имеет значение

Зоопсихолог и волонтёр Вероника Миронова утверждает, что кошки способны воспринимать интонацию человека и запоминают её. При этом они особенно хорошо фиксируют негативные эмоции, поэтому важно быть осторожными с формулировками. Когда вы даёте запрещающую команду, она должна быть не только ясной, но и переключающей внимание. Вероника рекомендует предлагать альтернативу, чтобы помочь питомцу понять, что именно вы хотите от него.

Ключевое отличие между кошками и собаками заключается в том, что собаки были одомашнены для выполнения различных задач, таких как охрана и помощь человеку. Кошки же пришли к нам сами, и их цель — жить рядом с нами на своих условиях. Поэтому многие владельцы воспринимают их как товарищей и сожителей.

Очеловечивание питомцев

Многие любители кошек пытаются "очеловечить" своих питомцев, разговаривая с ними о своих делах или даже ругая за шалости. Однако, как отмечает Вероника, коты не понимают человеческую речь, сколько бы вы ни старались. Вместо этого интонация играет важную роль в общении с ними.

Когда вы выполняете неприятные процедуры, такие как стрижка когтей или визит к ветеринару, не стоит использовать ласковую интонацию. Это может создать у кошки ассоциацию между вашим тоном и неприятными событиями, что в итоге приведёт к настороженности. Вероника приводит пример, когда одна из её клиенток, пытаясь поддержать кошку во время приёма лекарства, заметила, что питомец перестал встречать её. После того как она изменила подход и стала давать лекарство быстро и без лишних слов, ситуация изменилась — кошка вновь начала встречать хозяйку.