Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бенгальская кошка
Бенгальская кошка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:18

Почему кошки мяукают только для нас? Неожиданный ответ

Исследование: домашние кошки мяукают чаще, чем дикие — данные биологов

Вы когда-нибудь задумывались, почему наши пушистые друзья издают звуки, когда общаются с нами? Это не просто случайное мяуканье — у каждой интонации есть своя история!

Как начинается общение

С самого рождения котята используют писк, чтобы сообщить матери о своих потребностях: будь то голод или холод. Мама-кошка отвечает им гортанным звуком, который напоминает "мяу". Этот момент формирует у котят ассоциацию: человек, как и кошка, может удовлетворить их желания.

Когда коты становятся взрослыми, они начинают использовать различные интонации для общения с нами. Например, протяжное "мяяяяяу" может сигнализировать о недовольстве, в то время как короткое "мряу" — о радости.

Категории кошачьих звуков

Специалисты выделяют три основные категории голосовых сигналов кошек:

  • запросы: Коты мяукают, чтобы получить что-то — еду, открытие двери или чистку лотка.
  • помощь: Когда питомец чувствует боль или беспокойство, он обращается за вниманием и заботой.
  • общение: Не все кошки нуждаются в беседе, но некоторые "отвечают" на реплики хозяев, поддерживая разговор.

Общение с сородичами

Интересно, что взрослые кошки не только мяукают для людей и котят, но и общаются с другими кошками. В брачный период они издают звуки, которые привлекают противоположный пол и помогают защищать свою территорию.

Несмотря на то что кошки могут мяукать и для своих сородичей, основное их "мяу" направлено именно к людям. Например, короткое и нежное "мяу" может означать "Привет!", когда питомец встречает хозяина. А если кот зовёт вас на кухню, его крик будет более настойчивым. Стоит вам подойти к холодильнику, как интонация изменится, а язык тела — тереться о ноги, подтверждая, что всё идёт по плану.

Таким образом, можно сказать, что кошки в основном мяукают для людей, и делают это с удовольствием, хотя иногда общаются и с другими кошками.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Уход за грызунами: как выбрать подходящего питомца для занятых людей сегодня в 13:34

Не кошки и не собаки: какие питомцы покоряют сердца без лишних хлопот

Узнайте о грызунах, которые не требуют особого ухода и могут стать отличными питомцами. Хомяки, морские свинки, шиншиллы и крысы — идеальные компаньоны!

Читать полностью » Исследование UC Davis: домашние кошки чаще выбирают бесплатную еду, а не задачи-головоломки сегодня в 6:24

Лень — лучший охотничий инстинкт: что показал эксперимент с кошачьим кормом

Ученые выяснили, что кошки часто предпочитают еду, не требующую усилий для получения. Исследование о пищевых предпочтениях домашних животных.

Читать полностью » Ветеринары предупредили: резкая реакция кошки на поглаживание может быть признаком болезни сегодня в 5:17

Топчется лапками, будто месит тесто: странные ритуалы кошачьего удовольствия

Узнайте, что чувствует ваша кошка, когда вы пытаетесь её погладить. Раскрываем секреты кошачьих реакций: удовольствие, дискомфорт и сигналы, требующие внимания.

Читать полностью » Английский бульдог признан самой проблемной породой для дрессировки из-за физических ограничений сегодня в 4:12

Каждая прогулка — как игра с кислородом: почему бульдогу тяжело жить

Узнайте, почему английский бульдог считается одной из самых сложных для дрессировки пород.

Читать полностью » Кинолог Сезар Миллан: собаки считывают указания хозяина через взгляд сегодня в 3:21

Зрительный контакт с питомцем меняет организм человека — неожиданный результат исследований

Собаки смотрят в глаза хозяину не только ради еды. Учёные раскрыли тайну зрительного контакта и объяснили, почему этот простой жест сближает нас.

Читать полностью » Биологи выяснили, как кошки используют запахи для узнавания людей сегодня в 2:11

Не лапы и не уши: вот что кошки используют, чтобы узнавать человека даже через годы

Кошки могут узнавать нас по запаху, голосу и даже шагам. Но какое чувство для них играет решающую роль и помогает запоминать людей на годы?

Читать полностью » Ветеринары предупредили об опасности раскалённого песка для домашних животных сегодня в 1:14

Домашние животные массово получают ожоги на пляжах — причина скрыта у вас под ногами

Жаркий август превратил пляжи в смертельную ловушку для питомцев: ветеринары фиксируют рост ожогов и предупреждают о скрытой угрозе.

Читать полностью » Кинологи перечислили породы собак, с которыми трудно справиться начинающим хозяевам сегодня в 0:26

Эти породы превращают радость в кошмар — собачники предупреждают

Пять пород собак, которые очаровывают с первого взгляда, но превращают дрессировку в настоящее испытание даже для опытных хозяев.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Опасный храп: врач раскрыл связь с апноэ и болезнями сердца
Спорт и фитнес

Врач Нечаев назвал упражнения для снятия усталости ног при работе за компьютером
Туризм

Северный Кавказ весной и осенью: маршрут через Дагестан, Чечню, Ингушетию и Осетию
Еда

Рецепт торта Сникерс с арахисом: полезные советы от кондитеров
Питомцы

Основные ошибки в воспитании котят: советы от зоологов и практиков
Еда

Яичница будет нежнее, если готовить яйца не из холодильника, а комнатной температуры
Еда

Как приготовить сочные куриные котлеты с сыром: инструкция от шеф-повара
Садоводство

Натуральные средства против муравьев: 3 проверенных метода садовых экспертов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru