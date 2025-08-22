Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:33

Секрет кошачьего доверия: почему они так осторожны

Кошки требуют внимания: советы по взаимодействию с питомцем от ветеринаров

Кошки — существа загадочные и независимые. В отличие от собак, которые готовы общаться с кем угодно и когда угодно, кошки предпочитают держать дистанцию. Они могут игнорировать зов хозяина или прятаться от незнакомцев. Но что делать, если вы хотите наладить контакт с котиком, будь то ваш питомец или гость в доме?

Почему кошки так осторожны?

Инстинкт самосохранения у кошек сильнее, чем любопытство. Они всегда настороже и предпочитают держаться подальше от потенциальной угрозы. Именно поэтому не стоит сразу бросаться к кошке с объятиями — это её только напугает.

Вот простой алгоритм, который поможет вам завоевать доверие мурлыки:

  • присядьте на корточки, чтобы быть на уровне кошки.
  • держитесь на небольшом расстоянии, не подходите слишком близко.
  • протяните указательный палец и дайте кошке его обнюхать.

Почему это работает?

Кошки общаются через запахи. Обнюхивая друг друга, они получают важную информацию. Конечно, человеку не стоит пытаться обнюхать кошку, но палец — это отличный способ дать ей узнать о вас больше.

"Не тычьте пальцем в мордочку кошки, это её только разозлит. Пусть она сама решит подойти к вам", — советуют эксперты.

Что дальше?

Если кошка одобрит ваш подход, она, скорее всего, потрётся о вашу руку. Это её способ "пометить" вас своим запахом, что означает, что она вам доверяет.

Даже если ваша кошка уже давно с вами, она всё равно будет считывать информацию о вас. Где вы были, что трогали, кого гладили — всё это важно для неё.

