Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошка крупным планом
Кошка крупным планом
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 21:18

Тёплый плед не спасёт: вот как понять, что кошке действительно холодно

Кошка мёрзнет, если у неё холодные уши, хвост и лапы — это первые признаки переохлаждения

С наступлением холодов многие замечают, что их пушистый друг чаще сворачивается клубком и старается находиться рядом с источниками тепла. Но всегда ли это просто привычка, или питомец действительно замерзает? Узнать это можно по нескольким характерным признакам.

Основные признаки, что кошка мёрзнет

1. Дрожь тела.
Если кошка дрожит, это естественная реакция организма на понижение температуры. Так мышцы создают дополнительное тепло. Если при этом в доме не слишком холодно, а дрожь продолжается, стоит показать питомца ветеринару — возможно, причина не в переохлаждении.

2. Холодные уши и хвост.
При замерзании температура тела сначала падает на периферии — в ушах, хвосте, лапах. Прикоснитесь к этим частям: если они холодные, кошке действительно некомфортно.

3. Трудности с дыханием.
Пониженная температура может влиять на дыхательную систему, вызывая одышку. Однако этот симптом бывает и при других заболеваниях, поэтому важно наблюдать за общим состоянием питомца.

4. Потеря интереса к еде и играм.
Замерзшая кошка становится вялой, меньше двигается, не реагирует на игрушки и даже может отказаться от любимого корма. Это тревожный сигнал: при переохлаждении организм экономит энергию.

5. Поиск тёплых мест.
Если кошка постоянно ищет место возле батареи, кондиционера в режиме обогрева или камина — это явный знак, что ей холодно. Хорошо, если у неё будет несколько уютных уголков с пледом или лежанкой.

6. Скручивание в плотный комок.
Летом кошки часто спят, вытянувшись на спине, а зимой начинают плотно сворачиваться, прикрывая мордочку хвостом. Так они сохраняют тепло и защищают внутренние органы.

Как помочь кошке согреться

  • Просушите, если промокла. Оберните питомца большим сухим полотенцем и аккуратно вытрите. После — укутайте в одеяло.

  • Обогрейте комнату. Даже если вам кажется, что температура комфортная, для кошки она может быть низкой. Включите отопление или поставьте рядом с лежанкой тёплую грелку, завернутую в ткань.

  • Добавьте мягкие покрытия. Положите плед на диван, подстелите одеяло в месте, где кошка любит спать. Есть специальные утеплённые лежанки и домики, сохраняющие тепло.

  • Поиграйте с питомцем. Активные игры не только поднимают настроение, но и способствуют согреванию.

  • Проводите время вместе. Возьмите кошку на руки, погладьте или укутайте под одеяло. Совместное тепло — лучший способ согреть животное и укрепить связь между вами.

Когда стоит обратиться к ветеринару

Если кошка мёрзнет даже в тёплом помещении, продолжает дрожать или проявляет тревожные симптомы — одышку, рвоту, слабость — нужно обратиться к врачу.
Причиной переохлаждения могут быть:

  • низкий вес или истощение;

  • преклонный возраст;

  • хронические заболевания;

  • породы с короткой шерстью (сфинксы, ориенталы, девон-рексы).

Специалист поможет исключить проблемы со здоровьем и подскажет, как правильно поддерживать комфортную температуру для конкретной кошки.

Зимой кошка — ваш лучший согреватель

Не удивляйтесь, если с наступлением холодов питомец буквально не отходит от вас. Для кошки тепло человека — не только способ согреться, но и проявление доверия. Совместные вечера под одеялом с кружкой чая и мурлыканьем на коленях — одно из самых приятных зимних удовольствий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

У лабрадоров и ретриверов есть естественное водоотталкивающее масло в шерсти сегодня в 15:11
Вода или суша: как понять, подходит ли вашей собаке плавание

Какие собаки чувствуют себя в воде как дома? Рассказываем о пяти породах, которые не боятся брызг, обожают заплывы и ныряют с удовольствием.

Читать полностью » Кастрированные коты чаще набирают вес из-за заниженного метаболизма сегодня в 14:08
200 грамм для кошки — это катастрофа: почему важно знать точный вес питомца

Зачем знать вес кошки и как взвесить её дома без стресса? Простая пошаговая инструкция и советы ветеринара.

Читать полностью » Домашние кошки способны предупреждать хозяев об опасности сегодня в 14:05
Домашний кот — лучший детектор опасности: как кошки спасают хозяев

Могут ли кошки стать защитниками, как собаки? Почему одни мурлыки прячутся при опасности, а другие смело бросаются в бой — разбираемся.

Читать полностью » Даже домашние кошки сохраняют инстинкт поиска укрытия с детства сегодня в 13:59
Почему кошки исчезают в квартире: секреты поведения, о которых вы не знали

Кошка вдруг исчезла из поля зрения, хотя дверь закрыта? Рассказываем, где искать питомца и как спокойно вернуть его из укрытия.

Читать полностью » Собаки с сильным охотничьим инстинктом чаще атакуют ежей сегодня в 13:02
Ежи на дачном участке: почему ваша собака может оказаться в больнице

Собака встретила ежа — что будет дальше? Кто выйдет победителем из этой "игры" и почему лучше не допускать таких встреч.

Читать полностью » Кошки различают запахи в концентрации в 14 раз слабее, чем человек сегодня в 12:32
Думаете, кот просто балуется с ковром? На самом деле он может сигнализировать о проблемах

Почему кошка начинает лизать ковер и мурлыкать, будто в трансе? Иногда причина — в запахах, но бывает и в тоске по детству.

Читать полностью » Куры способны запоминать до 100 особей и различать человеческие лица сегодня в 12:29
Куры умеют планировать и сопереживать: исследование перевернуло представление о домашней птице

Почему выражение "мозгов как у курицы" давно пора забыть? Учёные доказали, что эта птица чувствует, запоминает, общается и даже планирует свои действия.

Читать полностью » Для уверенных мужчин больше всего подходят ротвейлеры и кавказские овчарки сегодня в 11:52
Когда мощь встречает ум: 5 причин, почему ротвейлер — идеальный спутник для мужчин

Выбирайте собаку, которая будет отражением вашей силы и характера. Узнайте, какие породы идеально подходят для уверенных мужчин.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Эксперт: после 40 лет избавиться от абдоминального жира можно только при регулярных тренировках
Питомцы
Ветеринар Мазурова объяснила, почему мелкие породы собак тяжелее переносят осеннюю сырость
ПФО
В Пензенской области частные районы остаются без мобильного интернета — Изосимов
Авто и мото
Руководитель СТО Николаев: при бережном обращении ремень ГРМ способен ходить и 150 тысяч км
Садоводство
Агроном Людмила Шубина рассказала, какие растения можно вырастить зимой на подоконнике
Авто и мото
Моторист Беляев: российские масла не уступают дорогим брендам по качеству
Наука
Археолог Негрете: в горах Герреро обнаружен древний город Пасо-Темпрано возрастом 1200 лет
Еда
Завтрак с белком улучшает концентрацию и снижает тягу к сладкому — подтверждают нутрициологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet