Тёплый плед не спасёт: вот как понять, что кошке действительно холодно

С наступлением холодов многие замечают, что их пушистый друг чаще сворачивается клубком и старается находиться рядом с источниками тепла. Но всегда ли это просто привычка, или питомец действительно замерзает? Узнать это можно по нескольким характерным признакам.

Основные признаки, что кошка мёрзнет

1. Дрожь тела.

Если кошка дрожит, это естественная реакция организма на понижение температуры. Так мышцы создают дополнительное тепло. Если при этом в доме не слишком холодно, а дрожь продолжается, стоит показать питомца ветеринару — возможно, причина не в переохлаждении.

2. Холодные уши и хвост.

При замерзании температура тела сначала падает на периферии — в ушах, хвосте, лапах. Прикоснитесь к этим частям: если они холодные, кошке действительно некомфортно.

3. Трудности с дыханием.

Пониженная температура может влиять на дыхательную систему, вызывая одышку. Однако этот симптом бывает и при других заболеваниях, поэтому важно наблюдать за общим состоянием питомца.

4. Потеря интереса к еде и играм.

Замерзшая кошка становится вялой, меньше двигается, не реагирует на игрушки и даже может отказаться от любимого корма. Это тревожный сигнал: при переохлаждении организм экономит энергию.

5. Поиск тёплых мест.

Если кошка постоянно ищет место возле батареи, кондиционера в режиме обогрева или камина — это явный знак, что ей холодно. Хорошо, если у неё будет несколько уютных уголков с пледом или лежанкой.

6. Скручивание в плотный комок.

Летом кошки часто спят, вытянувшись на спине, а зимой начинают плотно сворачиваться, прикрывая мордочку хвостом. Так они сохраняют тепло и защищают внутренние органы.

Как помочь кошке согреться

Просушите, если промокла. Оберните питомца большим сухим полотенцем и аккуратно вытрите. После — укутайте в одеяло.

Обогрейте комнату. Даже если вам кажется, что температура комфортная, для кошки она может быть низкой. Включите отопление или поставьте рядом с лежанкой тёплую грелку, завернутую в ткань.

Добавьте мягкие покрытия. Положите плед на диван, подстелите одеяло в месте, где кошка любит спать. Есть специальные утеплённые лежанки и домики, сохраняющие тепло.

Поиграйте с питомцем. Активные игры не только поднимают настроение, но и способствуют согреванию.

Проводите время вместе. Возьмите кошку на руки, погладьте или укутайте под одеяло. Совместное тепло — лучший способ согреть животное и укрепить связь между вами.

Когда стоит обратиться к ветеринару

Если кошка мёрзнет даже в тёплом помещении, продолжает дрожать или проявляет тревожные симптомы — одышку, рвоту, слабость — нужно обратиться к врачу.

Причиной переохлаждения могут быть:

низкий вес или истощение;

преклонный возраст;

хронические заболевания;

породы с короткой шерстью (сфинксы, ориенталы, девон-рексы).

Специалист поможет исключить проблемы со здоровьем и подскажет, как правильно поддерживать комфортную температуру для конкретной кошки.

Зимой кошка — ваш лучший согреватель

Не удивляйтесь, если с наступлением холодов питомец буквально не отходит от вас. Для кошки тепло человека — не только способ согреться, но и проявление доверия. Совместные вечера под одеялом с кружкой чая и мурлыканьем на коленях — одно из самых приятных зимних удовольствий.