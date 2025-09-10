Кошка чихает и дрожит: эти первые признаки опасной простуды нужно срочно лечить

Осень и зима — непростое время не только для людей, но и для домашних питомцев. Кошки, несмотря на густую шерсть, тоже могут простудиться. Простуда у животных развивается из-за сквозняков, переохлаждения после купания, сырости или резких перепадов температур. Хозяевам важно вовремя заметить первые симптомы и правильно отреагировать, чтобы не допустить осложнений.

Первые признаки простуды у кошки

Определить болезнь можно по ряду характерных симптомов:

вялость, снижение активности;

чихание, слезотечение или насморк;

затруднённое дыхание, хрипы;

потеря аппетита;

повышенная температура (часто проявляется тем, что кошка ищет тёплое место и дрожит).

Если у питомца есть хотя бы часть этих признаков, стоит обратить внимание на его состояние и принять меры.

Как помочь кошке дома

При лёгкой простуде можно облегчить состояние животного:

Тёплое место. Обеспечьте кошке сухой угол без сквозняков и холода. Чистая вода и питание. Предлагайте тёплую еду и свежую воду — это поддержит силы организма. Увлажнение воздуха. Сухой воздух усиливает симптомы, поэтому полезно использовать увлажнитель. Наблюдение. Следите за аппетитом и поведением питомца: если состояние ухудшается, нужна помощь ветеринара.

Когда нужно обращаться к врачу

Если кошка перестала есть и пить, температура держится несколько дней или появляются выделения из носа с неприятным запахом, это может говорить о более серьёзной инфекции. В таких случаях самолечение опасно — необходим визит к ветеринару.

Простуда у кошки — не редкость, и внимательный хозяин легко заметит её первые признаки. Главное — создать питомцу комфортные условия и не затягивать с обращением к специалисту, если состояние ухудшается.