Когда любимая кошка чихает: как не потерять спокойствие и помочь ей

С наступлением осени и холодов, когда у людей начинается сезон простуд, не стоит забывать и о наших пушистых друзьях. Как же понять, что ваша кошка заболела?

Симптомы простуды у кошек

Обратите внимание на следующие признаки:

чихание

выделения из носа и глаз

кашель

повышенная температура

покраснение и раздражение слизистых оболочек

уменьшение аппетита

вялое состояние

Важно помнить, что эти симптомы могут также указывать на аллергию, будь то пищевая или на компоненты средств ухода. Кошки не могут выразить свои чувства словами, поэтому будьте внимательны к их состоянию. При наличии этих признаков лучше всего обратиться к ветеринару, который сможет точно диагностировать проблему и назначить лечение.

Как помочь кошке?

Если ваша кошка заболела, вы, как заботливый хозяин, можете помочь ей. Первое, что нужно сделать — обеспечить питомцу спокойное и тёплое место для отдыха, желательно рядом с батареей, с мягкой подстилкой. Не забывайте следить за влажностью воздуха: в отопительный сезон увлажнитель станет отличным помощником, так как сухой воздух негативно сказывается на дыхательной системе.

Во время болезни кошки часто не хотят есть, но важно предложить ей любимую еду и свежую воду. Попробуйте заменить привычный сухой корм на более ароматные консервы, которые могут вызвать больший аппетит.

Не забывайте о гигиене: помогите питомцу справиться с выделениями из носа и глаз, аккуратно очистив их ватным диском или мягкой тканью, смоченной в тёплой воде.

Чего избегать

Ограничьте контакт больной кошки с другими животными, чтобы предотвратить распространение инфекции. Если ваша кошка гуляет на улице, лучше временно оставить её дома. И самое главное — не давайте лекарства без назначения ветеринара, так как многие препараты, предназначенные для людей, могут быть опасны для кошек.

Чтобы минимизировать риск простуды, следите за сбалансированным рационом вашей кошки и обеспечивайте ей регулярную физическую активность. Не пренебрегайте вакцинацией и плановыми визитами к ветеринару. Также старайтесь избегать общения вашей кошки с другими питомцами, у которых есть признаки заболеваний.