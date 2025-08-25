Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
кошка прячется
кошка прячется
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:37

Когда любимая кошка чихает: как не потерять спокойствие и помочь ей

Как распознать простуду у кошек: рекомендации ветеринарной клиники

С наступлением осени и холодов, когда у людей начинается сезон простуд, не стоит забывать и о наших пушистых друзьях. Как же понять, что ваша кошка заболела?

Симптомы простуды у кошек

Обратите внимание на следующие признаки:

  • чихание
  • выделения из носа и глаз
  • кашель
  • повышенная температура
  • покраснение и раздражение слизистых оболочек
  • уменьшение аппетита
  • вялое состояние

Важно помнить, что эти симптомы могут также указывать на аллергию, будь то пищевая или на компоненты средств ухода. Кошки не могут выразить свои чувства словами, поэтому будьте внимательны к их состоянию. При наличии этих признаков лучше всего обратиться к ветеринару, который сможет точно диагностировать проблему и назначить лечение.

Как помочь кошке?

Если ваша кошка заболела, вы, как заботливый хозяин, можете помочь ей. Первое, что нужно сделать — обеспечить питомцу спокойное и тёплое место для отдыха, желательно рядом с батареей, с мягкой подстилкой. Не забывайте следить за влажностью воздуха: в отопительный сезон увлажнитель станет отличным помощником, так как сухой воздух негативно сказывается на дыхательной системе.

Во время болезни кошки часто не хотят есть, но важно предложить ей любимую еду и свежую воду. Попробуйте заменить привычный сухой корм на более ароматные консервы, которые могут вызвать больший аппетит.

Не забывайте о гигиене: помогите питомцу справиться с выделениями из носа и глаз, аккуратно очистив их ватным диском или мягкой тканью, смоченной в тёплой воде.

Чего избегать

Ограничьте контакт больной кошки с другими животными, чтобы предотвратить распространение инфекции. Если ваша кошка гуляет на улице, лучше временно оставить её дома. И самое главное — не давайте лекарства без назначения ветеринара, так как многие препараты, предназначенные для людей, могут быть опасны для кошек.

Чтобы минимизировать риск простуды, следите за сбалансированным рационом вашей кошки и обеспечивайте ей регулярную физическую активность. Не пренебрегайте вакцинацией и плановыми визитами к ветеринару. Также старайтесь избегать общения вашей кошки с другими питомцами, у которых есть признаки заболеваний.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование показывает, что собаки снижают уровень стресса у владельцев сегодня в 12:23

Неожиданные поводы для благодарности: что может сделать собака для человека

В Международный день благодарности собаке узнайте, за что стоит ценить своих четвероногих друзей. Они приносят радость, поддержку и безусловную любовь в нашу жизнь.

Читать полностью » Ветеринары рассказали, какие препараты реально убирают запах кошачьей мочи сегодня в 11:33

Кошачья месть отменяется: 5 шагов, чтобы запах мочи исчез навсегда – вот что спасет ваш дом

Кот нагадил? Узнайте, как быстро и эффективно избавиться от запаха кошачьей мочи. Лучшие народные средства и профессиональные препараты для разных поверхностей.

Читать полностью » Ветеринары: охотничий и половой инстинкт — главные причины побегов собак сегодня в 10:21

Побег не игра, но собака думает иначе: почему вы проигрываете своему питомцу

Побеги собак — настоящая проблема для владельцев. Читайте, как предотвратить их, узнать причины и что делать, если произошло непоправимое.

Читать полностью » Учёные: белые медведи нападают на людей в десятки раз реже, чем бурые сегодня в 9:21

Лёд тает — медведи идут к людям: тревожный сигнал Арктики

Белые медведи все чаще воспринимаются как угрозы. Узнайте, действительно ли они нападают на людей, и как изменения климата влияют на их поведение.

Читать полностью » Ветеринары перечислили частые сигналы утраты доверия собаки к владельцу сегодня в 8:22

От любви до хаоса — один шаг: поведение собаки, которое рушит доверие

Ваш пес стал игнорировать команды? Узнайте 10 тревожных сигналов потери доверия и пошаговые решения для восстановления порядка без крика и наказаний.

Читать полностью » Врачи-ветеринары назвали особенности ухода за собакой в разные периоды жизни сегодня в 7:43

Щенячий огонь и мудрые глаза: как каждая стадия жизни собаки раскрывает её по-новому

Узнайте, как ваш питомец меняется с возрастом и что важно для заботы о нем на разных этапах жизни — от щенячьего до пожилого возраста.

Читать полностью » Специалисты по собакам: французский бульдог и корги подходят для первой собаки сегодня в 6:33

Пять пород собак, которые не разочаруют первого владельца: выберите правильного компаньона

Выбор первой собаки — это не шутка. Узнайте о пяти идеальных породах, которые станут вашими верными спутниками и избавят от хлопот.

Читать полностью » Эксперты: британские и сиамские кошки чаще демонстрируют признаки ревности сегодня в 5:27

Аристократы с характером: породы кошек, которые не прощают чужаков

Ревность у кошек — это не миф, а реальность. Узнайте 5 признаков, что ваш питомец ревнует, и как помочь ему справиться с этой эмоцией.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Водопад Матеруни и кофейные традиции: как дешево путешествовать на Килиманджаро
Авто и мото

Chery Fulwin A9L 2026 продан тиражом более 10 тысяч за 35 дней в Китае
Садоводство

Натуральное средство для роз: масло нима защитит розы от тли и черных пятен
Садоводство

Удивительный трюк с бананом: превратит зеленые томаты в спелые всего за несколько дней
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Дэвид Потучек назвал лучшие упражнения для подготовки к бегу
Красота и здоровье

Исследования: белковый завтрак стабилизирует инсулин и облегчает контроль веса
Питомцы

Исследования показывают, что кошки пьют из унитаза из-за предпочтений
Красота и здоровье

В Калифорнии зафиксирован случай чумы у человека после укуса блохи — CDPH
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru