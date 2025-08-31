Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Когти кошки
© openverse.org by Fabian is licensed under CC BY 3.0.
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:52

Забота, которая калечит: популярная процедура для кошек признана пыткой

Ветеринары запрещают онихэктомию из-за риска пожизненной хромоты и поведенческих проблем у кошек

Задумывались ли вы, что операция по удалению когтей может сделать кошек более уязвимыми к боли? Новое исследование канадских ветеринаров поднимает тревожные вопросы о последствиях онихэктомии, операции, которая приводит к хроническим страданиям у домашних любимцев.

Что такое онихэктомия?

Онихэктомия — это процедура, заключающаяся в ампутации концевой фаланги пальцев вместе с когтями. Хотя иногда она проводится по медицинским показаниям, многие владельцы избавляют своих питомцев от когтей, полагая, что это защитит их от царапин и повреждений мебели. Однако, как показали исследования, эта практика может иметь серьезные последствия.

Зоозащитники настаивают на запрете онихэктомии по всему миру. В то время как в Европе многие страны уже сделали это, в США и России эта практика все еще разрешена. В России удаление когтей без ветеринарных показаний может рассматриваться как жестокое обращение с животными, что влечет за собой уголовное и административное наказание.

Результаты исследования

Группа канадских ученых проанализировала данные восьми предыдущих исследований, в которых участвовали 188 кошек и котов из приютов. Они разделили животных на три группы: здоровые кошки без остеоартрита, животные с остеоартритом и сохраненными когтями, а также кошки, перенесшие онихэктомию и страдающие остеоартритом.

Исследование показало, что кошки с удаленными когтями испытывают более сильные боли и двигательные нарушения, чем те, кто страдает только от остеоартрита. У них наблюдались признаки гипералгезии и аллодинии, а также более выраженные нейропатические боли, что указывает на повреждение нервных клеток.

Полученные данные подтверждают, что онихэктомия значительно ухудшает качество жизни кошек. Ученые подчеркивают необходимость запрета этой операции, если нет веских ветеринарных показаний.

