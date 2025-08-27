Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
кошка на кухонном гарнитуре
кошка на кухонном гарнитуре
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:56

Запретный плод: простые правила, которые уберегут кошку от диабета и панкреатита

Кошки могут погибнуть от шоколада: рекомендации ветеринаров по предотвращению отравлений

Вы задумывались, почему ваша кошка так настойчиво смотрит на вас, когда вы наслаждаетесь шоколадом? Это не просто любопытство — за этим стоит интересная причина.

Вкусовые предпочтения кошек

Кошки имеют гораздо менее разнообразную вкусовую палитру, чем люди. У них всего 473 вкусовых рецептора, в то время как у человека их более 9 000. Это означает, что они не могут распознавать сладкий вкус, но прекрасно чувствуют запах жиров и углеводов. Именно поэтому кошки могут быть привлечены к таким продуктам, как мороженое или крем, содержащие молочный жир и какао-масло.

Хотя кошки могут быть заинтересованы в шоколаде, это лакомство крайне опасно для них. Шоколад содержит алкалоид теобромин, который вызывает у кошек резкие скачки артериального давления и учащенное сердцебиение. Даже небольшой кусочек шоколада может стать причиной серьезного отравления, особенно для кошек весом около пяти килограммов. Возможные последствия:

  • пищевое отравление
  • увеличенная нагрузка на почки
  • риск панкреатита
  • возможность развития диабета

Как защитить своего питомца

Чтобы избежать неприятностей, следует:

  • не угощать кошку сладостями.
  • не позволять ей облизывать упаковки от мороженого или йогуртов.
  • держать её подальше от праздничного стола, где могут находиться пирожные и торты.

Помните, здоровье вашего питомца — это приоритет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зоологи объяснили, почему котята легко взбираются на дерево, но не могут слезть сегодня в 11:37

Когти — крючки, но не лестница: секрет кошачьего альпинизма, о котором мало кто задумывался

Как котятам удается забираться на деревья, но так сложно спуститься? Узнайте, как помочь вашему пушистику выбраться и почему это важно.

Читать полностью » Биологи: волки формируют устойчивые пары и сохраняют союз на всю жизнь сегодня в 10:32

Битва за любовь под луной: как самцы рискуют жизнью ради волчицы и права создать семью

Волки — символ силы и стойкости, но их настоящая сила кроется в крепкой семейной структуре. Узнайте, как любовь и взаимопомощь помогают им выживать.

Читать полностью » Эксперты: физическое наказание делает собак тревожными и агрессивными сегодня в 9:27

Доверие рушится за секунду: как непоследовательность команд делает собаку растерянной и несчастной

Физическое наказание, игнор тревоги и долгие часы в одиночестве — главные ошибки владельцев собак. Узнайте, как их избежать и вырастить счастливого питомца.

Читать полностью » Кинологи: полная изоляция собаки от сородичей приводит к стрессу и тревожности сегодня в 8:21

Домашний затворник на четырёх лапах: чем опасна изоляция для собаки

Изоляция кажется способом защитить собаку, но на деле лишает её уверенности и портит поведение. Узнайте, как правильно организовать социализацию питомца.

Читать полностью » Ветеринары: свежий огурец безопасен для собак, но в умеренном количестве сегодня в 7:14

Один свежий ломтик — радость, целый огурец — риск: как угостить собаку овощем без последствий

Можно ли собакам огурцы? Да, но только свежие, нарезанные кусочками и не слишком часто. Узнайте, как сделать угощение полезным и безопасным.

Читать полностью » Зоопсихологи: вертикальные зоны помогают кошкам уживаться даже в маленькой квартире сегодня в 6:08

Лотков не хватит, а нервы сдадут: чего бояться при большом числе кошек

Можно ли держать несколько кошек в квартире и не вызвать конфликтов? Всё решает не площадь, а организация пространства и внимание хозяина.

Читать полностью » Зоопсихологи: тыкать кошку носом в мочу бесполезно и вредно сегодня в 5:04

Хозяин злится, а питомец планирует месть: почему наказание у лотка не работает

Можно ли тыкать кошку носом в мочу, если она ходит мимо лотка? Ветеринары уверяют: категорически нет. Узнайте, какие методы действительно работают.

Читать полностью » Эксперты: привычка кошек таскать предметы связана с охотничьим инстинктом сегодня в 4:21

Кошка ворует вещи не случайно: что это значит по древним поверьям

Почему кошки воруют носки и резинки? Это не просто шалость, а игра инстинктов и способ привлечь внимание. Узнайте, как защитить вещи и питомца.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

"Мастер и Маргарита" Локшина признан лучшей экранизацией по опросу "Литрес" и "Ростелекома"
Дом

Что делать с ненужной одеждой и текстилем: фонды, приюты и пункты приёма — советы специалистов
Красота и здоровье

13 необычных сигналов организма, говорящих о том, что вам нужно больше сна
Садоводство

В Марий Эл набирает популярность мода на украшения из бетона для дома и сада
Спорт и фитнес

Фитнес-инструкторы рассказали, как выполнять лестничную тренировку с гирей за 20 минут
Еда

Кулинары советуют добавлять сметану в фарш, чтобы тефтели не пересыхали
Спорт и фитнес

Марк Айзенберг: у людей с низкой физической активностью пульс быстрее растёт при нагрузке
Культура и шоу-бизнес

Элизабет Хёрли заявила, что может не оставить наследство сыну — The Mirror
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru