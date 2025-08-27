Запретный плод: простые правила, которые уберегут кошку от диабета и панкреатита

Вы задумывались, почему ваша кошка так настойчиво смотрит на вас, когда вы наслаждаетесь шоколадом? Это не просто любопытство — за этим стоит интересная причина.

Вкусовые предпочтения кошек

Кошки имеют гораздо менее разнообразную вкусовую палитру, чем люди. У них всего 473 вкусовых рецептора, в то время как у человека их более 9 000. Это означает, что они не могут распознавать сладкий вкус, но прекрасно чувствуют запах жиров и углеводов. Именно поэтому кошки могут быть привлечены к таким продуктам, как мороженое или крем, содержащие молочный жир и какао-масло.

Хотя кошки могут быть заинтересованы в шоколаде, это лакомство крайне опасно для них. Шоколад содержит алкалоид теобромин, который вызывает у кошек резкие скачки артериального давления и учащенное сердцебиение. Даже небольшой кусочек шоколада может стать причиной серьезного отравления, особенно для кошек весом около пяти килограммов. Возможные последствия:

пищевое отравление

увеличенная нагрузка на почки

риск панкреатита

возможность развития диабета

Как защитить своего питомца

Чтобы избежать неприятностей, следует:

не угощать кошку сладостями.

не позволять ей облизывать упаковки от мороженого или йогуртов.

держать её подальше от праздничного стола, где могут находиться пирожные и торты.

Помните, здоровье вашего питомца — это приоритет.